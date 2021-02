Prezidentské emoce. Ocelář Varaďa: Situace pro nás a Spartu není stejná

„Jsme zklamaní z toho, že situace není pro náš tým i Spartu stejná,“ říká třinecký kouč Václav Varaďa. „Trenér národního týmu mi po telefonu tvrdil, že budou nominovaní tři hráči Sparty a tři hráči od nás, aby síly byly vyrovnané. Takhle to není.“

Filip Pešán na Švédské hry v Malmö, třetí díl série Euro Hockey Tour, nominoval Matěje Stránského, Michaela Špačka a Davida Musila z Třince. Kvůli únavě se už během tvorby kádru omluvili Petr Vrána a Martin Růžička. Ze Sparty jsou v nominaci David Tomášek a David Němeček. Podobně jako Vrána s Růžičkou se omluvil i Michal Řepík. Stejně tak Lukáš Rousek, který byl dodatečně nominovaný za Petra Holíka. Vrána, Růžička, Řepík i Rousek teď ligu hráli. Varaďa z rozložení sil nadšení není.

Jak to ze svého pohledu vnímáte?

„My nominací přišli o Matěje Stránského, který prakticky skóruje skoro v každém utkání, Michaela Špačka, který má dva body na zápas a Davida Musila. Všichni víme, v čem je David dobrý. Pro náš tým je to ztráta. Máme nějaké zraněné z předešlých utkání a ti budou muset jít do hry, abychom to byli schopni nějakým způsobem poskládat. Určitě nás mrzí, že souboj o první místo v televizi nemůžeme naše kluky nasadit. Ale hráči chtějí reprezentovat, to je skvělé. Jenom to není stejné pro oba týmy, což mě mrzí.“

Zkoušeli jste to s reprezentačním úsekem řešit?

„Jasně. Kontaktovali jsme vedení reprezentace ještě den před nominací. Dostal jsem informaci, že i ze Sparty budou nominovaní tři hráči a nebyli. Zřejmě tam došlo ještě k nějakému zranění.“

Ze Sparty se omluvili Řepík kvůli únavě a Rousek kvůli zranění. Pokud v úterý budou hrát, vnímal byste to jako podraz?

„Každý si o tom udělá obrázek sám. Já chráním své hráče a náš tým. Vnímám to jako velký zásah do skvadry, kterou máme. Při zraněních, kdy jsou mimo Rodewald, Kundrátek, Kurovský, Jaroměřský... Nějak to poskládáme. Mrzí nás ale, že si to nemůžeme rozdat se všemi zdravými a přítomnými, jako na Spartě. Taková situace je. Zbývá nějakých jedenáct zápasů do konce základní části, je tam ještě čas pracovat s tím, abychom nakonec dosáhli našich cílů.“

Hned druhý den po turnaji se hraje další kolo, čeká vás derby ve Vítkovicích. Budou reprezentanti zvládat vytížení?

„Když pracujete v pekárně, taky musíte chodit péct rohlíky každý den, lidé nepočkají. Je to jejich práce. Jen doufám, že přijedou zpátky bez nějakého zranění nebo omezení, abychom v pondělí ráno mohli řešit, jestli je vypustíme na led v Ostravě.“

Zkoušeli jste ještě dodatečně debatovat o snížení počtu reprezentantů?

„Trenér národního týmu mi původně oznámil pět jmen. Ptal se na krátký report, jejich zdravotní stav, jejich hru. Následně udělal nominaci, ve které figurují tři naši hráči. Dva se omluvili - Martin Růžička a Petr Vrána. Kvůli únavě, jsou ve větším věku, potřebují více odpočinku. Tři mezinárodní utkání by jim zřejmě nepomohly. Omluvili se. Nominoval tři. Pro nás je to hodně omezující vůči úternímu klání se Spartou. Ale rozhoduje se na ledě, přijedeme to tam odehrát na sto procent. A jsem přesvědčený, že tam necháme všechno, abychom brali body. Sparta to bude mít hodně podobné, ať už její hráči v sestavě budou nebo nebudou. Teď už je to v podstatě jedno. V 17.20 je buly a půjdeme na to.“

