Ve Spartě nechtěný, teď oporou Třince. Gernát sbírá víc bodů než legendy

Martin Gernát patří k oporám třinecké defenzivy. Rád by jí byl i v dresu Slovenska na letošním mistrovství světa v Bratislavě a Košicích • Profimedia.cz

Před dvěma lety přišel slovenský obránce Martin Gernát (27) do Třince narychlo jako náhrada za dlouhodobě zraněného Vladimíra Rotha. Na zkoušku, se smlouvou na tři měsíce a poté, co se stal ve Spartě nepotřebným. Parádní trefa! Vytáhlý čahoun okamžitě zapadl do ofenzivní mašiny, je jednou z klíčových opor Ocelářů. Příjmení si klidně může poupravit na Granát. Po svátečním derby ve Vítkovicích (1:2n) se vyšvihl na špici kanadského bodování beků soutěže, celkově je v produktivitě Tipsport extraligy sedmý. V 21 zápasech nasbíral 24 bodů (5+19). V zamčené části článku se dozvíte, jak mu pomohlo, že byl v minulosti útočníkem i fotbalovým brankářem a přehled nejproduktivnějších obránců v třinecké historii.