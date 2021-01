Šoustal po konci Vejmelkovy série: Byl nerad, když se o tom mluvilo

Během tří dnů jste dvakrát porazili rivalský Zlín. Paráda, co?

„S body je určitě spokojenost. S prvním zápasem větší, protože jsme neinkasovali. V tom druhém to bylo těsné. Dali jsme gól my, pak hned Zlín. Určitě nechceme dostat venku čtyři branky. Ale jinak dobrý. Dvě vítězství bereme všema deseti, to je jasný.“

Nemrzí tým, že Karel Vejmelka neudržel počtvrté v řadě nulu?

„Vím, že byl nerad, když se o tom mluvilo v šatně. To přináší smůlu. Myslím, že nějak extra jsme to v paměti neměli. Každá série bohužel musí přijít ke konci. I když inkasoval čtyři góly, zase chytal parádně. Měl tam hromadu dalších vynikajících zákroků. S Karlem je velká spokojenost.“

Vyhráli jste čtyřikrát za sebou. Co se podle vás změnilo k lepšímu ve hře Komety?

„Když to tak řeknu, jezdíme po prdeli. Víc hrajeme jako tým. Když někdo udělá chybu, poklepeme se a jdeme dál. To, co dělají obránci pro nás, my útočníci se jim hned snažíme splatit zpátky. Takhle to vidím já.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:24. Šlahař, 33:43. Okál, 44:12. Okál, 48:06. Köhler Hosté: 10:46. Zaťovič, 21:06. Klepiš, 27:01. Vincour, 46:56. Šoustal, 54:15. Mueller Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Dufek, Fryšara, Köhler – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Okál – Karafiát, P. Sedláček, Herman. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, O. Němec, Gulaši, Mlčák, Freibergs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Valský, Klepiš, L. Horký – Kusko, Vincour, Bondra – F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE