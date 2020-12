Spokojený Holaň v Hradci: Bijeme se statečně! Hráči dřeli po pr…

Šest zápasů, šest bodů. Taková je vizitka nového trenérského týmu pod velením Miloše Holaně. Vítkovická skvadra si z tripu po východních Čechách veze dva body, po pondělní porážce 3:4 v Pardubicích si zvedla náladu u sousedů v Hradci Králové, kde kradla dva body po skalpu 3:2 v prodloužení. „Je to takový první step k tomu, co chceme hrát,“ mnul si ruce Holaň.

Nástupce Mojmíra Trličíka podruhé po nástupu do funkce zvedal ruce nad hlavu, když k výhře nad Litvínovem (6:2) přidal obrání Hradce. Krom výprasku v Třinci 0:6 si Holaňův tým nevede zle, dokáže být vyrovnaným sokem všem oponentům. Pokud tedy nechá na ledě všechno.

Jako zrovna proti Mountfieldu. Vítkovice dvakrát vedly, k zemi je nesložil ani vyrovnávací úder Petra Koukala v čase 59:10. Čtyři minuty poté ukončil duel Dominik Lakatoš.

Nic z toho se nemuselo stát, kdyby domácí mezi 45. a 49. minutou využili přesilovku, včetně dvojnásobné po dobu dvou minut. Mohli jít do vedení 2:1.

Ale tady Holaňovci prokázali charakter a vůli. „Klíčový moment bylo neskutečně odbráněné oslabení ve třech. Hráči do toho dali maximum, dřeli po prdeli. Přesně to jsme od nich chtěli vidět. Aby do toho dali hráči všechno, bez ohledu na výsledek. Máme spoustu zápasů venku, bijeme se statečně,“ chválil Holaň kabinu.

Mountfield HK - Vítkovice: Lakatoš mončičákem. Rozhodl střelou nad lapačku Lukeše, 2:3p

Koukalovo srovnání ho mrzelo, ale zároveň Holaň s potěšením sledoval, jak se jeho tým odhodlaně rval za triumfem v prodloužení. „Mohli jsme mít tři body, ale buďme rádi za dva, zasloužili jsme si je. Všichni hráči podali výborný výkon. Je to takový první step k tomu, co chceme hrát. Měli jsme k tomu dlouhý rozbor po Pardubicích a dnes znovu,“ popsal vítkovický kouč s tím, že si v rámci týmu řekli všechno negativní i pozitivní.

A vylezla z toho povedená práce v Hradci Králové. „Vypadalo to na tři body, chyběl k nim kousíček. Včera jsme nezvládli zápas v Pardubicích, dnes jsme si řekli, že v Hradci musíme urvat body. Šli jsme do toho od začátku, rvali jsme se o to a bereme dva,“ pochvaloval si střelec jednoho z gólů Lukáš Krenželok.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:38. Nedomlel, 59:10. Koukal Hosté: 05:56. Schleiss, 51:17. L. Krenželok, 63:32. Lakatoš Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Zámorský, Jank, Váchal – Lev, Cingel, Kevin Klíma – Smoleňák (C), Koukal, Perret – Kelly Klíma, M. Zachar, J. Sklenář – R. Pilař, Morong, Síla. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – R. Polák (C), Štencel, Trška, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – Lakatoš, Hruška (A), Schleiss – L. Krenželok (A), Marosz, Dej – M. Kalus, Werbik, Mallet – Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Lederer, Ganger Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

