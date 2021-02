Reprezentace: Třinec tři, Sparta dva. Přijdeme o opory, nelíbí se Ocelářům

Třinecký Ocelář Daniel Kurovský vletěl do brány Branislava Konráda z Olomouce • ČTK / Peřina Luděk

Třinecký kapitán Petr Vrána se dobývá do olomoucké brány • ČTK / Peřina Luděk

V bitvě o Prezidentský pohár pro vítěze základní části Tipsport extraligy přituhuje. Promluvit by do toho klidně mohla i nadcházející reprezentační přestávka. I když přestávka... Kvůli našlapanému programu soutěže se bude liga hrát i příští úterý během srazu národního týmu. V přímé bitvě o první místo mezi vedoucí Spartou a druhými Oceláři tak bude chybět hned několik nominovaných borců. Ocelářům se nelíbí, že jich budou mít víc.

Reprezentační trenér Filip Pešán na Švédské hry v Malmö, třetí díl série Euro Hockey Tour, nominoval hned trojici Ocelářů. Útočníky Matěje Stránského a Michaela Špačka a obránce Davida Musila. Kvůli únavě se už během tvorby kádru omluvili Petr Vrána a Martin Růžička. Ze Sparty jsou v nominaci útočník David Tomášek a obránce David Němeček. Podobně jako Vrána s Růžičkou se omluvil i Michal Řepík. Stejně Lukáš Rousek, dodatečně nominovaný za Petra Holíka (byť v pátek proti Vítkovicím hrál).

Tři hráče v nominaci mají kromě Ocelářů už jen Bílí Tygři Liberec a Tappara Tampere. „Jsme vždy rádi, když mají trenéři národního týmu o Oceláře zájem,“ reagoval sportovní ředitel Jan Peterek. „Je to vizitka kvality nejenom samotných hráčů, ale také dobré práce našich trenérů a realizačního týmu, kteří mají velkou zásluhu na současných výsledcích a výkonech nominovaných. David Musil, Matěj Stránský a Michael Špaček hrají ve výborné formě. Co mě mrzí je, že nenastoupí v úterý do zápasu se Spartou, kde půjde nejspíš o první místo v tabulce. A zároveň si příliš neodpočinou.“

Matěj Stránský je nejlepší střelec extraligy (28 gólů). Nominovaný byl už na předchozí reprezentační akci, ale omluvil se kvůli úmrtí v rodině. David Musil je klíčovou oporou obrany a Michael Špaček po příchodu do Třince září. V pěti zápasech nasbíral 9 bodů (1+8).

„Pravda je, že jsme vyhověli požadavku reprezentace na nominování všech tří zmiňovaných díky ujištění, že i z týmu našeho úterního soupeře pojedou tři hráči,“ popisuje Peterek. „Nakonec budou Spartě chybět pouze dva (Němeček a Tomášek). Z rozhovoru s reprezentačním trenérem Filipem Pešánem přitom vím, že v nominaci měl i jiné varianty tří hráčů - Michala Řepíka, Vladimíra Sobotku a Lukáše Rouska. Ti se omluvili ze zdravotních důvodů. Zdraví je na prvním místě!“

Peterek si pochopitelně uvědomuje, že reprezentace je pro hráče i klub pocta. Proti Spartě však budou klíčoví borci citelně chybět. Navíc hned druhý den po závěrečném duelu proti Rusku hrají Oceláři v Ostravě derby s Vítkovicemi.

„Všichni tři hráči jsou důležitou součástí letošních výsledků,“ připomíná Peterek. „Samozřejmě, že reprezentace je pro český hokej nejdůležitější. Pro naše fanoušky, sponzory, partnery i samotné hráče, je však v současnosti prioritní právě boj o první místo Tipsport extraligy! Bude to vysílat Česká televize v přímém přenosu a je velká škoda, že tak atraktivní utkání nebudeme hrát v plných sestavách. Máme v současnosti na marodce další tři hráče, nad jejichž startem visí otazník.“

O potížích s nominací mluvil během tiskové konference i trenér Filip Pešán. „Nominace z extraligy se nerodila lehce. V budoucnu bych byl rád, aby se v pauzách pro reprezentační akce nehrál žádný zápas,“ říkal Pešán. „Jednání s některými kluby je složité až nedůstojné. Chápu, že mnohdy nejde nabitý program měnit, ale budu apelovat, aby se příště žádné kolo během pauzy nehrálo.“

Přeložit exponovaný zápas podle Peterka nešlo. „Termínová listina je nyní neúprosná. Únor je nejkratší měsíc a my v něm musíme sehrát deset duelů, osm z toho venku. Což znamená moc a moc cestování. Takže odpověď je, že zápas nešel přeložit.“

S přáním Filipa Pešána, aby se extraliga nehrála v reprezentační pauze, Peterek souhlasí. „Jenže tato sezona je poznamenaná pandemií. Týmy byly v karanténě, pak se na měsíc úplně zastavila extraliga. Aby se stihl odehrát plnohodnotný ročník, je termínová listina hodně nahuštěná. Bohužel to tentokrát vyšlo tak, že nás čeká jeden z nejdůležitějších duelů základní části zrovna v repre pauze,“ dodal sportovní ředitel Ocelářů.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE