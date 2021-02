Birner o Liberci: Nejsme jako Sparta a Třinec. Mazanec řeší i Motor

Do výživné předehrávky 43. kola hokejové Tipsport extraligy nezasáhl, Marek Mazanec sledoval duel ze střídačky jako záloha. Přesto se o uznávaném brankáři v zákulisí hodně mluví. Patří mezi žhavé zboží, které chce do nákupního košíku naložit nejeden ambiciózní klub. Mazancův Mountfield prohrál na libereckém ledě 1:3.

V minulých dnech vyšlo najevo, že titulový brankář ze zlaté plzeňské sezony 2012/13 po dvou letech v Hradci skončí. „Vedení klubu s hráčem jednalo o prodloužení spolupráce. Aktuální hradecká jednička však dá zřejmě přednost nabídce jiného klubu, s královéhradeckou metropolí se proto po sezoně rozloučí,“ objevilo se v úterý na klubovém twitteru Mountfieldu.

Informace iSport.cz hovoří o eminentním interesu z Třince, výrazná poptávka pochází rovněž z Českých Budějovic, odkud by Mazanec neměl daleko do rodného Písku. Oceláři pro nový ročník shánějí velké jméno, schopné ke svému jménu vepsat lepší čísla než stávající tandem Štěpánek-Kacetl. V Motoru pro změnu panuje nespokojenost s výkony Marka Čiliaka, zřejmě nejlépe placeného člena kádru kouče Prospala. Také na jihu by rádi uvítali spolehlivějšího brankáře.

Devětadvacetiletý Mazanec patří do okruhu extraligových brankářů s největším renomé. Hradecký kouč Růžička jej dlouhodobě považuje za ligovou jedničku. Realita je taková, že v brankovišti dostává méně prostoru než loni, dvojka Štěpán Lukeš podává velmi slušné výkony, eviduje dokonce lepší údaje. Není vůbec vyloučené, že po Mazancově rozhodnutí o odchodu z organizace se původně jasný náhradník posune do ještě lepší pozice.

Motivem čtvrteční partie byl boj o pozici zaručující jistotu play off, díky výhře se na třetí příčku vytáhli Tygři. Hosté ztratili utkání v prvním dějství, kdy jejich výkon byl až nepochopitelně fádní, dvě přesilovky úplně jalové. Lépe připravení Tygři si opatřili klíčový dvougólový náskok. „Pekelná třetina, asi jsme měli jet lag,“ nechápal kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák.

V modrém úboru řádila výborně naladěná formace Michala Bulíře, která opatřila úvodní dvě trefy a přidala i závěrečnou pojistku poté, co Východočechy vrátilo do zápasu Smoleňákovo úspěšné úřadování před brankovištěm. „Týmové vítězství, všichni kluci odvedli maximum pro mužstvo, každý se podřídil zisku tří bodů. V kabině panuje maximální spokojenost,“ pochvaloval si tříbodový Michal Birner a odůvodnil na únor neobvyklý počet šarvátek a rozmíšek. „Hrálo se o hodně, o šest bodů. Vláďa Růžička vyznává hodně agresivní hokej, což se potvrdilo. K tak důležitým zápasům souboje a rvačky patří, to je hokej. Jen škoda, že tu nemohli být lidi, zápas by si užili,“ zalitoval útočník Birner.

Ten patří k lídrům mužstva, které bude znovu čeřit vody v play off. A jeho Liberci se opět přisoudí zajímavé šance na zisk některé z medailí. Má to minimálně jednu podmínku. Deficit v kvalitě kádru oproti jiným bohatším celkům zaštupovat maximálním úsilím. „Letos jsme soudní, na papíře nemáme takovou kvalitu jako Sparta nebo Třinec, do toho Pardubice hodně zbrojí… Spíš sázíme na týmový výkon a je jedno, zda vyhrajeme 2:1 nebo 6:1. Musíme letos hrát víc jako tým a urvat zápasy týmovým výkonem než nějakými velkými individualitami.“

Birner se po necelých třech letech vrací do reprezentačních služeb, jeho bývalý klubový kouč jej pozval na Švédské hry v příštím týdnu. „Zatím jsem o tom vůbec nepřemýšlel,“ přiznal po utkání. „Filip mě kontaktoval, zda mám zájem jet. Řekl jsem mu, že když budu zdravý, nemám s tím problém. Začnu se na to soustředit až v neděli po zápase s Boleslaví. Ale těším se, dlouho jsem na nároďáku nebyl… Čím je člověk starší, už s tím tolik nepočítá, takže mě to potěšilo,“ pravil Birner.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:39. T. Hanousek, 14:03. Bulíř, 56:24. Bulíř Hosté: 38:56. Smoleňák Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Š. Lukeš (Mazanec) – Nedomlel (A), Blain, Graňák, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava (C) – Smoleňák, Cingel, Lev – R. Pilař, J. Veselý, Jergl. Rozhodčí Kika, Obadal – Kajínek, Axman. Stadion Home Credit Arena, Liberec

