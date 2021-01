Špaček hned pomohl Třinci k výhře: Pardubice se ani neozvaly

Po šesti letech zpět v extralize. Dřív, než si před odchodem do ciziny přál. Po konci ve finském Tampere podepsal Michael Špaček (23) smlouvu s Třincem a hned Ocelářům pomohl k triumfu 3:2 v Brně. Měl za sebou jen pondělní dobrovolný trénink a předzápasové rozbruslení. „Zvládl to velice slušně,“ zhodnotil jeho výkon trenér Václav Varaďa. „Necítil jsem se úplně dobře,“ reagoval kreativní centr.

Proč jste zvolil Třinec?

„Nějaké nabídky jsem měl. Něco i z ciziny. Ale Třinec je top tým v Česku, má vysoké ambice. To je pro mě motivace. Zatím jsem podepsal do konce sezony. Nevím, co bude dál.“

Byly ve hře Pardubice?

„Abych se přiznal, s Pardubicemi jsem vůbec nemluvil. Myslím, že se dokonce ani neozvaly.“

Chtělo vás i Brno?

(úsměv) „Tak to nevím.“

Co stojí za vaším koncem v Tampere?

„To bych s prominutím nekomentoval. Nechám si to pro sebe. Rozvázali jsme smlouvu.“

Bylo na vás znát manko?

„Dlouho jsem nehrál. Za poslední dva měsíce jsem toho moc nenahrál, ani nenatrénoval. Pan trenér rozhodl, že půjdu na věc už dneska. Je to lepší, že jsem do toho skočil. Zápas vám dá víc než trénink. Věděl jsem, že to bude těžké. Necítil jsem se úplně dobře. To jsem ale očekával. Doufám, že se budu zápas od zápasu zlepšovat. Jsem rád, že jsme vyhráli. Kometa má kvalitní tým, hlavně první dvě lajny se umí udržet na puku.“

Bude vám to sedět se zámořskými křídly Rodewaldem a Leierem?

„Těžko říct. Odehráli jsme spolu první zápas. Ještě jsme takhle ani netrénovali. Ale věřím, že si sedneme.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 2:3. Hrňa v poslední minutě trefil Ocelářům výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:12. Mueller, 32:34. Svozil Hosté: 05:54. Hrehorčák, 37:59. Kurovský, 59:23. Hrňa Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Holland, Freibergs, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – Plášek ml., Klepiš, Schneider – Valský, Kusko, Bondra – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Dravecký, D. Musil, Jaroměřský (A), M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Kofroň, M. Kovařčík, Hrňa. Rozhodčí Kubičík, R. Svoboda – Lhotský, J. Svoboda Stadion DRFG arena

