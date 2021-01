Radost pro Spartu, Sobotka zůstává! Němec? Prostě nepřišel, ucedil Hořava

Zkušený útočník Vladimír Sobotka by podle všeho měl zůstat ve Spartě do konce sezony • ČTK / Šálek Václav

Nejdřív měsíc, pak dva. A teď domluva o tom, že Vladimír Sobotka dohraje ročník ve Spartě. Třiatřicetiletý útočník udělal trenérům i spoluhráčům radost. S ním v sestavě fakt můžou Pražané směle táhnout za titulem. „Tím, jak se připravuje, jak pracuje s mladými, nám usnadňuje práci. To je pro nás nejdůležitější,“ ocenil kouč Miloslav Hořava.

Oficiální oznámení o pokračování spolupráce je už jen formalita. Stane se tak příští týden. „Je to na dobré cestě,“ potvrdil v přestávkovém rozhovoru pro 02 manažer Petr Ton. „Věděli jsme, že bereme rozdílového hráče a jsme s Vláďou naprosto spokojeni. Splňuje naše představy,“ dodal. V Brně pomohl Sobotka ke třem bodům jednou asistencí. Ve druhé třetině se stal součástí přesilovkové kombinace, na jejímž konci si Roman Horák za brankou přikopl bruslí puk a zasunul za Vejmelku. Tohle byla trefa, která velké rivaly rozsoudila. Soupeř přitom rozjel bitvu bleskovým gólem, při prvním střídání mazaně usměrnil Petr Holík nahození Zámorského . „Parádní vstup,“ reagoval asistent Jan Zachrla. Ve druhé třetině Sparta otočila a hrálo s ní také štěstí.

Domácí do toho ve finiši šlápli, Jakub Klepiš s Peterem Muellerem napálili tyčku, i v power play měli šance. Nakonec ale dovezl Michal Řepík kotouč do prázdné klece a bylo hotovo. Před deseti dny slavilo v prodloužení Brno, nyní došla řada na Spartu. Rovněž v ostrém a kvalitním duelu. „Souhlasím, bylo to velmi podobné,“ přikývl Hořava. „S Kometou je to vždycky vyhecované,“ pronesl Andrej Kudrna, jenž ujel v oslabení a rychlou střelou na zadní tyč zavěsil. „Snažíme se ho hrát aktivně, a když přijde brejk, je to plus,“ usmál se autor branky na 1:2. Hned vzápětí však vyrovnal Karel Plášek tečí Muellerovy střely od modré. Nuda se nekonala.

Na rvačku sice nedošlo, ovšem Sobotka s Filipem Králem se hezky pošťuchali. Na jednom mantinelu šel brněnský mladík tělem do matadora z NHL. Když pak odjel ke druhému, Sobotka se vydal za ním a vrátil mu to. „Najel do mě. Trošku jsem zvedl ruce, abych se bránil a on s tím měl problém,“ popsal jednadvacetiletý Král, který opět zaujal odvážnými nájezdy do útočného pásma.

Kometa - Sparta: Horák uklidil puk do branky po fotbalovém zpracování, 2:3

Ten kluk fakt umí. Neřeší, kdo proti němu stojí. Vezme puk a nebojácně s ním kvedlá mezi soupeři. Občas ho ztratí, to je jasné. Častěji ale provede to, co má v úmyslu. „Snažím se hrát furt stejně. Je mi jedno, jestli je to proti Olomouci, Budějovicím nebo Spartě. Je to zápas jako každý jiný,“ nevzrušoval se. „Na konci to byl hokej, který chceme hrát. Ale nemůžeme se spoléhat na posledních deset minut. Musíme hrát stejně těch padesát před tím,“ štvala ho těsná prohra.

S podobně kreativním Petrem Zámorským vytvořil Král velmi schopný pár. „Hodně si vyhovíme. Oba si dokážeme pomoct, abychom rychle vyjeli ze třetiny. Jenom si tu spolupráci chválím,“ řekl.

Kometa nasadila do akce obránce Ondřeje Němce, který má dál povolení hledat si nové angažmá. Mimo sestavu se tentokrát dostali mladí Svozil, Kučeřík a Mlčák. V pátek to leželo na zkušených plus Královi. Ten je nepostradatelný. „Mladí byli v Přerově, aby měli vyšší ice-time a nabrali zkušenosti. Nic zvláštního bych za tím nehledal. Do jednání s Ondrou Němcem nevidím. Kádr je široký, točíme to. Tohle vyplynulo ze situace,“ reagoval asistent Zachrla. V jaké náladě se vrátil Němec po týdnu, kdy trénoval doma ve Vsetíně, do šatny? „Na to bych nechtěl odpovídat. Něma je normální člen kabiny a my jsme hrozně rádi, že ho tam máme,“ ujistil Král.

Málem ho měla Sparta. S hráčem i jeho agentem prý byla na všem domluvená. S Brnem však shodu nenašla. „Nepřišel, tím je to uzavřené,“ ucedil kouč Hořava. „Němec je zkušený hráč, brali bychom ho jako posílení před závěrečnými boji. Nic víc, nic míň,“ uzavřel téma. Na závěr i jedna dobrá zpráva pro Kometu. Možná už v neděli bude hrát uzdravený střelec Peter Schneider.

SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta Praha 2:4. Šlágr kola pro lídra tabulky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:30. P. Holík, 23:28. Plášek ml. Hosté: 08:24. Pech, 23:04. Kudrna, 32:38. Horák, 59:34. Řepík Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Freibergs, Holland, O. Němec (A), Gulaši, Barinka – Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – Valský, Brabenec, Klepiš – Plášek ml., Kusko, Vincour – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Polášek, Kalina – Rousek, Sobotka, Řepík (C) – Kudrna, Horák, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE