Zábranský byl v Brně poprvé jako host: S tátou to máme 1:1. Kometa se zvedá

Ke svým pěti gólům doma v Brně, kam přijel poprvé jako host, další nepřidal. Bezprostředně po utkání nestihl obránce Libor Zábranský ani debatu s otcem, majitelem a koučem Komety. „Bylo to zvláštní,“ přiznal dvacetiletý zadák po prohraném duelu (0:3) v DRFG Areně, kde absolvoval letní přípravu a poté odešel hostovat do Karlových Varů.

Čím vás soupeř přehrál? Poprvé v ročníku jste neskórovali.

„Kometa hrála velmi dobře ve středním pásmu, bylo těžké se tam dostat. Najíždíte do plných. Takhle hrála vždycky, když vyhrávala tituly. Dala pár gólů a pak to zavřela. Byla na nás dobře připravená. Po pomalejším rozjezdu se zvedá. Je to pro nás další zkušenost. Nenašli jsme vpředu gól. Musíme se z toho poučit a v úterý hrát líp. Doufám, že na Litvínov vlítneme. Máme teď sérii pár zápasů doma. Je potřeba bodovat naplno.“

V utkání bylo dost emocí. Kde vznikly?

„To k hokeji patří. Bez lidí je těžší do toho ty emoce dát. Ale já mám radši, když se to řeže. Myslím, že i pro lidi, co se na to koukají, je to zábavnější.“

Nevadí vám, že se do Brna nevrátíte dřív než po sezoně?

„Jsem ve Varech hrozně spokojený, dostávám šanci. Jsem za ni vděčný. Takové věci neřeším. Co bude po sezoně, to nevím.“

Bylo divné nastoupit proti mateřskému klubu?

„Tady jsem byl jako soupeř poprvé. Zkusil jsem si to jako host. Ale už jsme proti Kometě hráli doma. Nějaké hecovačky už neřeším. Škoda, že jsme neodvezli nějaké body. Na zápasy to máme s tátou 1:1. Doufám, že na konci sezony bude skóre pro nás.“

V Brně máte s Karlovými Vary během sezony základnu při cestách na Moravu, že?

„Jo, většinou přijedeme o den dřív. Bydlíme v Marriottu naproti Rondu. Je dobré, že tu můžeme trénovat. Kór pro nás Brňáky je příjemné, že se dostaneme domů. Ale tripů na Moravu už moc nebude.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 3:0. Vejmelka načal rok 2021 nulou. Hosté se na nic nezmohli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:41. Valský, 42:02. Mueller, 49:49. Kusko Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Mlčák, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, L. Horký – Kusko, Brabenec, Vincour – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Lauko, D. Kaše, Flek – Hladonik, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Pilný – Axman, Rožánek Stadion DRFG arena

