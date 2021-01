Svačina se vrací do Vítkovic, hrát bude už proti Mladé Boleslavi

Vladimír Svačina se vrací do Vítkovic. Třiatřicetiletý útočník ukončil angažmá v Pardubicích a v klubu, kde rozjížděl profesionální kariéru, podepsal kontrakt do konce 2021/2022. Hrát by měl už dnes proti Mladé Boleslavi. Stejně jako nové akvizice v obraně - Filip Pyrochta a Guntis Galvinš.