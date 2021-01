Kometa cukla Litvínovu, ale u Třince narazila. Máme svůj plán, řekl Varaďa

My pomůžeme jednomu a druhý vyjde vstříc nám? Takhle to v českém hokeji nefunguje. Nový případ (ne)vstřícnosti: Kometa vyslyšela prosbu Litvínova a přesunula nedělní vzájemný zápas v Brně na sobotu, aby nemuseli Severočeši trávit celý víkend na Moravě. Třinec ovšem její následnou žádost na přeložení pátečního duelu na dnešek odmítl. „Máme nastavený tréninkový plán a potřebujeme i den volna,“ vysvětlil kouč Václav Varaďa.

Na emoce mezi Kometou a Třincem bylo zaděláno už v úterý na konci bitvy v DRFG Areně. Dvě vyloučení domácích borců s vítězným gólem soupeře v přesilovce Zábranského svěřence dopálila. A to fest. „Příště to bude o to pikantnější. Takový závěr je motivace navíc, budeme chtít vyhrát,“ ujistil rázně brankář Karel Vejmelka.

A ještě jedna věc: neochota Ocelářů o přeložení pátečního souboje ve Slezsku, aby nemuselo Brno hrát dvakrát ve dvou dnech a k tomu cestovat. Nakonec si Kometa sama na sebe upletla bič. Litvínovu, který hraje v pátek ve Vítkovicích, ustoupila a totéž očekávala od Třince. Jenže tam narazila. Takže pozdě v noci návrat domů a další den od 17 hodin střet s Litvínovem, který bude mít za sebou z Ostravy takřka identickou cestu.

Podle Varadi se navržený termín jeho týmu, který čeká v neděli zápas s Karlovými Vary, nehodil. „Hráli jsme v úterý a konečně máme pauzu. Nechtěli jsme hrát hned ve čtvrtek. Jedeme teď nadranc. Na šest obránců a dvanáct útočníků. A to hraje vzadu Vlado Dravecký,“ zmínil univerzála, který musí znovu plnit roli beka. „Není kde brát,“ dodal.

Moc na výběr nemá ani Kometa. A to na postu gólmana, kde to stojí a padá s Vejmelkou. Ten odchytal dvanáct z posledních třinácti zápasů. Dvojka Lukáš Klimeš teprve začíná po zranění kolena s tréninkem, Pavel Jekel hostuje v Třebíči (nastoupil jen v Olomouci) a na střídačce většinou sedí šestnáctiletý Michael Schnattinger. „Na svůj věk je rozhodně hodně šikovný. Kdyby naskočil, tak to zvládne,“ věřil Vejmelka, jenž se dostal do formy a vyloženě špatný večer nezažil už docela dlouho.

Enormní vytížení mu sedí. Nechystá se jít za trenérem, ať mu dopřeje odpočinek. „Pro mě jenom dobře, že chytám hodně. Určitě to nechci měnit,“ vzkázal čtyřiadvacetiletý čahoun. Zvykl si, že je v bráně pod tlakem. Záleží na každém jeho zákroku. Kometa nevyhrává o parník, v naprosté většině partií se tahá s protivníkem o každý gól. Vyhrává či prohrává těsně. „Není to jednoduché, ale snažím se s tím psychicky vyrovnat. Je to moje práce,“ podotkl Vejmelka, jenž nejspíš půjde do akce v pátek i v sobotu.

