Paranormální jev vs. legenda. Hübl překonal Hlinku a na konec nevypadá

V létě byl prvním hráčem, se kterým v klubu prodloužili smlouvu. Po kostrbatém startu narušovaném karanténami, covidovými uzavírkami a zákazy se Viktor Hübl znovu rozparádil. Útok s dlouholetým parťákem Františkem Lukešem a Tomášem Pospíšilem se dal dohromady při záchranářských pracích během minulého ročníku a Vervu táhne i teď.

Litvínov vyhrál pět z posledních sedmi zápasů a před závěrečnou čtvrtinou dlouhodobé soutěže vypadal na postup do play off . A Hübl si s 27 body (10+17) trůnil na čele klubového bodování. Neskutečné. „Vanta“ snad musí být paranormální jev.

„Jsem jen o rok starší a nedovedu si ani představit, že bych ještě hrál hokej na tak vysoké úrovni jako on. Nemá žádné úlevy, i když by mohl. Je neuvěřitelné, jak se udržuje. Na svůj věk je pořád neskutečný hokejista a v první řadě výborný člověk, který má respekt u všech,“ složil mu poklonu litvínovský kouč Vladimír Országh.

Po překonání Hlinkova klubového rekordu se skromností sobě vlastní srovnání s legendou odmítal. Kromě počátečních písmen v příjmení je toho moc nespojuje, ale něco by se našlo.

Třeba že oba nosili céčko, Hübl dělá kapitána od minulé sezony. Hlinku dokonce předčil v tom, že před šesti lety pomohl Litvínovu k jedinému titulu. Legenda se dostala nejblíž v ročníku 1977/78, kdy tým skončil druhý o čtyři body za Kladnem.

Typově se však od sebe liší jako černá a žlutá. Hlinka byl stejně dobrý střelec jako nahrávač, zásoboval zejména svého švagra Josefa Ulrycha, který vedle něj prožil dvě třicetigólové sezony. Představoval vysokého, silného centra. Od mládeže patřil k vůdčím postavám týmu. Hübl je oproti tomu techničtější, spíš tvůrce hry a zároveň klidný, tichý lídr, jehož nemusí být všude plno.

Do Litvínova přišel ve dvaceti letech z Chomutova, kde má dodnes zázemí. Jeho strýc Jaroslav hrál za „Chezu“ na křídle dvanáct let a stihnul ještě Hlinku. Bratranec Jaroslav za ni později chytal. Viktor Hübl si dvakrát odskočil, strávil dvě sezony ve Slavii a další tři v Českých Budějovicích.

To Ivan Hlinka zůstal Litvínovu celou dobu věrný, jen po vysoké škole narukoval na vojnu do Trenčína. Kvůli zranění kolena však za půl roku nastoupil jen osmkrát. V časech reálného socialismu ani zasloužilí reprezentanti v nejlepších letech z Československa do zahraničí legálně jen tak nemohli.

Nejvíc bodů za Litvínov 1. Viktor Hübl 684 (299+285) 2. Ivan Hlinka 680 (346+334) 3. František Lukeš 626 (259+367) 4. Robert Reichel 518 (241+277) 5. Robert Kysela 505 (246+259) 6. Vladimír Jeřábek 464 (212+252) 7. Petr Rosol 405 (176+229) 8. Vladimír Růžička 403 (221+182) 9. Ivo Prorok 400 (174+226)

Trojnásobného mistra světa pustili s jeho litvínovským souputníkem Jiřím Bublou do NHL až po třicítce. S Vancouverem postoupili do finále Stanley Cupu, Hlinka po dvou letech zamířil do švýcarského Zugu.

Pak ukončil kariéru, ale nečekaně se vrátil na led ještě během ročníku 1986/87, kdy se Litvínov topil u dna. „Jde o bytí a nebytí,“ vysvětloval tehdy. Hlinkovi bylo 36 let, na tehdejší poměry úctyhodný hokejový věk. Dělal asistenta Františku Důmovi, s mužstvem však prošel celou přípravu, v prosinci 1986 naskočil během švýcarského turné.

V dlouhodobé soutěži stihl devět zápasů, připsal si 12 bodů (3+9). V deseti duelech skupiny o udržení dalších 11 (2+9). Ale hlavně, odvážná mise splnila účel, tým se zachránil.

„Byl osobnost, jeden z nejlepších hokejistů u nás. A na ty body potřeboval asi půlku zápasů, co já,“ připomněl s pokorou Hübl. Zatímco sehrál v černožlutých barvách 891 utkání, Hlinka nastoupil do 537 střetnutí. Sbíral v průměru 1,27 bodu na zápas, Hübl o půl bodu míň.

