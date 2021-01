SESTŘIHY: Třinec už se Špačkem skolil Kometu. Hübl překonal Hlinku

Hübl má další rekord, v klubu přeskočil Hlinku!

Gólem a asistencí pomohl k úspěchu Litvínova dvaačtyřicetiletý centr Viktor Hübl, který se stal klubovým rekordmanem s 681 body za 298 branek a 383 přihrávek z 915 duelů. Překonal v den jeho nedožitých 71. narozenin Ivana Hlinku, jenž zaznamenal 680 bodů za 346 gólů a 334 přihrávek z 536 utkání.

Domácí se museli kvůli jednozápasovému disciplinárnímu trestu obejít bez obránce Cibulskise a Ostravanům chyběl ze stejného důvodu útočník Dočekal.

V polovině úvodní části šel na trestnou lavici Štich a hosté početní výhodu využili hned po 10 sekundách. Lakatošovu přihrávku sice vychýlil Irving, přesto se dostala ke Krenželokovi, jenž zamířil do odkryté branky.

Litvínov byl výrazně střelecky aktivnější, ale vyrovnání se nedočkal. Svoboda si v 15. minutě poradil s šancí Látala, který pak navíc překážel v dorážce Žejdlovi. Krátce před první pauzou trefil domácí obránce Balinskis levou tyč.

Ve 24. minutě hosté zvýšili na 2:0, když se Werbik z pozice mezi kruhy střelou přes obránce Šcotku trefil nad Godlovu lapačku. Další střely Pyrochty a Irgla rovněž litvínovský gólman vyrazil. Na druhé straně neuspěl Jarůšek.

Verva se ubránila při Látalově trestu a ve 34. minutě při plném počtu hráčů na ledě Godla zlikvidoval velkou šanci Hrušky. V čase 34:04 se radovali domácí. V době, kdy po souboji s Balinskisem zůstal ležet na útočné modré čáře obránce Roman Polák, se prosadil z protiútoku z dorážky po Pospíšilově střele Jarůšek. Kapitán Vítkovic Polák zamířil do šatny a do hry se nevrátil.

Při Kochově vyloučení v 37. minutě fauloval Šcotku v šanci Pyrochta a Litvínovu se naskytla na minutu přesilová hra pěti proti třem, kterou po 42 vteřinách využil. Pospíšil z levé strany našel na pravé Hübla, který z úhlu zamířil do odkryté branky.

V čase 42:37 se dočkal ve 25. utkání v sezoně první branky Látal a ukončil gólový půst po celkem 29 zápasech. Bylo to po kuriózní situaci, když po jeho střele srazil puk do branky obránce Galvinš brankářskou hokejkou, kterou vezl Svobodovi.

Hosté se ubránili při Werbikově trestu a Godla si pak poradil hned se třemi střelami Kováře. Ve 48. minutě mohl pojistit po Hanzlově přihrávce náskok domácích Jarůšek, ale před Svobodou neuspěl. Litvínov odolal při Štichově trestu. V 58. minutě minul po bekhendovém blafáku prázdnou branku Pospíšil, ale hosté už vyrovnat nedokázali.

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 3:2. Hübl při obratu překonal rekord Hlinky o jeho narozeniny

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:04. Jarůšek, 37:01. V. Hübl, 42:47. Látal Hosté: 10:04. L. Krenželok, 23:09. Werbik Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Zeman, Demel, Štich (A), Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Žejdl, Látal – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, L. Doudera – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Irgl – Fridrich, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Werbik, M. Kalus. Rozhodčí Adam, Pilný – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Derby pro Škodovku, Frodl má první nulu

Záhy mohl otevřít skóre Flek, jeho pokus z bezprostřední blízkosti ale plzeňský gólman Frodl zastavil. Poté se osmělili také domácí, přestože je v první třetině brzdila nedisciplinovanost. Hosté ale promarnili tři přesilové hry a v 11. minutě udeřili z rychlého brejku Indiáni - Kracík ideální přihrávkou připravil premiérový gól v nejvyšší soutěži Malátovi.

