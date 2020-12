Zlín udržel rozjetého Vopelku. Zůstává i Honejsek, jehož chce Dynamo

Třinecký útočník Rostislav Martynek jen těsně netečoval kotouč do brány Libora Kašíka • ČTK / Glück Dalibor

Byly to jejich poslední góly v dresu Beranů? Nevypadá to tak. Lukáš Vopelka i Antonín Honejsek zařídili svými trefami bod s lídrem z Třince (2:3 po prodl.) a oba ve Zlíně prozatím zůstávají. Se čtyřiadvacetiletým Vopelkou se klub podle informací iSport.cz dohodl na prodloužení spolupráce do konce sezony. Na pořadu dne není ani Honejskův transfer do Pardubic.

Nejdřív k Vopelkovi, který dorazil po startu sezony z Košic. Ve čtvrtek mu končí hostování. „Už jsme dohodnutí, ale oficiálně to bude oznámeno další den,“ sdělil ve středu večer odchovanec Českých Budějovic, který za jedenáct utkání zapsal 8 bodů (4+4). Věc se má tak, že produktivní forvard bude u Beranů pokračovat, klub uplatnil opci.

Co Honejsek, o něhož dál stojí Pardubice? Tady je to zhruba 50:50, že ještě před koncem ročníku dojde k jeho odchodu. Aktuálně je ale transfer zamrzlý. „Pardubice vyhrávají, přicházejí tam jiní hráči. Zbytečná otázka,“ reagoval nejproduktivnější hráč týmu na dotaz Sportu.

Trápí ho něco jiného. „Po výborné první třetině, na kterou jsme byli doma zvyklí dřív, přišla klasika. Postupně nám odcházely síly, zase jsme za sebou tahali nohy. Naštěstí výborně chytal Kašík, díky němu máme bod. I když o tom v kabině občas polemizujeme, z devadesáti procent vidím za našimi porážkami kondici,“ prohlásil otevřeně Honejsek.

Zlínští podle něj doplácejí na to, že během podzimní koronavirové pauzy zůstali zavřeni doma a netrénovali na přírodním ledě či v zahraničí jako mnohé jiné extraligové týmy. Tohle manko je prý v zápasech znát. „Třeba zrovna Třinec jezdil do Polska a je výborně fyzicky připravený,“ podotkl zkušený útočník. „Bohužel se pořád hraje a není to kde dohnat,“ posteskl si.

O to víc si Berani cenili, že lídra tabulky obrali aspoň o bodík. „Když budeme hrát takhle, nejsme bez šancí s nikým,“ uvedl kouč Robert Svoboda, jemuž se konečně plní sestava. Po dlouhodobějších zraněních se vrátili Dufek s Fryšarou, brzy bude fit i Fořt. „Bylo to citelné oslabení. Tihle hráči tomu dávají kvalitu. Předtím to odtáhla hrstka hráčů,“ řekl po bitvě s Oceláři. Zlín prohrál počtvrté v řadě, ovšem až v prodloužení. Tahle porážka tentokrát nechutnala vyloženě hořce.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:40. Honejsek, 26:49. Vopelka Hosté: 08:23. Hrňa, 32:26. Hrňa, 63:05. Martin Růžička Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Dluhoš – Dufek, Fryšara, Köhler – Vopelka, Herman, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Okál – Karafiát, P. Sedláček, J. Ondráček. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Martynek, Mikulík, Šedivý – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Kika, Pilný – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

