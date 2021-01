David Moravec (17) má první gól, Pláněk lovil puk. Rulík cenil

Už první třetina jasně ukázala, kdo je na ledě pánem. Boleslav měla hru pod kontrolou, na střely vyhrála 15:2 a ujala se tříbrankového vedení. „První třetinu jsme seděli ještě v autobuse. Domácí si na ledě dělali, co chtěli. Nestíhali jsme, prohráli jsme každý souboj,“ nechápal útočník Jan Káňa.

V podobném duchu se neslo i hodnocení trenéra Jana Tomajka. „Začátek jsme prospali, klidně jsme mohli dostat více gólů. Z naší strany to byla katastrofa. Myslím si, že ne všichni hráči byli v zápase,“ uvedl. Na otázku, zda bylo během první přestávky v kabině dusno, odpověděl sice stroze, ale pochopitelně: „No bylo, bylo…“

David Moravec v extralize Zápasy: 6 Body: 1 (1+0) Plus/minus: +1 Trestné minuty: 2 Střely: 6 Čas na ledě: 12:14

Od druhé třetiny se obraz hry vyrovnal, Boleslav si nicméně došla pro zaslouženou výhru 4:2. Svůj první extraligový gól vstřelil obránce David Moravec. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Myslím si, že to i rozhodlo zápas,“ řekl na úvod. Teprve sedmnáctiletý mladík se prosadil v 19. minutě, když jeho střela od modré čáry skončila za zády Jana Lukáše. „Byl tam odražený puk nahoru, útočník ho netrefil. Jediný, co mi zbývalo, bylo vystřelit a povedlo se,“ popisoval situaci.

A začalo dolování puku. Ten totiž gólman Lukáš z frustrace vystřelil mimo led. Role lovce se ujal kolega z obrany Martin Pláněk. Za pomoci jednoho z pořadatelů uspěl. „Ještě, že tam byl. Jinak bych asi musel sundat brusle a jít pro něj. Jsem rád, že tam stál a byl ochotnej, lezl tam po sítích a podal ho,“ říkal s úsměvem zkušený bek. „Všiml jsem si toho. S klukama jsme se tomu trošku smáli,“ dodal Moravec.

„Puk si určitě schovám. Nebo ho dám domů rodičům,“ řekl mladík, který nosí hokejově známé jméno. S olympijským vítězem a autorem jednoho z nejslavnějších gólů české historie však nemá nic společného. „Lidé se mě na to ptají, v rozhovorech i normálně. Nějak to ale nevnímám,“ zmínil sedmnáctiletý obránce, který v neděli odehrál teprve šesté utkání v extralize.

Nad Moravcovým růstem dohlíží právě zkušený Pláněk, který s ním od začátku nastupuje v jedné obraně. „Hraje se mi s ním úžasně, ve všem mě podporuje a pomáhá. Můžu si dovolit i útočit, protože je výbornej i dozadu. Mám to pak strašně jednoduchý,“ řekl 29letý bek, který se proti Olomouci také gólově prosadil. „Z jakého jsem měl větší radost? Můj byl asi hezčí, ale jelikož dal Mory první gól, tak to nechám asi jemu,“ usmál se.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 4:2. Moravec korunoval první třetinu. Hosté marně dotahovali

I Moravec je rád, že se může opřít o hráče, který má v extralize za sebou více než čtyři stovky zápasů. „Je to úplně super, nemůžu si na nic stěžovat. Buď jede dopředu on a já ho zajistím nebo naopak. Nemám žádné obavy,“ prohlásil junior, který na rozdíl od svých vrstevníků může polykat zápasové dávky.

Z výkonů Moravce má radost i trenér Radim Rulík. „Je to týmová hra, ale zatím to zvládá velmi dobře. Jsem rád, že takhle mladý hráč na to má a může být v sestavě. Strašně si toho vážím a cením. Teď jde jen o to, aby se mu nezamotala hlava, aby byl nohama pevně na zemi a dál na sobě pracoval. Když bude hrát dobře v týmu, tak prostor bude mít,“ řekl.