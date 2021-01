Zlín bez brankářů! Dochytat musel debutant. Spartě se zranil Sobotka

Pražané si umetli cestičku k pátému triumfu v řadě bleskově. V první třetině na minutu a půl zabrali. Dvakrát pokořili Hufa, jednou Kořénka a z 1:0 bylo rázem 1:3. „Spartě to tam jenom tak nenapadalo,“ pousmál se Svoboda. „Je to momentálně jednoznačně lídr soutěže a znova to dokázala. My jsme jí statečně čelili. Při respektu k síle soupeře je pro nás výsledek přijatelný.“

Už v úterý hrají Berani v Hradci Králové. Kromě Kořénka by u toho měl být ještě zapůjčený brankář. „Nějaké možnosti máme. Ale je to samozřejmě složité a nepříjemné. Není běžné, že by byli ve stejné době zranění první i druhý gólman,“ uvedl kouč, podle něhož Kořének v premiéře obstál.

Zlín - Sparta: Kudrna využil zaváhání domácí obrany, 1:2

Ve dvaceti se konečně dočkal extraligové šance. Skočil do toho náhle a po 39 vteřinách ho přivítal gólovou střelou David Tomášek. „Snažil jsem se chytat dál, jako by se nic nestalo. Pomohlo mi, že jsme dali na 2:3,“ shrnul. Nakonec si mladík připsal dvacet zákroků. „Musím smeknout před klukama, jak mi pomohli a ulehčili mi první start,“ pochválil parťáky před ním.

Překonal ho už jen mazák Lukáš Pech, který si za brankou dvakrát povodil Jiřího Karafiáta a po výjezdu před Kořénka zavěsil. Brilantní kousek. „To byl smrtící gól, uspal nás,“ řekl gólman. „Jsem strašně rád, že už to mám za sebou. Bohužel to není ta slastná premiéra s vítězstvím.“

Pechova trefa na 2:4 byla momentem podvečera. „Před Pecháčkem smekám, táhne nás každý zápas. Tyhle vymotávačky umí. Dodal nám klid,“ ocenil kousek spoluhráče obránce Martin Jandus, který se po páteční pauze vrátil do sestavy a v přesilovce proměnil po Horákově přihrávce krátký nájezd na gólmana. Sparta je prostě v pohodě. „I když jsme dokázali otočit skóre, první třetina byla z mého pohledu nejhorší. Taková ospalá,“ uvedl kouč Josef Jandač.

Jedna špatná zpráva pro vítěze: zranil se tahoun Vladimír Sobotka, utkání nedohrál. Od brusle má asi deseticentimetrovou tržnou ránu na krku. „Naštěstí není hluboká, je mimo nebezpečí,“ oddechl si trenér.

SESTŘIH: Zlín - Sparta Praha, 2:4. Salák vychytal první výhru, bodoval i Němec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:30. Vopelka, 19:11. Karafiát Hosté: 09:28. M. Jandus, 10:28. Kudrna, 11:07. Tomášek, 41:55. Pech Sestavy Domácí: Huf (11. Kořének) – Žižka (C), Řezníček, Nosek (A), M. Novotný, Gazda, Suhrada, Ferenc – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Svoboda, Fryšara, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – J. Ondráček, Karafiát, Dufek. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Němeček, O. Němec, Polášek, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Vitouch, Kudrna. Rozhodčí Kika, Veselý – Brejcha, Frodl Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

