Přehoďte se! Roman se vrátil na křídlo, pak pomohl rozmetat Vítkovice

V první třetině byl poměr střel 1:14, co se s vámi v úvodu dělo?

„Do první třetiny jsme vstoupili špatně, říkali jsme si to i v šatně. Do druhé už jsme šli s nasazením, s jakým jsme chtěli hrát. Dali jsme rychlé góly, druhá třetina rozhodla.“

Co jste kromě nasazení museli změnit a zlepšit?

„Klíčem byl pohyb. Vítkovice nás přebruslily, vyhrávaly skoro každý souboj, zaostávali jsme. Bylo to žalostné. V šatně jsme si to museli vyříkat. Od druhé třetiny už to bylo nasazení, které potřebujeme. Podařily se nám rychlé góly, dostali jsme soupeře pod tlak.“

Jak byste popsal své dvě trefy?

„Při prvním gólu to kluci krásně vykombinovali, Michael Špaček se parádně natlačil před brankoviště, puk dostal mezi nohy soupeře a odrazilo se to ke mně. Při druhé trefě jsem dostal puk před prázdnou branku. Za obě trefy děkuji spoluhráčům. Jsem rád, že mi tam konečně něco spadlo.“

Trenéři po druhé třetině změnili složení útočných formací. Vás přehodili s Michalem Kovařčíkem, sedlo vám to v nové formaci se Špačkem a Rodewaldem?

„Hrálo se mi super, po delším čase jsem si znovu zahrál na křídle, kluci mi velmi pomohli. Žádné velké pokyny jsme od trenérů nedostali, jen nám oznámili, ať si prohodíme místa. Tak jsme nastoupili a rychle si zvykli.“

Zpátky ve hře jste po delším zranění, jaký to pro vás je návrat?

„Měl jsem speciální tréninkové jednotky, abych se dostal do pořádného zápřahu. Musel jsem se udržovat v kondici, makal jsem v posilovně. Zápasové tempo je ale jiné. V neděli jsem se postupně dostával do správného rytmu, teď to znovu bylo o chlup lepší. Každé střídání jsem cítil, že to je lepší a lepší.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 7:1. Pětigólová smršť zlomila hosty

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:19. Roman, 22:32. Hrňa, 35:27. M. Kovařčík, 36:01. Roman, 38:58. O. Kovařčík, 43:55. Špaček, 52:11. M. Stránský Hosté: 04:22. Mallet Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Kurovský, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, Roman, Hrňa – Dravecký (A). Hosté: Dolejš (41. Mi. Svoboda) – Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch, R. Černý – Lakatoš, Hruška (A), Svačina – Irgl (A), Flick, Mallet – Dej, Werbik, L. Krenželok (C) – Schleiss, Stach, Fridrich. Rozhodčí Hodek, Šír – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

