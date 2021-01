Brankář Novotný o svém gólu: Vidím to občas na sítích, chtěl jsem to zkusit

Běžela poslední minuta zápasu, Energie držela těsné vedení 2:1. Filip Novotný si vyjel pro puk k zadnímu hrazení. Měl fůru času si kotouč připravit tak, aby zamířil. A povedlo se! Jeho spoluhráči se na něj sesypali. Po Dominiku Furchovi a Marku Čiliakovi se stal třetím gólmanem v historii extraligy, který se zapsal do střeleckých statistik. A především prvním, komu se to povedlo vlastním pokusem na soupeřovu branku.

Věděl jste hned, že budete střílet?

„Viděl jsem, že kluci mladoboleslavský to nahazují, takže jsem si vyjel trošku do rohu a snažil se to narovnat na hokejku a hodit do středního pásma. Že to dojelo do branky, to už bylo trošku štěstí.“

Takže jste nestřílel?

„Ale jo, snažil jsem se. Měl jsem dost času, věděl jsem, že na mě nikdo úplně nejede. Hlavně jsem chtěl, aby to šlo co nejvýš. A nakonec to tam dojelo.“

Vedli jste o jeden gól, nemělo by se na prázdnou branku střílet až za vyššího vedení?

„Většinou, když je to o více gólů, tak tam gólman je. (usměje se) Měl jsem čas, věděl jsem, že na mě nikdo nejde. Takže jsem to zkusil hodit do středního pásma a dojelo to až do branky.“

Už jste byl někdy v minulosti blízko vstřelenému gólu?

„Jo, určitě, i v této sezoně jsem to zkoušel. Už nevím, kde přesně, ale myslím, že jsme hráli s někým doma. Soupeř to chytil rukou nebo hokejkou ve středním pásmu. A myslím, že i minulý ročník jsem to zkoušel, ale nepovedlo se. Teď se to povedlo, ale pro mě jsou důležité tři body, protože už jsme na ně dlouho čekali.“

Kam gól zařadíte ve své kariéře?

(usměje se) „Nevím, kam bych to měl zařadit. Já hlavně chytám puky, tohle je taková spíš třešnička na dortu. Jsem rád, že to tam padlo, ale hlavně, že jsme udělali tři body.“

Představoval jste si někdy takovou situaci?

„Určitě ne, to tak vyplyne ze hry. Na sociální síti na mě občas někdy vyskočí, jak gólmani dávají góly, tak jsem si to chtěl zkusit taky.“

Každopádně jste první brankář, který skóroval po vlastní střele. Góly sice mají v extralize na kontě i Dominik Furch a Marek Čiliak, kterým ale byly uznány po vlastních zásazích soupeře. Co na to říkáte?

„Je to příjemný pocit a jsem za to rád. Vím, že jednou to zkoušel i Francík (Pavel Francouz) a nedojelo mu to tam. Nebo dojelo, ale po konci utkání. Takže jsem rád, že mě to tam dojelo, a že jsme dali ještě jeden gól. My jsme jich teď moc nedávali, tak aspoň teď máme tři.“ (směje se)

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Nenápadný Skuhravý vrátil na brankovišti hostům vedení, 1:2

Jsem rád, že se kluci dobře najedí

Takže jste to už stihl dát spoluhráčům sežrat, že góly musíte dávat i vy…

„To ne, ale někteří říkali, že mám víc gólů jak oni…“ (usměje se)

Puk jste si schoval?

„Mám ho, kustodi mi ho připravili a určitě si ho schovám.“

Kolik vás trefa bude stát?

„Něco určitě, ale jsem rád, že se kluci dobře najedí.“ (usměje se)

Cestou domů bude v autobuse určitě dobrá nálada.

„No… Musíme na to zapomenout, hrát a dělat body, protože je budeme potřebovat.“

Když půjdeme k samotnému zápasu. Co rozhodlo o vaší výhře?

„Boleslav je těžký soupeř, to jsme věděli. Jsem rád, že jsme tady urvali tři body. Určitě to nebyl lehkej zápas, hlavně odbojovanej zezadu. Toho si cením, chtěl bych klukům k vítězství pogratulovat, vlastně i mě. (usměje se) Protože jsme ho už dlouho neměli a potřebovali jsme to.“

Dlouho jste čekali na vstřelený gól, dočkali jste se po 166 minutách hry, když se v první třetině prosadil Jan Hladonik. Byl to hodně důležitý moment pro vývoj zápasu?

„Určitě. V minulých zápasech jsme dřeli, ale prostě to tam nepadalo. Teď jsme dali první gól a vůle po vítězství byla velká. Jsem hrozně rád, že jsme to dohráli do vítězného konce.“

Na výhru jste navíc čekali už čtyři zápasy.

„Předtím jsme venku hráli dobře, body jsme dělali. Teď byla série, kdy nám to nešlo, štěstí se k nám vůbec nepřiklonilo. Furt jsme prohrávali a bylo to na hlavu hrozně těžký. Teď nás čekají zase dva těžcí soupeři, a když budeme takhle bojovat, tak určitě nějaké body můžeme zase určitě urvat.“

Minule jste v Mladé Boleslavi dostali 11 gólů. Měli jste to nějak v hlavách, přišla na to řeč před zápasem?

„Nemůžu mluvit za kluky, ale teď jsme dost prohrávali a dostávali dost gólů. Takže jsem se fakt soustředil. Já to určitě v hlavě měl a snažil jsem se každou minutu makat na sto procent, abychom góly nedostali a něco tady uhráli.“

Góly brankářů v extralize FILIP NOVOTNÝ 2021

První po přímé střele Karlovarský brankář se v pátek 29. ledna 2021 stal vůbec prvním gólmanem v historii české extraligy, který v zápase vstřelil gól střelou přes celé kluziště. V čase 59:34 utkání 40. kola základní části proti Mladé Boleslavi se trefil do prázdné boleslavské klece při power play soupeře a pojistil výhru Energie na 3:1. Marek ČILIAK 2014

První v základní části Slovenský gólman Komety Brno si zapsal gól jako první brankář v základní části extraligy – 24. října 2014 v zápase 15. kola Zlín-Kometa. Při signalizované výhodě domácích ve 40. minutě útočník Roman Vlach nahazoval na modrou, přihrávku nikdo nezachytil a puk doskákal až do zlínské branky. Posledním, kdo se z hostů dotknul kotouče, byl právě Čiliak. Dominik FURCH 2012

Ten úplně první Tehdy 21letému gólmanovi Slavie byl 1. dubna 2012 připsán gól jako prvnímu brankáři v extralize. V 10. kole play out Litvínov-Slavia (2:1) při signalizované výhodě domácích vyrazil betonem puk a dezorientovaný litvínovský bek Richard Jareš ho pak v čase 14:39 umístil do vlastní branky. Furch byl posledním ze Slavie, kdo se dotknul kotouče.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 1:3. Novotný jako první v extralize skóroval přes celé hřiště

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:54. A. Zbořil Hosté: 10:07. Hladonik, 50:15. Koblasa, 59:35. F. Novotný Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Šidlík, Allen, Moravec – Lunter, A. Zbořil (A), Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: F. Novotný (Habal) – M. Rohan (A), Plutnar, D. Mikyska, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, Klejna – O. Beránek, Hladonik, Flek – Redlich, Skuhravý (C), T. Mikúš – Koblasa, Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Vildumetz, Osmík. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Zíka, Šimánek Stadion ŠKOENEGO Aréna

