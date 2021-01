Pardubice chystají další velké jméno. Lákají mistra světa z Ruska!

Českobudějovický útočník Miroslav Forman se cpe do brány Milana Kloučka z Pardubic • ČTK / Pancer Václav

Pardubický útočník Robert Kousal zakončuje do prázdné branky • ČTK / Vostárek Josef

Andrej Kosticyn bude do konce sezony působit v Pardubicích! • Twitter.com/HCPCE

Konstantin Barulin patřil řadu let mezi ruskou gólmanskou špičku • Profimedia.cz

Takhle se Konstantin Barulin předvedl na All Star Game KHL v Bratislavě v roce 2014 • Profimedia.cz

Pardubice dlouho pokukovaly po brankářské jedničce pro play off. Sondovaly situaci kolem plzeňského Dominika Frodla, ale nakonec je všechno jinak. Podle informací iSport.cz by měl klub přivést Konstantina Barulina (36), veterána, který získal v roce 2012 titul mistra světa a o rok dříve táhl Mytišči s koučem Milošem Říhou do finále KHL.