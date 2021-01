Němec: do Sparty se skluzem. Proč se kyselé loučení v Kometě natahovalo

V půlce ledna to vypadalo jasně. Boss hokejové Komety Libor Zábranský se, jak je jeho zvykem, nekompromisně loučil s obráncem Ondřejem Němcem, a ten měl podle informací Sportu zamířit hned do Sparty. Jenže všechno se trochu zkomplikovalo. A prý nikoliv vinou Komety... Přesun do Prahy ale nakonec vyšel. Jak se všechno seběhlo?

Co bylo pravdy na první depeši o Němcově přestupu do Sparty už před necelými dvěma týdny? „Nebylo to tak žhavé. Před koncem přestupního období samozřejmě sledujeme trh s volnými hráči, na kterém se Ondra Němec na určitou dobu objevil. Než došlo k jakémukoliv konkrétnímu jednání, začalo se, pro mě až nepochopitelně, hovořit v médiích o jeho angažmá ve Spartě jako o hotové věci. Až poté jsme prověřovali jeho zájem hrát za Spartu, ale do hry se vložil majitel Brna Libor Zábranský," vyjádřil se pro klubový web sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Spolehlivé informace Sportu však mluví jinak.

Dohoda byla už tehdy velmi blízko.

Byla to však Sparta, nikoli Kometa, kdo změnil podmínky transferu. Kluby se na nich nedohodly, obchod skončil u ledu. Reakce z Moravy? „My nic komentovat nebudeme," odpověděl ve čtvrtek odpoledne Zábranský.

Trvalo zhruba týden, než se Němec v Brně dohodl na ukončení smlouvy. Rozchod po čtyřech a půl letech vztahu podle všeho neproběhl úplně v přátelském duchu. Následné doladění podmínek kontraktu s vedoucím klubem Tipsport extraligy pak už bylo rychlé. Vše se upeklo během jednoho dne.

V Brně končil trojnásobný extraligový šampión (z toho dvakrát s Kometou) kysele. Už nedostával zdaleka tolik prostoru. Nebyl první volbou na přesilové hry, čas na ledě letěl dolů. S průměrným ice timem 16:31 minuty na utkání byl mezi beky modrobílého obra až osmý. Přednost dostávali o patnáct i více let mladší kolegové.

V aktuálním ročníku odehrál 27 zápasů, gólu se v nich nedočkal. Zapsal jen šest asistencí. K tomu přidal šest minusových bodů ve statistice plus/minus. Nikdo v Kometě na tom není hůř.

Do Sparty mu zřejmě pomohla také známost s trenérem Josefem Jandačem, s nímž se dobře zná z působení ve Lvu Praha v KHL i v národním týmu. O své roli s duem Hořava-Jandač dopředu komunikoval. „Už před mým příchodem jsme si často telefonovali. Nastínili mi, co po mě budou chtít. Využijí mě tak, jak uznají za vhodné," popsal Němec.