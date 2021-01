Třinec po bídě přišel o první místo. Marcinko: Kanaďané potřebují čas

„Ještě asi potřebují chvíli na aklimatizaci, ale oba jsou šikovní hráči a myslím si, že nám pomohou,“ řekl Marcinko na adresu nových spoluhráčů. „Stejně tak se budeme snažit jim pomoci, jsou tu pár dní s cestou. Důležité je, že už mají ten zápas za sebou. Věřím, že každý další jim jen pomůže.“

Oba Kanaďané působili minulou sezonu v AHL, naposledy hráli ostrý zápas před deseti měsíci. Rodewald si připsal čtyři trestné minuty, oba tresty dostal v úvodních deseti minutách zápasu a jeho druhé vyloučení Pardubice přetavily v úvodní gól utkání. Do první přestávky hosté ještě zvýšili na 3:0.

„Neříká se mi to lehce, ale soupeř vyhrál zaslouženě. První třetina byla z naší strany více než bídná, takhle si nemůžeme dovolit hrát,“ hodnotil Marcinko utkání, ve kterém třetí gól inkasovali z brejku čtyři sekundy před koncem třetiny. „S tím gólem nebo bez něj, i tak ta třetina byla velmi špatná. Mohli jsme v ní dostat více branek,“ dodal.

Třinečtí trenéři míchali od druhé třetiny se sestavou a domácí snížili. Leier, který se v průběhu zápasu posunul do elitní formace, ale špatně ve 41. minutě přihrál a Pardubice z rychlého protiútoku kontrovaly. „I když jsme se po té první třetině chtěli zvednout a snažili jsme se hrát více dopředu a aktivněji, tak to nestačilo. Čtvrtý gól v úvodu třetí třetiny zase pomohl soupeři. Odehráli jsme ale celkově velmi špatný zápas,“ uznal.

Třinci se od poloviny prosince nedaří. Od jasného vítězství v derby s Vítkovicemi (6:0) získali pouze šest bodů v osmi zápasech. „Těžko říct, čím to je. Vůbec bych se ale nesoustředil na to, zda je to nějaký útlum nebo výpadek. Spíše bych se zaměřil, zda v zápasech, které nám herně nebo výsledkově nevyjdou, děláme nebo neděláme věci, které nám mohou přinést úspěch. O tom to je,“ dodal Marcinko.

