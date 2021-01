K + K se předhánějí, ale Dynamo chce třetího do party. Hledá i v zahraničí

Dynamo má před přestupovou uzávěrkou (31. ledna) velké plány. Chce zkusit tým ještě našlapat, prohnat obry ze špice, mít širší sestavu, která dovede prohnat obry na čele extraligy. Jednou z posil může být další gólman. „Nechte se překvapit. Do uzávěrky přestupů zbývá ještě víc než deset dní,“ odbyl jen kouč Richard Král dotaz, zda poté, co se rozjel Milan Klouček a Pavel Kantor vytáhl proti Vítkovicím čisté konto, klub pořád ještě o dalšího gólmana stojí.

Pardubice mají hlavně handicap v útoku, kde stále marodí Radoslav Tybor a Michal Vondrka, dlouho mimo bude i Filip Koffer a Jan Mandát je odstaven z hry kvůli pozitivnímu dopingovému vzorku. Sem se pozornost upne taky. Ale o gólmanovi se mluví už dlouho, klub by chtěl mít k dispozici tři, kteří jsou schopni chytat play off.

Proti Vítkovicím převedl jistý výkon Kantor. Práci měl tedy hlavně v první třetině, kdy za stavu 0:0 zlikvidoval sólo Zbyňka Irgla. Jednou si pak zavařil ještě sám, když netrefil moment s vyjetím proti puku. Skákal kolem branky fotbalové robinzonády, ale situaci ustál, protože Jan Schleiss zlomil hokejku.

V dalším průběhu Vítkovice extra nebezpečné nebyly, Dynamo především skvěle zvládalo oslabení, Kantorovi pomáhalo. „Nemyslím si, že bychom je tolikrát ohrozili, nedostávali jsme se do šancí. Kantymu jsme to neznepříjemněli,“ přiznal i útočník Vladimír Svačina, který do Vítkovic nedávno dorazil právě z Pardubic.

V posledních třech zápasech vidíte u Pardubic změnu. Herně úplně nezáří, nepřejíždějí soupeře nějakou brutální ofenzivní silou. Jenže? Vyhrávají, klidně na minimální počet vstřelených gólů. Podobné to bylo s Mladou Boleslaví, v Českých Budějovicích i teď s Vítkovicemi.

Gólmani nechybují, dávají klid. Ke Kloučkovi se teď přidal i Kantor. A najednou i Pardubice umí vyhrát na dva góly. Proti Vítkovicím by stačil tedy jeden. „Oba kluci chytají skvěle. Snažíme se hrát dobře dozadu a chodit do protiútoků. Důležité taky je, abychom se drželi na puku, ne jenom bránili,“ přibližuje aktuální pardubickou hru útočník Matej Paulovič. „Docela nám to šlape dozadu, musíme se zlepšit dopředu,“ dodal.

Paradoxní je, že po dvou skvělých zápasech Kloučka do branky zamířil Kantor. Když kouč Král dostal dotaz, jestli mu nula zamotala plány s jejich nasazováním, jen se usmál a vypálil otázku zpátky: „A jaký je tedy ten náš plán s nasazováním brankářů?“ Nevypadá právě moc čitelně. „Neřešíme to takhle dopředu, spíš před konkrétním zápasem. Nemáme to pevně rozděleno. Někdy kluci dostanou třeba dva zápasy v řadě, jindy tři,“ dodal.

Celkově má situace kolem brankářů v Pardubicích má hodně zajímavý vývoj. Pro bývalého trenéra Milana Razýma byl o něco výš Kantor. Mělo to logiku, byl na něj spoleh v infarktovém závěru minulé sezony, vyhrával zápasy, s ním se Dynamo hrnulo z posledního místa zázračně nahoru.

Jenže Kantor se zranil, takže v Generali Cupu, letním poháru chytal Klouček. A jak! Dařilo se mu, měli jste z něj pocit, že je březen a schyluje se k play off. „Jo, taky si ze mě Tomáš Rolinek dělal srandu, jestli jsem formu nenačasoval až příliš brzy,“ usmál se.

Protože pak se rozjela extraliga a všechno se zase překlopilo. Klouček dostal sedm gólů od Liberce, sedm od Sparty. Pak nastoupil s Třincem, který ho rozstřílel čtyřmi góly za třetinu, u posledního se mladý brankář zranil.

Celou tu dobu vypadal jistěji Kantor, který se dal po zranění dohromady. Pak zase začal střídat solidní výkony s podprůměrnými. Tým nakopla šestizápasová mise Daniela Vladaře, s ním Dynamo rozjelo šňůru osmi výher v řadě. Jenže pak musel odjet do Bostonu.

Teď může být ve hře další jméno, posila ke Kloučkovi s Kantorem na play off. A spíš, než že by dorazil v tuhle chvíli Dominik Frodl z Plzně, vše nasvědčuje variantě, že se klub dívá za hranice. Mimochodem, ve Finsku skončil útočník Michael Špaček, odchovanec, kterého draftoval Winnipeg a teď působí v Evropě. „Ale jeho příchod teď reálný není,“ doplnil Král.

Spěch se nevyplatil

Milanu Kloučkovi je teprve 22 let. Minulou sezonu pomohl Českým Budějovicím k jízdě první ligou. Kromě toho už čtvrtou sezonu působí v pardubickém áčku. Docela slušné, že? Ale nemohu se zbavit dojmu, že se tady dost tlačilo na pilu. Místo, aby se podařilo v klidu brankáře nachystat, pomoci mu rozvíjet jeho talent, naučit ho správně pracovat a zocelit psychiku, házel se do ohně. Byl to takový styl, že nákupy nevyšly, tak tam půjde „mladej“, co když se chytí. Jenže není náhoda, že třeba v NHL brankáři lehce po dvacítce moc nechytají. Nemá to smysl. Riskujete, že talent zadusíte. Bylo dobře, že celou minulou sezonu Klouček chytal první ligu. Pořád roste, jeho vrchol přijde za pár let, tak s ním klub musí pracovat i teď. Potenciál v něm je pořád velký, jen ho z něj v klidu dostat.

