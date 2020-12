Mandát v pardubické euforii: Sparta jako velký test, ukázal se charakter

Otočit z 0:3 na 5:4 proti Spartě. Dá se ta euforie vůbec vyjádřit?

„Začátek jsme totálně prospali, euforie je ale teď neskutečná. Už jenom to, že vyhrajete osmý zápas v řadě, navíc ještě proti Spartě. Ten výsledek je ohromný, neskutečný, když vidíte, jak vypadala první třetina.“

Tam to místy zavánělo velkou sparťanskou show. Překvapila vás tolik?

„Nepřekvapila. Spíš myslím, že jsme šli do utkání s přehnaným respektem k soupeři. My měli být ti, kdo udává tempo, byli jsme i doma. Po sedmi vyhraných zápasech jsme se ani neměli čeho bát. Ale my nechali Spartu nadechnout.“

Matěj Machovský si dal první gól sám. Potom jste snížili na 3:2 v přesilovce. Co byl ten moment, kdy jste se nakopli?

„Spíš ta přesilovka. První třetina nebyla celkově dobrá kromě toho gólu, který si Sparta dala sama. Vlastně ani vstup do další třetiny nám moc nevyšel, oni byli pořád hodně na puku, hráli dost u nás. Gólem v přesilovce jsme se ale nakopli, za chvíli jsme to srovnali a obrovsky nám narostlo sebevědomí. Tenhle zápas ukázal charakter našeho týmu. Moc si vážíme, že jsme dokázali otočit výsledek, síla týmu je neskutečná. Hodně lidí, kteří se na nás koukali v televizi, možná hokej vypnulo. Jsme moc rádi, jak to pak dopadlo.“

Napadá mě, bere soupeř Spartu a Třinec jako Real Madrid a Barcelonu?

„Tak nějak to je.“ (usměje se)

Pak byla bitva se Spartou ten první opravdu velký test současné pardubické síly, ne? Najednou se řešila série výher, stoupala zvědavost, co dovedete, do toho nadupaný soupeř z čela tabulky...

„Extraliga je hodně vyrovnaná. Sparta je ale ofenzivně neskutečný tým, byl to pro nás takový velký test po sedmi výhrách, to je pravda. Předtím jsme nikoho vyloženě nepřehráli, nedominovali jsme. My začínáme ale konečně proměňovat šance, což byl náš největší průser na začátku sezony.“

Vy sám jste se střelecky hodně trápil. V posledních 4 zápasech ale máte 5 gólů. To vás tak nakopl reprezentační kemp v Rusku?

„Obrovský mě to nakoplo. Jsem rád, že se mi daří. Oproti začátku sezony jsem toho moc nezměnil ve své hře, ale teď mi to tam docela padá. Najednou si ale více věřím, dostávám se do dobrých pozic a střílím góly. Mám velkou radost a přeju si, aby mi to co nejdéle vydrželo.“

