Hrňova paráda v oslabení. Škoda, asi už jsem byl moc blízko u gólmana

Nechybělo moc a zařadil se do fronty na nejhezčí gól sezony. Třinecký útočník Erik Hrňa vysekl v demoličním derby proti Vítkovicím (7:1) při vlastním oslabení parádní ekvilibristiku. Před brankářem Miroslavem Svobodou si přehodil hokejku za obě nohy a zkusil gólmana zaskočit. Podobnou kličkou v minulosti zasvítili Robert Kysela, Marek Malík nebo Tomáš Hertl, ale ti stříleli s hokejkou prostrčenou za jednou nohou. Hrňa to zkoušel přes obě.

„Chtěl jsem to zkusit. Kdy jindy, než za takového stavu?“ usmíval se dvaatřicetiletý střelec. Při vyloučení Martina Růžičky se v 52. minutě Hrňa u mantinelu zbavil tří napadajících soupeřů, přiťukl puk na Rodewalda a ten mu ho zadovkou vrátil zpět. A najednou byl Hrňa před Svobodou sám.

Vítkovického brankáře, který je stejně jako třinecký útočník ze Vsetína, se pokusil zaskočit nečekaným zakončením. „Ale buď jsem to málo zvednul nebo jsem byl už blízko gólmana,“ pokrčil Hrňa rameny. „Bohužel to nevyšlo. Příště už to asi dělat nebudu.“

Proti Vítkovicím se Erik Hrňa ovšem prosadil. Ve 23. minutě dával vítězný gól na 2:1. Milimetrovou ranou z mezikruží sestřelil láhev položenou na růžku branky, kterou v té době ještě hájil Daniel Dolejš. „Kovy (Michal Kovařčík) zavřel manťák, vzal jsem si puk na střed, chvíli mě tam nechali,“ popisoval svoji devátou trefu sezony. „Nevím, jestli gólman neviděl, nebo mu to šlo na mrtvý bod mezi hlavou a lapačkou? Prostě to propadlo.“

Společně s Martinem Růžičkou je Erik Hrňa posledním hrajícím pamětníkem prvního třineckého titulu z roku 2011 v aktuálním kádru Ocelářů. V sezoně 2014/15 byl nejlepším střelcem celé extraligy (26 branek). V týmu má jednu z klíčových rolí v elitní přesilovkové formaci, ale v klasické hře je často na hraně sestavy jako třináctý útočník. I proto si 19 bodů (7+12) z celkových 24 (9+15) připsal právě v přesilovkách.

Třinec - Vítkovice: Oceláři otáčí. Hrňa zamířil přesně pod horní tyč, 2:1

„Erik má jednu z nejlepších střel z první,“ chválí ho často trenéři. Podobný kompliment slyšel i od nastupujícího šutéra Filipa Zadiny, když v Třinci rozjížděl sezonu. Díky tomu se Hrňa v přesilovce skvěle doplňuje s Martinem Růžičkou, který je stejně nebezpečný jako pravák z druhého křídla. Navíc si oba umí ideálně načasovat křížnou přihrávku.

Proti Vítkovicím nebylo přesilovkových úderů potřeba. Oceláři si jen museli po vlažné první třetině, ve které byli Ostravané výrazně lepší, důrazně promluvit do duše. „Nevím, čím to bylo, ale ta třetina byla fakt strašidelná,“ přitakal Hrňa. „Trenéři trochu zvýšili hlas, protože takhle pokračovat, nemáme šanci zápas otočit. Semkli jsme se, začali bruslit, hrát do těla, hrát na kotouči. První třetina byla šílená, od druhé jsme to už byli zase my.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:19. Roman, 22:32. Hrňa, 35:27. M. Kovařčík, 36:01. Roman, 38:58. O. Kovařčík, 43:55. Špaček, 52:11. M. Stránský Hosté: 04:22. Mallet Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Kurovský, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, Roman, Hrňa – Dravecký (A). Hosté: Dolejš (41. Mi. Svoboda) – Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch, R. Černý – Lakatoš, Hruška (A), Svačina – Irgl (A), Flick, Mallet – Dej, Werbik, L. Krenželok (C) – Schleiss, Stach, Fridrich. Rozhodčí Hodek, Šír – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 40 25 2 5 8 152:88 84 2. Třinec 39 23 4 5 7 144:100 82 3. M. Boleslav 39 19 5 6 9 126:93 73 4. Liberec 39 19 5 4 11 117:87 71 5. Plzeň 40 19 4 6 11 125:99 71 6. Mountfield 39 19 4 3 13 112:92 68 7. Pardubice 39 16 5 3 15 104:109 61 8. K. Vary 39 15 5 2 17 109:127 57 9. Brno 39 13 5 4 17 104:111 53 10. Litvínov 39 11 7 3 18 93:112 50 11. Vítkovice 39 11 4 6 18 87:114 47 12. Olomouc 39 11 3 4 21 76:116 43 13. Zlín 39 9 3 3 24 82:126 36 14. Č. Budějovice 39 4 4 6 25 97:154 26