Derby ovládli brankáři. Kváča předčil Růžičku: Vždycky se vybičujeme

Čtvrté derby v sezoně, čtvrtá tuhá bitva. Liberec odvezl z Mladé Boleslavi dva body za výhru 2:1 v prodloužení díky skvělému výkonu Petra Kváči, který v souboji brankářů předčil Jana Růžičku. „Že to po základní hrací době bylo 1:1, byla jejich zásluha. Chytali výborně,“ ocenil výkon obou brankářů domácí kouč Radim Rulík. Bruslaři mohli být s bodem spokojení, díky němu udrželi Tygry v tabulce za sebou.

Na gól se v nedělním derby čekalo opravdu dlouho. Sirénu poprvé rozsvítil až v polovině třetí třetiny Adam Musil, který se v přesilovce dobře zorientoval na hraně brankoviště. O pár minut později v početní výhodě srovnal David Šťastný . A v prodloužení pak slavil Liberec po trefě Petra Jelínka.

„Špatně jsme se rozestavěli na buly a potom jsme to špatně vyhodnotili. Chovali jsme se, jako kdybychom buly vyhráli, ale my ji prohráli, a nabídli jim přečíslení, které proměnili,“ litoval Rulík rozhodujícího momentu.

Jinak? Zápas si podmanili oba brankáři. Až do 49. minuty svítily na ukazateli skóre dvě nuly. Růžička vychytal Radana Lence i Grígerův samostatný únik. Nejhezčí zákrok večera nicméně předvedl v polovině zápasu proti Michalu Bulířovi. Téměř jasný gól zachránil 23letý gólman tygřím skokem. „Snažil jsem se tam co nejrychleji přesunout a se štěstím mě to trefilo,“ jen mávnul rukou.

Pozadu nezůstal ani Kváča. V první třetině na něj šly sice jen dvě střely, i tak musel čelit nebezpečné situaci po přečíslení, kdy střílel Adam Zbořil. Lahůdkový zásah si nechal až na prodloužení. Finský útočník Joona Jääskeläinen hned zkraje ztroskotal na jeho lapačce. A o chvíli později se už Liberec mohl radovat.

Oba gólmani se výborně znají. Nejen, že jsou stejně staří, ale zároveň vyrostli právě v Mladé Boleslavi. A v dorostenecké lize se ve městě automobilů dělili o místo v brankovišti. „Je to motivační, vždycky se navzájem vybičujeme, když chytáme proti sobě. I když každý stojí na jiné straně kluziště, tak se můžeme posouvat spolu dohromady. Chytal výborně,“ vysekl Kváča kolegovi poklonu.

„Kvaky chytal taky výborně. V prodloužení předvedl neskutečný zákrok, kterým Liberci daroval druhý bod. Zápas gólmanů? Asi jo. Dlouho to bylo 0:0, pak jsme oba dva dostali gól, abychom se nehádali a já pak dostal ten druhej,“ vrátil Růžička kompliment s úsměvem.

Liberecký kouč Patrik Augusta nicméně nesouhlasil, že šlo jen o souboj maskovaných mužů. „Oba byli výborní, ale tolik tutových šancí nebylo. Spíš to byl souboj vyrovnaných týmů s dobrými defenzivami. Nemyslím si, že gólmani byli úplně klíčem.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 1:2p. Gólově chudé derby rozhodl v prodloužení Jelínek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:11. Šťastný Hosté: 48:41. A. Musil, 61:43. P. Jelínek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Allen, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Moravec, Šidlík, Vacík – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – D. Špaček, Šír, Průžek. Rozhodčí Hodek, Mrkva – Lederer, Lhotský Stadion ŠKO-ENERGO Aréna

