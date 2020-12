Sparta dotahuje tápající Třinec. Jandač chce zlepšení a chválí gólmana

Den před Štědrým dnem fatálně selhali, když v Karlových Varech ztratili vedení 4:0, a nakonec prohráli 4:5 v prodloužení. Litovali, že si pokazili Vánoce. V pondělí se však hokejisté Sparty vrátili na vítěznou vlnu. „Že bychom se v tom vyloženě nimrali, to asi ne. Něco jsme si k tomu ale řekli, stalo se nám to už poněkolikáté, takže úplně přejít jsme to nemohli,“ řekl směrem k středečnímu kolapsu kouč Josef Jandač .

„Snažili jsme se na ten zápas zapomenout, teď chceme nakopnout novou vítěznou sérii,“ přeje si útočník Lukáš Rousek, který Spartu postrčil k výhře nad Vítkovicemi. V první třetině v akci jeden na jednoho přechytračil obránce Petera Tršku. Prosmýkl se kolem něj, udělal kličku na střed. Soupeř ho fauloval, Rousek ale v pádu parádní ranou Daniela Dolejše stejně překonal.

Přidat mohl i další góly. Klidně hned tři. Své šance ale neproměnil. „Měl jsem dobrý pohyb, spoustu příležitostí. Jel jsem několikrát přečíslení, dokonce i trestné střílení… bohužel jsem nic dalšího nepřidal. Musím se v zakončení zlepšit. Vím to, říkají mi to všichni. Musím na tom dál pracovat,“ má jasno 21letý forvard, který v utkání odehrál 18 minut a zapsal pět střel na branku.

Sparta se díky plnotučné výhře zase o kus přiblížila vedoucím Ocelářům. Na Třinec, který v pondělí prohrál už počtvrté v řadě, se dotáhli na rozdíl dvou bodů. Nutno však dodat, že Slezané mají oproti týmu z metropole dva duely k dobru.

„Abych byl upřímný, spíš než na postavení v tabulce se zaměřujeme na to, abychom zlepšovali svou hru. Tabulku pořád trochu zkreslují rozdílné počty odehraných zápasů. Koncentrujeme se hlavně sami na sebe. Je příjemné, že jsme se k Třinci přiblížili, ale není to naše priorita,“ vrtí hlavou Jandač.

Výkon proti Ostravanům ho potěšil. „Za vítězství jsme moc rádi. První třetina se nám úplně nepovedla, neměli jsme dobrý pohyb. Soupeř nás přebrusloval, přestřílel nás. Až od druhé třetiny se naše hra zlepšila. Vysunuli jsme forčekink, získávali jsme puky. Dali jsme rychlý gól. Pak nás ale přibrzdila inkasovaná branka. Nakonec jsme si to ale pohlídali. Když to ale úplně jednoduše shrnu, šanci vyhrát nám dal náš brankář. Byl nejlepší hráč zápasu,“ chválí trenér gólmana Matěje Machovského , který pochytal 27 střel.

Sparta Praha - Vítkovice: Horák bleskově dorazil střelu Řepíka, 2:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:57. Rousek, 20:18. Horák, 50:38. Sukeľ, 59:30. Pech Hosté: 41:53. Fridrich Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček (A), M. Jandus, Polášek, Košťálek, Mikliš, Kalina, Poizl – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), Gewiese, Trška, Koch, L. Kovář, R. Černý – Schleiss, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Marosz, Dej – Mallet, Werbik, M. Kalus – Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

