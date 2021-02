Ujčík o novém trestu pro Kosticyna: Ponaučení. Odteď už všechny záběry

Nešetrný úterní výpad běloruského veterána v dresu Pardubic vůči mladému olomouckému bekovi vyvolal velké vášně. Disciplinárka hbitě přispěchala s tučným postihem, navíc olomoucký manažer Erik Fürst neovládl emoce. „Málokdy viděná prasečina hrubého kalibru s jasným úmyslem zranit hráče. Ten obtloustlý bolševik si troufl pouze na juniora,“ poslal GM klubu vzteklý vzkaz z Hané. „Řešili jsme, co s tím,“ vylíčil Viktor Ujčík.

Pojďme popořádku. Kosticyn od disciplinárky nafasoval trest na sedm utkání. Po dvou dnech se objevily záběry, které z pardubického útočníka setřely nálepku darebáka… Jak to vzniklo?

„Byla to náhoda. Antonín Vansa (manažer extraligy) kontroloval záběry kvůli potvrzování statistik a zjistilo se, že panoramatická kamera z druhé strany hrací plochy ukazuje střet Kosticyna s Rutarem v jiném světle. Před udělením trestu jsme takový záběr neměli. Vycházeli jsme ze všech záběrů, které z utkání pořizuje HokejkaTV. Vše nasvědčovalo jasnému úderu do hlavy, po střetu došlo k jejímu záklonu. Ovšem na základě nového záběru to vypadalo, že Kosticyn Rutara do hlavy netrefil. Pitval jsem to hodinu v kuse, normální rychlostí, zpomaleně, rozfázovaně, pořád dokola.“

A přišla chvíle, kdy jste si začal být naprosto jistý, že nešlo o tak brutální zákrok?

„Ano. Nabral jsem jistotu, že tomu tak je. Kosticyn vrazil do Rutara zespodu do rukavice, v níž držel hokejku, kterou si přirazil na obličej. Škub hlavy olomouckého hráče nebyl docílen protihráčovým ramenem, to zůstalo asi pět centimetrů pod hlavou. Bouchl se vlastní hokejkou.“

iSport podcast: Barulin se vyplatí, co Kosticyn? Má Němec na Spartu?

A tenhle detail je v přehodnocení celého případu klíčový?

„Ano. Rutara praštila do obličeje jeho hokejka, nebyl to přímý úder do oblasti hlavy a krku, nejednalo se tedy o ten nejnebezpečnější zákrok. A já žádného hráče nemůžu trestat za něco, co neudělal. Pořád ale šlo o napadení protihráčem, které si zasloužilo dodatečný postih. Už ne na sedm zápasů, ale na tři ano. Šli jsme do nižší sazby. Kosticyn měl v uvozovkách kliku. Volal jsem Dušana Salfického do Pardubic, omluvil jsem se mu s tím, že pokud se odvolají, můžeme postih změnit. Sám od sebe to udělat nemůžu.“

Čili odteď budete před vynesením verdiktu prohlížet skutečně všechny dostupné záběry?

„Přesně tak. Ve složitějších případech určitě. To jsme si hned řekli. Je to ponaučení a posun o kousek dál. V disciplinární komisi jsme všichni uznali, že nejde o úder do hlavy a krku a hlasovali jsme o nižším trestu. Tři jsme byli pro tři zápasy, dva byli pro čtyři.“

Jak se disciplinární komise postavila k urážlivému výroku manažera Fürsta?

„Bavili jsme se o tom a rozhodli se to neřešit. Nepřišel ani žádný podnět. Spíš je to mezi nimi.“

Původní odůvodnění - POSTIH 7 ZÁPASŮ Nové odůvodnění - POSTIH 3 ZÁPASY Viktor Ujčík: „Hráč si byl vědom zranitelného postavení protihráče, přesto vedl svůj zákrok velmi nebezpečným způsobem a neučinil nic, aby důsledky střetu minimalizoval, neohrozil protihráčovo zdraví. Naopak před střetem pro dosažení vyšší intenzity navýšil rychlost, zvedl rameno na úroveň hlavy protihráče, který v důsledku zásahu zápas nedohrál a podle zápisu o utkání utrpěl poranění hlavy a nosu.“ Viktor Ujčík: „Ze záběrů pořízených ze systému brankového videorozhodčího a panoramatické kamery umístěné na protilehlé straně hlediště je podle jednomyslného názoru komise zřejmé, že při zákroku nedošlo k přímému zásahu hlavy ani krku protihráče. Zranění, které utrpěl, bylo způsobeno jeho vlastní holí, nad kterou ztratil kontrolu potom, co ho hráč ramenem zasáhl do pravé ruky, v níž hůl držel.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 42 26 3 5 8 159:93 89 2. Třinec 41 25 4 5 7 152:104 88 3. M. Boleslav 41 20 5 7 9 132:98 77 4. Liberec 41 20 6 4 11 122:89 76 5. Plzeň 42 20 5 6 11 135:107 76 6. Mountfield 41 20 4 3 14 116:97 71 7. Pardubice 41 17 5 4 15 111:115 65 8. K. Vary 41 15 5 3 18 112:136 58 9. Brno 41 13 5 4 19 107:120 53 10. Litvínov 41 11 8 3 19 100:119 52 11. Vítkovice 41 12 4 6 19 92:116 50 12. Olomouc 41 11 3 4 23 80:122 43 13. Zlín 41 9 3 3 26 85:134 36 14. Č. Budějovice 41 5 4 7 25 107:160 30