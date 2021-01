Kanaďané místo mladých? Peterek vysvětluje strategii Ocelářů

Kanaďané místo českých talentů? V průběhu mistrovství světa do 20 let, kde reprezentace znovu ztroskotala ve čtvrtfinále s Kanadou (0:3), to bylo a je žhavé téma. Organizaci Ocelářů na turnaji zastupovali brankář Nick Malík a útočník Adam Raška. Oba zůstali v zámoří. Osmnáctiletý Malík se vrátil do Soo Greyhounds (OHL), o rok starší Raška do Rimouski Oceanic (QMJHL). A třineckou soupisku teď rozšíří dva šestadvacetiletí borci z Kanady.

„Vím, že tohle téma se v rámci mistrovství světa do 20 let probíralo,“ říká Jan Peterek. „Chceme hrát mladé, máme k tomu vytvořený partnerský klub ve Frýdku-Místku. Kluci mají prostor, aby se rozvíjeli a zlepšovali. V prvním týmu máme vysoké ambice. Mladým šanci dáváme, ale není jednoduché zapadnout do nabitého kádru extraligového áčka. Hráči musí splňovat parametry, aby tým šlapal podle našich představ a představ majitelů. Aby celkové výkony uspokojily sponzory i fanoušky. A věřte, že fanoušek Ocelářů je náročný.“

Příchodem Kanaďanů reagují Oceláři na díry v útočných řadách. Filip Zadina a Lukáš Jašek se vrátili do zámoří, jsou na kempech NHL. „Hodně nám pomohli,“ ocenil Peterek. „K tomu jsme teď měli dva útočníky ze základu zraněné (Chmielewski, Roman), potřebovali jsme útok posílit. Z dostupných hráčů na trhu se nám jevila největší síla v kanadských útočnících. Samozřejmě je otázka, jak budou po delší pauze připravení a jakou budou mít formu.“

V průběhu sezony zatím extraligový lídr do hry nasadil šest hráčů ročníku 1998 a mladších. Plus jedenadvacetiletého Zadinu. Dalších čtrnáct mladíků hraje v prvoligovém Frýdku-Místku, mezi nimi třeba i sedmnáctiletý Michal Ramik. V extraligovém áčku měli pod dvacet let Adam Raška (2 zápasy/ 0 bodů) a Jonáš Peterek (3/0).

„Dáváme mladým šanci ukázat se v áčku, nabrat zkušenosti,“ říká Peterek. „Jejich čas přijde a věřím, že se o to porvou. Primárně dostávají čas ve Frýdku-Místku, pro to se projekt partnerského klubu dělal. Aby se mladí rozvíjeli, měli prostor a přišli pak připravení jako třeba Kovařčíci, Cienciala, Jašek, Adámek, Hladoník, Christov nebo i Chmielewski. Ne všichni skončí v našem áčku, protože soupiska není nafukovací, ale připraví se na profesionální hokej a jsou schopni hrát extraligu, třeba i v jiných týmech.“

Kanadští útočníci Taylor Leier a Jack Rodewald už mají zkušenosti i z NHL. Leier odehrál 55 zápasů za Philadelphii (2+5, v AHL 288 utkání/ 79+97), Rodewald 10 za Ottawu (0 bodů, v AHL 252/ 60+57). Poslední sezony nastupovali za Rochester Americans a Springfield Thunderbirds. Podle trenéra Václava Varadi by měli být v útoku univerzálně použitelní na jakékoliv pozici.

S týmem trénují už od tripu v Plzni. „Na tréninku jsou šikovní, vypadají dobře připravení, byť naposledy hráli v březnu,“ říká Peterek. „Věřím, že nám pomůžou a budeme gólů střílet víc než v poslední době.“

