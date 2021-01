Mueller o „jiné“ Kometě, slabším startu i nabídkách: Zájem Pardubic? Netuším

Brněnský obránce Michal Gulaši odchází předčasně do kabiny po udělení trestu do konce zápasu • ČTK / Šálek Václav

Američan zavřený při lockdownu v Brně s malými dětmi (8 a 1 rok) a manželkou, která se česky vůbec nedomluví? Nic moc na psychiku. Když hokej stál, Peter Mueller s rodinou trpěl. Teď už je zase v pohodě. Na ledě nepřehlédnutelný, výrazný ve všech herních činnostech. Touží po něm Pardubice, měl nabídky z KHL a nevzdal se návratu do NHL. Jenže v Kometě je prostě fajn.

Vaše lajna s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem drží dlouho pohromadě. Je mezi vámi speciální chemie?

„Opravdu je dobrá. Na ledě o sobě víme. Díky tomu máme třeba o vteřinu náskok před soupeřem. Proto se prosazujeme. S nikým jiným jsem předtím tak dlouho v jednom útoku nenastupoval. Holas je hrozně šikovný na puku, je jednoduché s ním hrát. Máme stejné myšlení. Zaťa je zase vždycky v pravý čas na správném místě. Je kapitán, jdeme za ním.“

Když sezona konečně začala, rozjížděl jste se zvolna. Už jste zpět ve své obvyklé formě?

„Pomalejší začátek mělo víc týmů a víc hráčů. Když se mělo začít hrát, chytli jsme covid. Zatímco ostatní hráli, my jsme měli pauzu. Poslední měsíc jsme našli svou tvář, začalo se vyhrávat. Všichni si plní své role v mužstvu. Věřím, že budeme moct v těch výkonech pokračovat. Přes tohle těžké období, které je ve světě.“

Bylo náročné na podzim začínat několikrát znova a dohánět manko?

„Hlavně jde o to, že nebyl daný jasný směr. Neexistoval plán, co bude dál. Jeden den se mělo hrát, další den to bylo jinak. Řeklo se, že sezona začne za týden, za dva, za měsíc. Na psychiku to bylo složité. Teď už víme, co se bude dít, kdy máme zápas. Má to konečně řád.“

Je pravda, že jste v Brně trpěl, když se soutěž nehrála a nebylo co dělat?

„Jasně. Nesměli jsme trénovat ani zajít do posilovny, do kabiny. Seděli jsme