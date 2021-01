Ručinský pálí do Hynka: Majitele opil rohlíkem! Tolik moci neměl ani Hlinka

Dění ve svém mateřském klubu stále bedlivě sleduje. Avšak zpovzdálí. Chtěl by být blíž, ale nemůže. „Na zápase už jsem nebyl, ani nepamatuju. Chtěl jsem do Litvínova přijet, ale bylo mi řečeno, že mě na stadion stejně nepustí,“ krčí zklamaně rameny klubová legenda Martin Ručinský. V rozhovoru pro iSport Premium popsal svou frustraci i antipatii k osobě manažera Pavla Hynka.

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 3:2. Hübl při obratu překonal rekord Hlinky o jeho narozeniny VŠECHNA VIDEA ZDE

„Nemám z toho dobré pocity. Nelíbí se mi, jak klub momentálně funguje. Nelíbí se mi, jaký člověk ho vede. Vadí mi to.“

Můžete být konkrétní? Co přesně vám vadí?

„Hráčská politika, ta je velmi špatná. Hlavně mi ale vadí Pavel Hynek, který stojí v čele klubu. Klub vede z pozice sportovního i generálního manažera. Má neomezenou moc, což mi přijde absurdní. Jak se k tomu mohl propracovat? Speciálně pak on, člověk s takovým hokejovým umem… Fakt mi to vadí. Ale proč to tak je, to není otázka na mě, ale spíš na majitele.“

Ty asi zaujal jeho bohatý profesní životopis. Trénoval přední české kluby, dva roky působil v KHL v týmu Soči.

„Asi to tak je, zřejmě je opil rohlíkem, což on umí velice dobře. Kdyby ti lidi, co klub vedou, aspoň trochu rozuměli hokeji, nikdy by mu takovou funkci nemohli dát. Pan Hynek tam během několika týdnů nabyl větší moc, než kdy měl Ivan Hlinka. Ten hokej hrál, trénoval, prošel si všemi úrovněmi. Skvěle mu rozuměl, věděl, o co jde. To o Hynkovi říct nemůžu. Všechno se prostě nejde naučit z lavice hokejové školy.“

To jsou docela ostrá slova. Svůj názor na něj jste si utvořil během vašeho společného působení ve Spartě na počátku sezony 2009/10?

„Přesně tak. Není to žádné jedna paní povídala, mám s ním osobní zkušenost a vím, co to je za člověka.