Další šanci Suchého zlikvidoval gólman Karlových Varů Habal. Ve 14. minutě se zaskvěl i Frodl, který pravým betonem vytlačil do levé tyče bekhendové zakončení Hladonika, jenž se před branku protáhl z levé strany.

Na začátku prostřední části Flek nepřekonal forhendovým blafákem samostatný únik a za chvíli na druhé straně ve stejné situaci neuspěl také Lang. Ve 26. minutě při přečíslení dva na jednoho po přesné přihrávce Kohouta nepřehodil Koblasa levý Frodlův beton.

V polovině utkání se Koblasa objevil v další gólové šanci, tentokrát neskóroval nekrytý z mezikruží. Poté pykal na trestné lavici explzeňský Pulpán a domácí udeřili během své první početní výhody, když po Gulašově vybídnutí zvýšil Suchý ranou bez přípravy z pravého kruhu na 2:0.

Hosté se snažili ve třetí třetině o kontaktní gól, ale nevycházela jim hra v početních výhodách. Paradoxně největší příležitost si připravil Černoch v oslabení ve 45. minutě. Domácí mohli rozhodnout z několika brejků vedených aktivním Gulašem, Čerešňák však pět minut před sirénou na brankovišti Habala nepřekonal. Při hře bez brankáře v dobré pozici Beránek neprostřelil Frodla a Kracík trefil prázdnou branku po vypršení času.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Bylo to rychlé a solidní utkání. V první řadě máme tři body po relativně slušném výkonu. První třetina se nám dařila dobře. Nedělali jsme chyby. Ve druhé třetině jsme vraceli puky k nám do třetiny, nedávali jsme je ven včas. Pár puků jsme poztráceli v naší rozehrávce. Karlovy Vary nás díky tomu přestřílely, měly tlak a byly lepší. My jsme naštěstí dali z přesilovky gól na 2:0. Třetí třetina nabyla od nás tak špatná, vrátili jsme se trochu k té hře z první třetiny. Jsem samozřejmě rád, že se konečně trefil Sebastián Malát. Dobře pracuje a osvědčila se nám i jeho hra v oslabení.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Bylo to vyrovnané a bojovné utkání z obou stran. My jsme měli poměrně dobrý vstup, vytvořili jsme si tlak a z toho vyplynuly fauly. Bohužel jsme si nedokázali pomoci z přesilových her. Nechali jsme jedno okénko dozadu a domácí nás z toho okamžitě potrestali. Potom udeřili z jedné ze svých přesilových her. Nedaří se nám teď být produktivní. Ta hra má určité parametry, vytváříme si šance a máme tlak. Musíme být ale důraznější v koncovce. Nemůžeme góly zlomit zápasy na naši stranu. Věříme, že nastanou lepší časy a poctivou prací začneme proměňovat šance. Máme před sebou těžké soupeře. Myslím si, že ale můžeme hrát s každým. Musíme ale začít dávat branky, bez nich neporazíme žádného soupeře.“

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 2:0. Frodl první nulou v sezoně zdeptal hosty

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:56. Malát, 34:13. Suchý Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Vráblík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Stach, Suchý, Pour – Straka (A), Kracík (A), Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Hosté: Habal (F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Mikúš, Hladonik, Flek – Vondráček (C), Skuhravý, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, M. Zabloudil. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Lederer, Rožánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Kometa - Třinec 2:3

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 2:3. Hrňa trefil Ocelářům výhru 38 sekund před koncem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:12. Mueller, 32:34. Svozil Hosté: 05:54. Hrehorčák, 37:59. Kurovský, 59:23. Hrňa Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Holland, Freibergs, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – Plášek ml., Klepiš, Schneider – Valský, Kusko, Bondra – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Dravecký, D. Musil, Jaroměřský (A), M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Kofroň, M. Kovařčík, Hrňa. Rozhodčí Kubičík, R. Svoboda – Lhotský, J. Svoboda Stadion DRFG arena