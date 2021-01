Přestupová uzávěrka v extralize: jde o peníze i sponzory. Výprodej se nečeká

Hlavně přežít? Sezonu nějak dovést do cíle? Ne, když posloucháte generální manažery, mluví jinak. Peněz je v Tipsport extralize výrazně méně, na státní kompenzace se pořád čeká. Ale jak se blíží play off, cítíte slinu. Chcete uspět. Jen se situace na trhu proti posledním letům změnila. Přestupní termín končí 31. ledna, tedy příští neděli. Plnou peněženku mají jen Sparta s Třincem, aktivní čekejte Pardubice, zbytek bude opatrnější. Problém je, že není kde brát. Výprodej se spíš čekat nedá.

Dá se říct, že poslední roky platilo to samé. Kluby sondovaly velká jména, často zkoušely, za jakých možností by se vrátili domů na konec sezony hráči ze zahraničí. Nikdy to nevyšlo, ale třeba útočník Roman Červenka se řešil prakticky před každou uzávěrkou přestupních termínů. Vrátí se? Kdo o něj stojí? Za jakých podmínek by šlo akci realizovat?

Extraliga bez diváků je chudá slečna, které se trhají šaty. Pořád má na sebe co hodit, neleknete se jí. Ale dobře víte, že pokud se situace neotočí od další sezony k normálu, do hledišť se nikdo nedostane, plus připojíte sponzory ve vlastních existenčních problémech, může být hůř.

Teď se ale blíží play off, postoupí do něj 12 týmů, jen posledním dvěma skončí sezona. Tím pádem větříte úspěch, byť je kasa poloprázdná. „Sport děláte proto, abyste vyhráli titul, byli co nejúspěšnější. Takhle teď přemýšlí každý,“ říká Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu HK. Ano, každý bude přemýšlet, jak před koncem ledna tým vylepšit.

„Změna tady ale přece jen trochu je, když budu mluvit za nás, v jiných