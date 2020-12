Sparta zase ztratila náskok 3:0. Dusno v kabině, Dynamo ji zničilo

Hotovo, osmá výhra v řadě! Pardubice vyrovnaly sérii ze sezony, kdy při výluce v NHL táhli tým Milan Hejduk, Aleš Hemský, Jan Bulis a šéfoval mu Jiří Dopita. Je to už 16 let, ale najednou jako by se do města vrátil vítězný duch. Nevzdává se, nezabalí zápas, i když se vyvíjí bídně. To je aktuální Dynamo. Energie silné hokejové značky je zase ve městě.

„Euforie je neskutečná. Když to srovnám s první třetinou, tak konečný výsledek je ohromný. Začátek jsme totiž úplně prospali,“ chrlil ze sebe Jan Mandát, autor vítězné trefy na 5:4. Co se dělo v úvodu tak velkého? Sparta rozjela Matějskou. Vozila Dynamo chvíli na kolotoči, chvíli na lochnesce. Sem a tam, zase zpátky. Pojď sem, kam jdeš.

Že dominovala? Tohle slovo umocněte tak pětkrát. Takový to byl rozdíl. Taky ujela do náskoku 3:0. A hlavně třetí gól všechno podtrhnul. Vladimír Sobotka ustál souboj proti třem protihráčům, přes šířku branky nahrával Michalu Řepíkovi do prázdné. Proto se kapitán Sparty tak klaněl parťákovi, oba se na sebe usmívali. Byla to velká paráda.

Jenže nešlo o start velké exhibice, tohle byl konec. Potřetí v sezoně se Spartě stalo, že přišla o velký náskok. Vést 3:0 a prohrát? Takhle ztratila utkání ve Vítkovicích, v Karlových Varech dokonce promarnila náskok 4:0 a teď zase průšvih. „Přestali jsme hrát, co si budeme povídat. Něco jsme si k tomu řekli, každý o tom ví. Tohle se nám stávat nemůže,“ štvalo Sobotku.

Přitom hlavně v první polovině zápasu jste viděli pasáže, kdy jste kontrolovali kostku. Cože, Sparta hraje přesilovku? Ne. Ale stejně si dělala, co chtěla. Rotace, hodně nahrávek, vítr kolem brankoviště. Nakonec připomínala slavnou hlášku z Cimrmanů, že trpaslík je dobrý plavec, ale nevydrží. „Stalo se nám už potřetí, že jsme takový náskok prošustrovali. Měli jsme nějaké šance, nedali je, dali si vlastní gól. Domácí využili naší laxnosti. Nakonec vyhráli zaslouženě,“ pronesl trenér Miloslav Hořava.

Vlastní gól? Ano, Matěj Machovský vyrobil velký kiks, když měl hodně času, promeškal prostor puk rozehrát, takže pak trefil svého obránce. Od něj se puk odrazil do brány. „Chyba se stane, tam nemá cenu na nikoho ukazovat prstem. Na led vždycky chodí celý tým. My jsme dokázali i vyrovnat pak na 4:4, tak si nemyslím, že by se to zlomilo někdy dřív,“ rozebíral situaci Vladimír Sobotka.

Trenéři kvůli technickým problémům v Pardubicích nemohli odpovídat na dotazy novinářů. Klub jen rozeslal vyjádření trenérů k zápasu. Ale podle zpráv z útrob haly bylo ve sparťanské šatně velké dusno. „To si nechám pro sebe, co bylo v šatně. Něco tam padlo a každý dobře ví, co má dělat. Jsme dost zkušení, abychom dobře chápali, jak se může prohrát,“ řekl jen Sobotka. „Ve čtvrtek to rozebereme znovu, dáme trénink a musíme se tohohle zbavit. Nevím, jestli je to blok, že vypneme po gólu, který dostaneme a přestaneme hrát,“ dodal.

V domácím táboře byly úplně jiné emoce. Logicky. Když se podíváte na rozložení sil v extralize, jsou Sparta s Třincem něco jako Real Madrid a Barcelona. Dva kolosy. „Jo, tak to asi je,“ usmál se Jan Mandát. Sedm předchozích pardubických výher se počítá. Ale vlastně až Sparta byla test jejich opravdové síly.

Na Dynamo se zaměřila pozornost. Každý byl zvědavý, co předvede proti kolosu. A předvedlo kvalitu i psychickou sílu. „Nejdřív jsme měli nepochopitelný respekt, což musíme odbourat. Od druhé třetiny tam přišlo úplně jiné mužstvo, nebálo se hrát na kotouči. Musím před klukama smeknout, ukázal se charakter týmu. Otočit se Spartou z 0:3? Skvělý,“ pronesl pyšně trenér Richard Král.

