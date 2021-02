Největší posila začala hned řádit. Faktor "Zohy" nakopl Dynamo

Tohle narození dítěte bude hodně emotivně oslavovat nejen Tomáš Zohorna s partnerkou, ale i celé pardubické vedení. Právě očekávaný příchod potomka na svět může za to, že se zkušený útočník po dlouhém angažmá v KHL vrátil domů. Chtěl být nablízku rodině. A taková posila, to je dar zčistajasna. V Chabarovsku zanechal silnou stopu, jen těžce se tam s ním loučili. „Kdykoliv máš dveře otevřené,“ stálo v emotivním vyjádření na klubovém Twitteru. „I fanoušci se se mnou po posledním utkání hezky loučili, bylo to dojemné,“ popsal poslední dny na východě Ruska český útočník.

V Chabarovsku věděli moc dobře, o koho přicházejí. Zohorna to ukázal hned při první možné příležitosti. Ideálně si počkal na doplnění útoku od obránce Juraje Mikuše a předložil mu přihrávku do jízdy. Na první bod po návratu tak čekal necelých 11 minut. „Jasně, to víte, že to pomohlo,“ usmíval se. Potom pomohl při skrumáži v přesilovce a připsal si druhý bod.

Pardubice - Olomouc: Zohorna se ihned po návratu blýskl nahrávkou u gólu Mikuše, 1:1

Právě v přesilových hrách se ukázala asi největší síla Pardubic. A to nejen nyní, ale hlavně do budoucna. Pětice Mikúš, Kosticyn, Zohorna, Kousal a Camara si sedla náramně. Bylo vidět, že se sešla parta hráčů, která dovede stáhnout soupeře tak, že se během pár sekund dostane do tzv. slotu, tedy prostoru mezi kruhy a do brankoviště.

„Přesilovky byly excelentní,“ pokýval hlavou trenér Pardubic Richard Král. Právě druhá a třetí branka v přesilovce překlopily při výhře 5:2 zápas na stranu Dynama. „Za touhle výhrou stojí velkou měrou právě i faktor Zohy,“ pochvaloval si trenér přínos nejčerstvější posily.

Zisk tří bodů přišel v nejvyšší čas, série tří proher už začala vytvářet pochybnosti. „To je zásadní, že se podařilo zase vyhrát. Já se osobně zatím necítím moc dobře, mám ještě jet leg po přeletu z Ruska,“ hodnotil výkon upřímně Zohorna. Spíš než současnost však popisoval hektické události posledních dní. „Bylo to rychlé. Volal mi nejdříve agent a potom majitel Pardubic pan Dědek. Ptal se, jak na tom jsem. Do té chvíle jsem o návratu nepřemýšlel, ale po tom rozhovoru jsem začal. Probral jsem to s manželkou a rozhodli jsme se pro návrat,“ doplnil okolnosti rychlého přestupu.

Po sedmi letech tak vstoupil do známé kabiny, na známý led. Kulisy jsou ale jiné. „Určitě to není jako tenkrát. Tehdejší tým měl za sebou tituly, mnoho společných let. Teď se tým teprve skládá, ale začátek je velmi dobrý,“ shrnul proměnu pardubické sestavy. „Ale nabídku jsem přijal i pro to, že ambice jsou tady ty nejvyšší, což mi řekl i pan Dědek,“ dodal.

K tomu má pomoci hlavně síla pardubického útoku, jenž je nejvyšší za poslední roky. Právě „Zohy“ dostane na starost hlavní úkol. Vedení elitní formace. „S Robertem Kousalem se známe roky a Camara, to je střelec. Není to tak, že bychom ho my dva pořád hledali, protože gól umíme dát všichni, ale je skvělé mít takového spoluhráče,“ řekl spokojeně po výhře.

Až odezní jet lag a tahle trojice dostane čas se sehrát, tak se nejvyšší ambice mohou změnit v realitu hned v prvním roce vlády Petra Dědka. „A proto jsem tady,“ uzavřel jasně Zohorna.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 5:2. Zohorna ozdobil vítězný návrat dvěma body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:51. Mikuš, 14:07. T. Zohorna, 29:57. Camara, 56:14. Paulovič, 59:57. O. Roman Hosté: 07:31. J. Knotek, 24:19. Nahodil Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Vála – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – A. Kosticyn, O. Roman, Tybor – Kusý, Rohlík, L. Horký. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Ostřížek, Kolouch, Handl. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Brejcha, Šimánek Stadion enteria arena

