Gulaš zpět do Budějovic? V Motoru ho chtějí, shání velké posily i trenéra

Nový kouč a velké eso do útoku. Velkolepě zní plány extraligového týmu z Českých Budějovic pro další ročník. Podle informací Sportu se usilovně pracuje na náhradě za kouče Václava Prospala. Mohl by jim být jihočeský patriot Jaroslav Modrý, toho času žijící v Kalifornii. A pozor, pracuje se i na velkém comebacku. Motor touží po Milanu Gulašovi! Éterem létají další jména jako Tomáš Mertl a Rudolf Červený.

Nepadají, takže důsledně okupovaná poslední příčka tabulky extraligy nemusí Budějovické zase tak moc trápit. Místenku v elitní domácí společnosti mají vyřízenou i pro následující sezonu. A jak to vypadá, v ní už hodlají sídlit v úplně jiných vodách. Kdo zná položky na seznamu vytipovaných posil, musí nezbytně souhlasit.

Budějovický klub je už dobré čtvrtstoletí zvyklý na to, že své slavné odchovance či z blízkého okolí naverbované hráče má rozeseté v elitních soutěžích po světě, často v NHL. Pokud to bylo možné, slavní borci se scházeli u Vltavy s Malší alespoň v době výluky slavné ligy.

Leckteré renomované budějovické hráče spolkla konkurence i v posledních letech, Motoru nenahrávalo, že se rok co rok lopotí v druhé nejvyšší soutěži a své sny utápí v baráži. Po loňském vytouženém postupu do extraligy vedení poskytlo až na pár výjimek šanci kádru, který v Chance lize neměl konkurenci. Pohled na věc se postupně začíná měnit.

„Do aktuální sezony jsme šli s nějakým kádrem, s nějakým přesvědčením. Teď vidíme, že tým musíme nezbytně posílit, pokud nechceme být poslední nebo hrát ve spodním patře tabulky. Uvidíme, jaká bude naše finanční situace,“ přiznal generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Má to logiku. Za rok už se sestupovat bude, posílení je nutné. I s ohledem na aktuální nelichotivé vyobrazení pořadí extraligové čtrnáctky se šéfové klubu odhodlávají k razantnímu posílení kádru. A taky je třeba, aby náruživí fanoušci, kteří se snad jako všude jinde dostanou zpátky na tribuny, získali nový náboj a chuť vlastnit permanentky.

Je naprosto logické, že na budějovickém radaru uvízl „ztracený“ syn Milan Gulaš. Největší extraligová osobnost posledních let je v Budějovicích doma a kdo zná jeho lidské nastavení, nemůže být překvapen, že jej to táhne domů.

Teď je otázka, kdy se návrat stane realitou. „V této sezoně určitě ne,“ řekl Sportu Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně, kde Gulaš exceluje. Přestupové možnosti se uzavřou posledního ledna.

Pětatřicetiletého ofenzivního fantoma s Indiány váže smlouva i na sezonu 2021/22, ovšem zdroje se shodují, že dohoda o vyvázání kontraktu je na cestě. „To by se případně řešilo. Bude záležet i na Milanovi,“ nastínil Vlasák, že smluvní dohoda s hráčem není neprůstřelná. Upřímně, těžko si představit, že by klub bránil Gulašovi v cestě. Názor samotného hráče se Sportu včera nepodařilo získat.

Za jihočeský klub se však vyjádřil Bednařík. „Milan má platnou sezonu v Plzni i pro příští rok. To je tak jediné, co se k tomu teď dá říct,“ pravil stroze. Pak ale odpověď rozvedl. „S Milanem jsme v kontaktu posledních pět, šest let. Bydlí ve stejné ulici jako Petr Sailer a Eda Turek. Že jsou v kontaktu, je přirozené. Samozřejmě bychom stáli o to, aby hráč jeho formátu, který je navíc místní, hrál v našem klubu. Neumím ale říct, nakolik je to aktuálně reálné.“

Kdo po Prospalovi?

Samo sebou, že uznávanému a báječně produktivnímu křídlu míní Motor pořídit schopné spoluhráče. V zákulisí se hovoří o lanaření Tomáše Mertla (také Plzeň, nyní zraněný) a Rudolfa Červeného (finské Lahti).

A kdo bude mít nově poskládaný a věru ambiciózní tým na starosti ze střídačky? V zákulisí se často hovoří o Jaroslavu Modrém, někdejším dlouholetém obránci NHL, o němž se ví, že mu budějovický klub leží na srdci. Sám mu v někdejších složitých časech, kdy se z města vytratila extraliga do Hradce Králové, finančně pomohl.

Vedle zajišťování akvizic jihočeský celek řeší i odchody. Největší zájem mezi konkurencí panuje logicky o kapitána Pavla Pýchu. Čtyřiadvacetiletý obránce už v sezoně dokonce premiérově oblékl národní dres.

„Vnímáme zájem dalších klubů o Čendovy služby. Budeme se snažit, aby u nás zůstal. Nabídneme mu smlouvu, která by ho měla zaujmout. Je kapitán, první bek. Má skvělou pozici. Výzvou by pro něj mohla být například Sparta, jinak mě ale nenapadá, kam by měl jít, aby si sportovně nějak výrazně pomohl,“ doplnil Bednařík. A právě pražský klub by měl být podle informací Sportu nejblíže k získání Pýchy.

