Zohorna se do Pardubic vrací jako lídr: Nejdu se domů jen vyprdět

Tohle je jasný signál, kam Pardubice míří. Dynamo staví tým na úspěch v play off. Tomáš Zohorna (33) je největší posila, která přichází do extraligy. V Chabarovsku z něj vyrostl lídr, který je i velmi platný v národním týmu. K poctivé práci umí přidat i vysoký stupeň hokejových dovedností. S návratem do Česka plánuje být nablízku manželce, kterou brzy čeká porod „A v Pardubicích chci za každou cenu vyhrávat,“ říká.

Rozhovor s Tomášem Zohornou probíhal, když čekal na letišti v Moskvě. Po dlouhé cestě z Chabarovsku mu zbývaly necelé tři hodiny, aby přistál v Česku. A dál? V Pardubicích uslyší, co se od něj trenéři chtějí. K prvnímu zápasu nastoupí někdy příští týden. Doma pak plánuje být oporou pro svoji těhotnou paní. „Pro mě bylo důležité, abych mohl být u porodu, tak jsem rád, že to klaplo i tímhle směrem a prodloužím si sezonu,“ těší se i na hokej.

Plánoval jste, že takhle konec sezony vymyslíte, abyste mohl být doma?

„Než mi zavolal pan Dědek, tak jsem o tom ani nepřemýšlel. Ale když se mi ozval s nabídkou, najednou jsem si řekl, že je to super. Budu doma, budu se snažit být u porodu, k tomu můžu dál hrát a zkusím pomoc Pardubicím. To byl bonus, kromě toho, že budu pomáhat manželce.“

V Chabarovsku jste vydržel šest sezon. Opouštěla se nakonec daleká destinace těžce po takové době?

„Šest sezon je dlouhá doba a uteklo to hodně rychle. Ale angažmá v Chabarovsku jsem ukončil pro tuhle sezonu. Nikde není psáno, že se tam už nikdy nevrátím. Dopředu teď nepřemýšlím, to je pořád ještě všechno daleko. Prožil jsem tam hrozně krásné roky, poznal milé lidi.“

Přitom hlavou se nejdřív honí jiné věci, ne? Rusko, navíc někde u hranic s Čínou, úplně asi nečekáte, že tam vydržíte dlouho...

„Na začátku jsem neměl úplně pozitivní myšlenky, o Rusku se toho vždycky vypráví hodně. Chabarovsk mě ale strašně překvapil, kolem sebe jsem měl opravdu super lidi, hrál jsem za organizaci, kde se cítíte dobře. Navíc tam narůstal počet Čechů a všechno vyvrcholilo dvěma roky s bráchou, to byla úplná pecka. Mrzí mě, že jsme se dostali jen jednou do play off, protože tým jsme měli na to, abychom tam postupovali častěji.“

Kdy se rozhodnete, jestli do Ruska zamíříte zpátky?

„Tak za dva tři měsíce. Teď jsme se o tom s manželkou vůbec nebavili. Teď před sebou máme akci, ať to všechno dopadne dobře s prckem, plus chci pomoci Pardubicím. Pak se bude řešit budoucnost.“

Zase je tady jedna drobnost, která může těšit. V KHL jste posbíral celkem 166 bodů, o jeden jste překonal Jaromíra Jágra. S tím se letí domů dobře, ne?

(usmívá se) „No, on odehrál přes 20 sezon v NHL, do Ruska si jen odskočil. Já na tohle číslo potřeboval šest sezon. Takže když o tom tak přemýšlím, je to spíš moje ostuda.“

Záleží, jak se číslo interpretuje, z jakého úhlu se na statistiku díváte. To je někdy jejich výhoda.

(směje se) „Já se na ni radši nebudu dívat z žádného pohledu. Pro mě tohle statistika radši není.“

Z Pardubic jste odcházel, když jim šéfovali Petr Sýkora, Petr Čáslava, Václav Benák. Teď přicházíte jako někdo v jejich roli, ke komu se ostatní budou upínat. Těšíte se na novou pozici, kterou jste v extralize ještě neměl?

„Odcházel jsem do Ruska a kolem mě byli starší kluci. Teď přicházím jako jeden z nejstarších, mění se to. (usměje se) Ale na tuhle situaci jsem za poslední roky z Chabarovsku zvyklý, v národním týmu jsem taky už poslední dobou patřil k těm starším. Nebude to pro mě nové. Jdu do Pardubic s tím, že budu makat, ať pomůžu k co největšímu počtu výher. Třeba se nám povede ještě udělat první čtyřka a určitě si přeju, ať dojdeme co nejdál. Nejdu se domů jen vyprdět. Samozřejmě jsem doma i kvůli porodu, ale nabídku Pardubic jsem vzal proto, že si chci ještě prodloužit sezonu. Chci za každou cenu vyhrávat.“

Sestava Pardubic začíná být docela bohatá na velká jména, současné i bývalé reprezentanty. Máte i vy sám pocit, že se před play off dává dohromady silný soubor?

„Sestavu jsem ještě nevěděl. Vím, že se trochu změnila oproti tomu, jak tým vypadal v létě, když jsme tam s bráchou trénovali. Teď sice kluci dvakrát prohráli, ale za poslední dobu mají hodně výher, je vidět, že to tam funguje. Přišli noví trenéři, všechno si asi sedlo. A tohle je taky odpověď na otázku, Pardubice ukazují, jak to tam funguje. Pro mě je samozřejmě příjemnější, že nejdu do předposledního týmu, ale naskočím do mužstva, které přemýšlí o co nejvyšších příčkách a dělá pro úspěch všechno.“

S koučem Richardem Králem jste už byl ve spojení?

„Zatím ne, ale na to bude dost času, až dorazím do Pardubic. Hned se určitě potkáme.“

V jeho realizačním týmu hodně aktivně vystupují i Tomáš Rolinek s Petrem Sýkorou. Podílí se na trénincích, chodí na lavičku, i když se oficiálním trenérským rolím zatím brání. Jste zvědavý na tuhle trenérskou sestavu?

„Určitě je pro všechny pecka, že dál u hokeje pokračují. Sejk skončil dva roky zpátky, Rolas nedávno. Je obrovské plus, že jsou v Pardubicích dál, těším se na ně. S oběma jsem hrál, na jednu stranu mě mrzí, že už s nimi nenastoupím v pětce. Ale na druhou stranu v nových rolích určitě pomohou hlavně mladým klukům, aby se zlepšovali.“

Trpěl jste v minulých sezonách v Chabarovsku hodně, když jste viděl, kde se Pardubice v tabulce nacházejí?

„Nejen já, s dalšíma klukama jste to sledovali. Nikdo Pardubicím nepřál, aby byly takhle dole. Město hokejem žije, je tam obrovská tradice, bylo by hrozně smutný, kdyby se spadlo. Říkal jsem si, že to se ani vlastně stát nemůže. To přeci nejde, aby klub nebyl v extralize... Kluci to ale zvládli zachránit. Klub pak koupil pan Dědek ne s tím, že tam chce extraligu nějak udržet, ale hned chce celou organizaci kopnout do co nejvyšších pater, což je samozřejmě super. Tahle cesta teď začíná, buduje se tým. Dřív se Pardubic všichni báli, teď vidíte, že sem postupně míří taky. Věřím, že teď jde už opravdu všechno nahoru a postupně se vrací staré Pardubice.“

Tím pádem vás ale ambiciózní majitel nebude jen tak chtít pustit zpátky do Ruska. Bude vás lákat, ať už kufry nebalíte...

(usměje se) „S tím počkáme, až skončí sezona. Jsem teď moc rád, že se mi klub ozval, měl o mě zájem, že pan Dědek chtěl, abych jim pomohl. Moc dlouho jsem nad tím nepřemýšlel. Těším se, až budu s klukama na ledě. Ale co bude pak dál? To se opravdu uvidí.“

Češi s nejvíc body v KHL (základní část + play off) 1. Jan Kovář 377 (129+248) 2. Lukáš Kašpar 261 (108+153) 3. Jiří Sekáč 233 (99+134) 4. Roman Červenka 231 (106+125) 5. Jiří Novotný 215 (79+136) 6. Zbyněk Irgl 205 (97+108) 7. Jan Bulis 198 (100+98) 8. Josef Vašíček 185 (75+110) 9. Jakub Klepiš 167 (81+86) 10. Tomáš Zohorna 166 (65+101)

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE