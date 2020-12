Co trápí Litvínov? Kouč Országh o správném nastavení i Petružálkovi

Litvínov je v poslední době LitvínOFF. Tým od začátku sezony dával málo gólů, ale moc neinkasoval. Zatímco však vypnutí střelci stále nenaskočili, branek dostává víc „Chvíli nám to fungovalo, teď se to hroutí. Zlomilo se to zápasem ve Vítkovicích, od té doby se to s námi veze,“ připomíná trenér Vladimír Országh porážku 2:6 z poloviny prosince, kde tahle mizérie začala.

Těžký začátek, čtyři porážky, pak krátké vzedmutí. Po něm začali Krušnohorci znovu ztrácet. Vysněný vzestup mezi premianty se zatím nekoná, Verva po sérii nezdarů dál trčí mezi extraligovými čtyřkaři. „Víme, že nevyhrajeme každý zápas, ale my musíme být těmi, kteří budou diktovat a jdou si za tím bez ohledu na soupeře,“ líčí kouč jeden z problémů. Vyjádřil se k věcem, které skomírající mužstvo trápí. Promluvil rovněž o Jakubu Petružálkovi.

Po zápasech jste se několikrát zmínil, že týmu chybí vítězná mentalita. Hráči spíš čekají, s čím přijde soupeř. Může to být i pozůstatek z minulých let, kdy si odvykli vyhrávat?

„Možná ano. Poslední sezony byly, jaké byly. Samozřejmě i teď hledáme odpovědi, komunikujeme s hráči. Potřebujeme, aby šli za vítězstvím. Víme, že nevyhrajeme každý zápas, ale to nastavení v hlavách musí vypadat tak, že my chceme být ti, kteří budou diktovat a jdou si za tím bez ohledu na soupeře. To mi tam trošku chybí.“

Když se ale dlouhodobě prohrává, bývá to ubíjející…

„Je to těžké hlavně na psychiku. A když chybějí psychické síly, pak většinou chybějí i ty fyzické. Snažíme se s mužstvem pracovat po všech stránkách. Jsou to situace, jaké se opakují každý rok a mužstva hlavně ze spodku se většinou pohybují na určitých vlnách. Vyhrají zápasy, prohrají. My chceme tu sérii nezdarů co nejdřív zastavit a načít nějakou vítěznou šňůru.“

Určitou dobu se vám to už dařilo, jenže od jisté doby přišel zase útlum. Co ho spustilo?

„Zápas ve Vítkovicích (13. prosince). Den předtím jsme vybojovali důležité vítězství ve Zlíně a k zápasu v Ostravě nepřistoupili vůbec dobře, dostali jsme šest gólů. Od té doby jako by se to s námi vezlo. Málo gólů dáváme celou sezonu, ale do utkání s Vítkovicemi jsme jich ani moc nedostávali, myslím, že jsme v tom byli čtvrtí. Hráli jsme dobře do obrany, teď hodně inkasujeme, máme díry v systému, svým způsobem to na nás spadlo. Ten zápas pro nás byl takový zlomový. Pracujeme na tom, abychom se z toho dostali co nejdřív, a věříme, že to zlomíme co nejrychleji.“

Není za tím i jistá pohodlnost, když nikoho neděsí hrozba sestupu?

„Každý chce hrát o vyšší příčky. A hraje taky o svoji smlouvu, pozici v mužstvu, o svoji budoucnost. Ten tlak je v každém mužstvu, ať se sestupuje, nebo ne.“

Taky požadavky na to, co by se mělo hrát, se změnily. Jak se hráči perou s tímhle?

„Chceme od nich možná jiné věci, než na jaké byli zvyklí. První tři měsíce jsme skoro měsíc a půl nehráli ani netrénovali, ale to bylo stejné pro všechny. Věci, které vyžadujeme, nemají kluci ještě zautomatizované a občas se vracejí ke starým návykům. Z toho pak vznikají díry, že někde chybí hráč, jsme o krok pozadu. Na tom pracujeme každý den, i když nás limituje nahuštěný kalendář. Potřebujeme to víc zapojit do přípravy na ledě, do hráčů to dostat. Oni vědí, co mají dělat, jenže ve stresových situacích se vracejí k něčemu, na co byli dlouhodobě zvyklí. To musíme zlepšit.“

Litvínov, to bývali bohémové, zvyklí hrát na krásu, střílet góly do odkryté branky. Je hodně složité přeroubovat je, když to přeženu, z Pittsburghu na Trotzovy New York Islanders?

„Klademe důraz na to, aby ti kluci byli sešněrovaní směrem dozadu. Chvíli nám to fungovalo, teď se to hroutí.“

Proč?

„Dnes už nejde hrát tak, že nasypete šest gólů a čtyři můžete dostat. Jednou z věcí je, že se hráči možná soustředí víc právě na hru dozadu. Střelci nám chybějí, proto musíme hrát zodpovědně dozadu. To je možná jediné, co chceme, aby kluci dodržovali. Aby byli v dobrých pozicích, ať už při napadání nebo v obranných zónách. Jenže to stále nemají zažité, z toho plynou chyby. Dopředu svazováni nejsou. Tam už to je o kreativitě, tvořivosti, individuálních dovednostech, o tom, co vám soupeř dá. Dneska každý dobře bruslí, nedaruje vám prostor.“

Jenže nepomáhají vám ani přesilovky. V čem to je?

„Hlavně na začátku sezony nám góly z nich výrazně chyběly. Pokud nepočítám poslední zápas s Plzní, trošku jsme se v nich zvedli. Dali jsme semtam nějaké góly, ale ne tolik. Druhá věc je, že máme nejmíň přesilovek v lize. To není nic proti rozhodčím, sami si pohybem a aktivitou nevynutíme fauly. Je potřeba říct, že v některých fázích jsme možná limitováni, co se týká rychlosti, agresivity. To je ovšem realita.“

Už jste posadil pár opor, stěžoval si na přístup. Měl jste pocit, že někdy zápas odchodili?

„Určitě si nemyslím, že by to někdo vědomě flákal. Jde spíš o nastavení před utkáním, že uvidíme, co to bude za zápas, jak na nás vyběhnou. Začátky máme ještě dobré, ale jakmile dostaneme první gól, jako bychom se rozsypali. Přestaneme si věřit a je problém. Chceme, abychom byli daleko aktivnější, sebevědomější, neupadali do deprese, když prohráváme. Je to rychlá hra, vše se může změnit během minuty. Záleží na nás trenérech, abychom tohle zlepšili.“

Co obrana? V minulé sezoně po příchodu z Plzně dominoval Michal Moravčík. Nezdá se vám, že podobný lídr v současné době v zadních řadách chybí?

„Celkově zůstalo mužstvo zhruba z osmdesáti procent stejné jako v minulé sezoně. Kromě brankáře Godly přišli do útoku Látal se Zdráhalem a do obrany Irving, Balinskis, Cibulskis a Demel. Nemáme výraznou postavu, že by někdo vyčníval. Vyrovnané výkony podává Ščotka, ale totéž čekáme hlavně od zahraničních hráčů. I když výkyvy mají i domácí.“

Pravidelně nasazujete i mladší hráče. Z nich však přes občasné záblesky nikdo výrazně nevyskočil…

„Zygmunt, Havelka, Helt dnes mají pevnější pozici, než v minulosti. Dostali šanci, jen je třeba s nimi pracovat. Stejně tak Přemysl Svoboda. Na začátku sezony měl problémy, ale je tvořivý, podle lidí, kteří se pohybují kolem litvínovského hokeje, by měl být do budoucna velkým přínosem. Jsme ve fázi přestavby mužstva, to není otázka pár měsíců. Nemůžeme od těchto hráčů chtít, že první rok budou vyčnívat. Část sezony v týmu strávil Myšák, uvidíme, co s ním bude dál, další hráče máme v Litoměřicích. Jindra, Háva, Stehlík, Berka. Ještě potřebují ten mezikrok, aby byli platní pro extraligu. Díváme se i tímhle směrem. Odchovanci z juniorky jsou přitom nejlacinější a jsou naši.“

Zkušený Jakub Petružálek taky párkrát nastoupil, ale už zase nehraje. Co s ním bude?

„Petriho si vážím, něco dokázal. Bavili jsme se o jeho roli, že nehraje a v jaké je pozici, o možnostech, jak ho dostat do zápasového vytížení. Pro něj ani pro mě to není jednoduchá situace. Mnoho věcí chápe, jako starší hráč by měl předávat zkušenosti mladším. Přistupuje k tomu velmi zodpovědně, je připravený, odtrénuje si a jde dál. Těší mě, jak to bere. To, kolik dostává šancí, je moje rozhodnutí. Dívám se už trošku dopředu a teď tu šanci dostává někdo jiný.“

Zůstane v Litvínově?

„Je tu, máme zraněné hráče. Hledali jsme řešení, aby byl nachystaný, až jeho čas zase přijde. Uvidíme, jak se to vyvine.“

Mluvil jste taky o nutnosti zvýšit konkurenci, s týmem trénují nově příchozí hráči. Koho byste rád uvítal?

„Konkrétní jména ode mě nečekejte, protože to není dotažené. Jsme svým způsobem limitovaní, je covidová doba a peněz není nazbyt nikde. Kdybychom chtěli někoho přivést, mělo by to být s opcí, aby dotyčný hráč pokračoval dál. Trh je limitovaný, možná by byli ochotni přijít na měsíc hráči z AHL a dalších zámořských lig a pak by se vrátili. Jenže to pro nás absolutně nic neřeší. Chceme tým budovat i do budoucna, aby to někam směřovalo, a ne zalepovat díry. Mužstvo, které máme, už jsem poznal, někteří hráči mají svoje limity, jiní potřebují zatlačit, aby ze sebe dostali víc. Ale věříme jim a chceme s nimi pracovat dál.“

