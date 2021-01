Lakatoš se zbláznil, nechápal Hrbas. Střelec Vítkovic ho mlátil do hlavy

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš se pouští do šarvátky s Markem Hrbasem z Mladé Boleslavi, kterou zaskočil i soupeře, spoluhráče i trenéry • facebook.com/@hcvitkovice - Petr Kotala

„Byl tam normální souboj před bránou, Lakatoš se zbláznil a začal mě mlátit do hlavy,“ nechápal Marek Hrbas, který ve Vítkovicích svého času hrával. „Já neudělal nic. Nevím, co mu prolítlo hlavou.“

Hrbas se nestačil ani bránit. Padl na zem, chránil si hlavu. „Samozřejmě jsem byl překvapený, protože si nemyslím, že jsem mu něco udělal. Nevím, co mu prolítlo hlavou. Začal mě mlátit a bylo.“

Sudí poslali na trestnou oba. Lakatoš dostal 2+2 minuty za hrubost, Hrbas 2 minuty za stejný prohřešek. V oslabení se Ostravané ubránili, vedli 3:1 a stejně i utkání nakonec dopadlo. „Prohrávali jsme osobní souboje, v obranné i útočné třetině, v útoku jsme se neudrželi na puku, hned nám otáčeli hru. To byl náš problém,“ konstatoval Hrbas.

Lakatošovy emotivní výboje nikterak nepřekvapily jeho nového parťáka Vladimíra Svačinu. Ten se do Vítkovic vrátil po pěti a půl letech, s rtuťovitým útočníkem hrával v Liberci.„Hráli jsme spolu celé play off, když jsme šli s Libercem až do finále a Laky tehdy vyhrál bodování klubu,“ připomněl Svačina konec sezony 2016/17.

Vítkovice - Mladá Boleslav: Lakatoš obral Ševce. Následně překonal Růžičku, 1:0

„Laky je prostě u všeho,“ usmál se Svačina. „Dal parádní gól. Klobouk dolů, protože dostat se do šance a proměnit ji, jsou dvě různé věci. Jde si za góly, to je důležité. A nebojí se, nenechá si nic líbit, je impulzivní a jde do toho. Byla z toho sice dvojka, ale pro mančaft je i tohle důležité. Nesedíme pak na střídačce jako leklé ryby.“

Proti Mladé Boleslavi sehráli Ostravané velmi slušný zápas. Dobře se ukázaly všechny tři posily. Vladimír Svačina, Guntis Galvinš i Filip Pyrochta. „Velice cenné vítězství, zasloužené, musím pochváit všechny hráče,“ ocenil trenér Miloš Holaň. „Šli postupně za vítězstvím, výborná byla obrana včetně gólmana.“

Ocenil i práci nových opor. „Nechci lítat v oblacích, je to první zápas, ale šlo vidět, že obranná hra se zlepšila. Byla tam jistota na puku, souboje. A Sváča dodal dopředu klid a šťávu, jsme spokojení. Pořád ale řešíme centra, hledáme jak můžeme. Musím znovu poděkovat vedení za tři posily a věřím, že se ještě podaří najít ještě jednoho vhodného hráče, co by nám pomohl.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mladá Boleslav 3:1. Domácí bodovali naplno po měsíci a odskočili Zlínu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:47. Lakatoš, 26:42. L. Krenželok, 28:52. Schleiss Hosté: 17:21. Flynn Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Pyrochta, R. Polák (C), Gewiese, Galvinš, Koch, L. Kovář, R. Černý – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Schleiss – Mallet, J. Mikyska, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Fillman, Šidlík – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc. Rozhodčí Hejduk, Kika – Lederer, Lučan Stadion Ostravar aréna