V Litvínově hraje osmnáctou sezonu, Hlinka jich tam do svého odchodu do ciziny prožil čtrnáct. Ligová sezona v té době čítala nejprve 36 a později 44 zápasů. Kdyby se hrálo na 52 kol a play off jako dneska, byl by výčet ještě bohatší.

Viktor HÜBL Ivan HLINKA 18 sezony v Litvínově 17 891 ligové zápasy za Litvínov 537 titul (2014/15) největší úspěch s Litvínovem stříbro (1977/78) 1205 zápasů/868 bodů (390+478) celková bilance v lize 544 zápasů/680 bodů (347 + 333) 1x

(58 bodů - 2014/15) nejproduktivnější hráč ligy 1x

(78 bodů - 1974/75) 1x

(37 asistencí - 2014/15) nejlepší nahrávač ligy 2x

(39 asistencí - 1977/78, 42 asistencí - 1974/75) 26 zápasů/ 4 góly bilance v reprezentaci 259 zápasů/133 gólů

Taky v reprezentaci toho Hlinka sehrál nesrovnatelně a podílel se na všech úspěších zlaté generace 70. let. Všichni hráči ovšem tehdy zůstávali doma, za jiného režimu by takový hokejista odešel do ciziny mnohem dřív. A ne až po třicítce a s věncem medailí kolem krku.

„Nikdo nemohl počítat, že se mi jednou povede ho překonat. Ještě před čtyřmi lety, kdy jsem se posunul na druhé místo, mi chybělo nějakých sto dvacet bodů a myslel jsem si, že to nejde stihnout. Najednou se bavíme o tom, že jich mám víc než Ivan Hlinka,“ svěřoval se Hübl po překonání rekordu.

Kromě talentu a pracovitosti mu pomohly taky dlouhověkost a vytrvalost. Už teď je o šest let starší, než byl Hlinka, když ohlásil svůj dočasný comeback. A nevypadá, že by měl končit.

Stal se pokračovatelem velkého litvínovského šéfa. Posouvá rekordy, i když tvrdí, že je s nimi hotov. Je rád, že ten cirkus kolem má za sebou a v klidu se může soustředit na hokej.

„Ještě se umím připravit na zápas, zdraví drží. Jsem rád, že jsem týmu nějak prospěšný a v tomhle věku ještě můžu hrát. Důležité je, že mě hokej pořád naplňuje a nabíjí,“ pravil.

Osudová „dvojčata“…

…Viktora Hübla

FRANTIŠEK LUKEŠ

Z Kadaně to má do Litvínova ještě o kus dál než Viktor Hübl z Chomutova. Je o čtyři roky mladší a do prvního týmu přišel ve 24 letech po šesti sezonách v zámoří. Někdejšího juniorského reprezentanta si vzal pod křídlo Robert Reichel, s nimi nastupoval Jakub Černý a pak Peter Jánský. Hübl po svém posledním návratu v roce 2008 hrál dvě sezony v šiku s Michalem Trávníčkem a Vojtěchem Kubinčákem. Jakmile Reichel ukončil kariéru, dali je s Lukešem dohromady a tohle spojenectví přetrvalo dodnes. Při vítězném tažení Vervy za titulem v play off 2015 rozhodl Hübl z Lukešovy přihrávky v prodloužení pátého zápasu o postupu do semifi nále přes Pardubice, v sedmém finále proti Třinci rozhodl dvěma trefami Lukeš. U druhé mu asistoval Hübl.

…Ivana Hlinky

JOSEF ULRYCH

Ivan Hlinka a obránce Jiří Bubla se narodili pár hodin po sobě, později spolu jezdili na turnaje jako první litvínovské stálice v reprezentaci, třikrát získali zlato na MS a přivezli spousty dalších medailí. Společně je uvolnili do NHL. V útoku Hlinka nastupoval nejvíc s Josefem Ulrychem a Karlem Rumlem, později Milošem Tarantem. Ulrych pocházel z východních Čech, v ročníku 1974/75 nastřílel 33 gólů a s 55 body byl čtvrtý v produktivitě ligy, 30 branek nastřílel ještě ve stříbrné sezoně 1977/78, kdy se vtěsnal do desítky v bodování. Celou kariéru hrál s rovnými hokejkami Vítěz Speciál. Když se v roce 1981 s Hlinkou loučili, dvě branky mu scházely do 250, aby se stal členem Klubu hokejových střelců. Hlinkova první manželka byla sestrou jeho ženy.