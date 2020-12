Litvínov je OFF. Jako kamna, co nechtějí bafnout. Chybí víra, že to půjde

S jeho doktrínou někteří svěřenci zápolí. Ne všem se hokej na jeden, dva góly zamlouvá. Potěšení ze hry jako by vystřídala pokročilá matematika o vyvezení a ztrátách kotouče, než aby hráčům šrotovalo v hlavách, jak dopravit puk do soupeřovy branky. Nebo jsou vypnutí. LitvínOFF. Hlavní problém přitom spočívá v myšlení. Týmu nejvíc chybí vítězná mentalita a víra, že to půjde. Spíš vyčkává, co přijde, co udělá soupeř, místo aby za to vzal sám.

Dřív mužstvo střílelo góly, dalo se na něj i koukat, jenže prohrávalo. Pod novým režimem se snaží hrát odzadu. Pokud se nic nezvrtne, tolik neinkasuje. Jenže branky už taky nedává. A prohrává dál. Ještě, že se aspoň Viktor Hübl při té bídě dotrmácel k překonání Leškova bodového rekordu základní části. František Lukeš to při současném tempu do Klubu střelců v téhle sezoně nedotáhne. Schází mu šest branek, po půlce základní části má tři.

Výsledkově to ani v této sezoně nefunguje podle předpokladů. Vzestupy se střídají s pády. Slovenský trenér už nachází oponenty, kteří by to dělali jinak a líp. Hlinkův stadion má navíc zvláštní akustiku. Jisté interní věci řečené v kabině se občas donesou nahoru k vedení rychleji, než kouč stačil vycupitat do schodů. Nebo opačně.

Pod Krušnými horami bývalo zvykem, že jednou za čas recyklovali někoho, kdo byl spjatý s prostředím, a jelo se zvesela dál. Országh je proti předchozím trenérům ve výhodě, že v osobě Pavla Hynka nad sebou má šéfa, který stejně jako on přišel zvenčí a není tedy zapleten do místních vazeb a vztahů. Právě jejich nezatíženost je však v boji s litvínovskou strnulostí nutně musí posílat proti proudu, který plyne tak trochu mimo jejich dosah. Jsou v tom spolu, ale zároveň sami.

„Musíme zvýšit konkurenci v mužstvu. Někteří hráči si až moc uvědomují, že za ně nemáme náhradu. Doufám, že se to co nejdřív změní,“ prohlásil trenér Vervy. Měl na mysli další změny a posilování hráčského kádru. Jakub Petružálek víceméně už dostal visačku „Na prodej“. Litvínov přitom shání hlavně útočníky. Před časem tam chtěli například Seana Collinse. Nakoukl do NHL, Hynek ho znal z působení v Soči. Kanaďan se však dohodl s Kunlunem. Hledání tedy pokračuje, ale nic zatím není dotaženo. S týmem začal trénovat Lukáš Žejdl. Jeho výpověď od Hradce Králové dospěla svého času ke smírčí komisi, případný nástup se vzhledem k administrativním průtahům dá čekat spíš v lednu.

Jiří Fronk hrál nejvyšší soutěž už za Chomutov a Mladou Boleslav, ve čtyřech zápasech za Litvínov dal dva góly. O jeden míň, než Lukeš nebo Tomáš Pospíšil. Kritici poukazují na to, že nové vedení málo využívá hráče z litvínovských zdrojů. Jenže tohle v klubu už taky zkoušeli. Hodně by pomohl Kristián Reichel, jenže dohoda splaskla kvůli pojistce. Jan Myšák momentálně hraje za dvacítku a pak ho nejspíš čeká kemp NHL. Trenér Országh se snaží zabudovávat jiné mladíky jako Filip Helt, Martin Havelka, Přemysl Svoboda, přibudou prý další. Ovšem kromě občasných záblesků slávy se zatím nikdo nejeví jako ten, kdo by byl schopen to vzít trvale na sebe.

Chemici po listopadovém vzestupu zase procházejí obdobím červených čísel, ze šesti zápasů vyhráli jeden v prodloužení a vydolovali všeho všudy čtyři body. Nemůžou se pořádně nastartovat, stále to nehoří. Přitom se vyvětralo, vynesl se popel, nasypalo palivo. Je otázka, zda to bylo dost.