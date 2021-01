Marná snaha ledařů i Růžičkova mračení. Duel v Hradci "vyhrála" díra

Zápas Hradce s Třincem zrušila díra ledu. Nepomohl tekutý dusík, zamračené pohledy trenéra Vladimíra Růžičky. Nic. Ledový minigolf, na ten by se důlek hodil. Hokej? To se opravdu nedalo. „Byl uprostřed třetiny, kousek za modrou, tam by si někdo urval vazy, nebo kotník,“ uznal i domácí útočník Jakub Lev. Hodinu se čekalo, jestli se díra přeci jen neumoudří a nezatáhne se. Nestalo se. Utkání by se tak mělo odehrát v novém termínu v pátek, ale na ledě Třince.