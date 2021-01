Gulaš uťal dlouhou sérii bez gólu. Netrápil se tím, řekl talent Jiříček

Po takovém závěru duelu panuje v týmu asi pořádná euforie, že?

„Máme samozřejmě velkou radost. Gól v poslední minutě se vždycky počítá, ještě k tomu vítězný. Myslím, že jsme to zvládli dobře a vyhráli zaslouženě.“

Ale skóre tomu dlouho úplně neodpovídalo...

„Neodpovídalo, ale celý zápas jsme byli lepší. Olomouc jsme přehrávali, tři body jsme si podle mě dneska zasloužili.“

I díky přesilovkám.

„Ty nám pomohly. Cvičíme to na tréninku, jsme rádi, že nám to tam napadalo.“

I vám to tam padlo, když jste od modré prostřelil Konráda.

„Gólman nic neviděl díky skvělé masce Peti Straky. Co brankář vidí, to chytne, takhle to měl složité. Za gól vděčím celému týmu, není to jen o střelci, ale třeba i o tom, kdo tu přesilovku vybojuje.“

Jaké to je nastupovat ve speciální přesilovkové formaci s Milanem Gulašem?

„Skvělý! (úsměv) Vděčím trenérům, že mi dávají takový prostor. Snad jim tu důvěru splácím.“

Gulaš se trefil po dlouhých dvanácti zápasech, jste za něj rádi?

„Samozřejmě jsme za něj rádi, ale hlavně nás těší výhra. Olomouc je houževnatá, těžko se odsud vezou body, takže třech si moc vážíme. Velká spokojenost.“

Byla na Gulašovi netradiční série nějak znát?

„Myslím, že ne. Nijak se kvůli tomu netrápil, opravdu nic takového.“

Je Plzeň zpátky ve formě po druhé výhře v řadě?

„Hlavně to musíme potvrdit, hned v úterý hrajeme s Karlovými Vary. Tohle je třeba co nejrychleji hodit za hlavu a doma urvat další tři body.“

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 3:4. Gulaš před koncem vystřelil výhru hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:47. A. Rutar, 34:26. Gřeš, 55:26. Kolouch Hosté: 09:46. Rob, 23:06. Jiříček, 33:31. Pour, 58:55. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Dujsík, Valenta, Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C) – J. Káňa, Nahodil, Klimek – Ostřížek, Kolouch, Gřeš – Strapáč, J. Knotek (A), Bambula – Burian, Mácha, Olesz. Hosté: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Vráblík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Korkiakoski, Suchý, Pour – Straka (A), Kracík (A), Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Daniel Pražák – Lukáš Kajínek, Daniel Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc

