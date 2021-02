Forma v extralize: V Plzni točili youtubeři. Ševcovi je o osm let míň

Když dáte Kváču do brány, nespadnou tam žádné banány. V kalendářním roce 2021 neprohrál v základní hrací době ani jednou. Vypadá to, že jako soupeř můžete udělat jedinou věc. Dostat z něj mindrák.

Velkou postavou týmu je Martin Ševc. V 39 letech je už stařeček, kdybyste mu to však vpálili, nejspíš vás budou týden bolet záda a on dostane dvě minuty za krosček, plus 10 za řeči. Hraje, jak kdyby byl o 8 let mladší.

12. Kometa Brno

Za poslední dobu vyhrála jen nad Pardubicemi, které by v posledním týdnu porazili nejspíš i volejbalisté z Guatemaly. Jinak se sem dokonale hodí hodnocení Jakuba Klepiše: „Je to na hovno.“ No, my to neřekli.