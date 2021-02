Vztek v Olomouci. Obtloustlý bolševik Kosticyn, zuří šéf. Rutar jak po K.O.

Olomoucký zimák je dnes prázdný, hráči po včerejší porážce v Pardubicích dostali volno. I kdyby však duo koučů Jan Tomajko, Zdeněk Moták naordinovalo tréninkovou jednotku, devatenáctiletý talent Adam Rutar by tam nebyl. Po zbabělém zákroku Andreje Kosticyna mladý bek se zlomeným nosem a obličejem vypadajícím jak po bitvě v boxerském ringu odpočívá. Zákeřný faul běloruského útočníka tvrdě odsoudil i generální manažer Mory Erik Fürst: „Prasečina hrubého kalibru!“

Gól Mateje Pauloviče na 4:2, necelé čtyři minuty do konce. Pro Pardubice pohodový závěr úterního utkání s Olomoucí. O to víc nepochopitelný je zkrat, jenž se stal pár vteřin po buly ze středového kruhu právě po Paulovičově brance.

Hostující bek Adam Rutar si od mantinelu najíždí na střed hřiště, kde protečovává kotouč do útočného pásma a chce za ním pokračovat. Zůstává ovšem pouze u záměru mladého talentu, neboť v tu chvíli jej knokautuje běloruský forvard Andrej Kosticyn, jenž se proti němu rozjíždí jak smyslů zbavený a škaredě ho trefuje na hlavu.

Pardubice - Olomouc: Kosticyn mimo hru poslal k zemi Rutara a zamířil pod sprchu

Žádná snaha získat puk nebo jít do těla. Z Kosticynovy strany vyloženě záměrné vypnutí Rutara, což se samozřejmě nelíbí nejen olomouckému Michalu Kuncovi, který si to s čerstvou posilou Dynama okamžitě jede vyřídit, ale ani rozhodčím: vyloučení na pět minut + osobní trest do konce utkání.

„Byl to nečestný, nesportovní a zákeřný zákrok, který se neslučuje s fair play. To je věc, kterou musím na prvním místě odsoudit,“ vytočil se i vždy klidný kouč Zdeněk Moták.

V tu chvíli ještě navíc Hanáci asi netušili, jak na tom Rutar bude. To, že z ledu velmi rychle odjel po svých, bylo hodně překvapivé. Resumé? Zlomený nos a nepěkně vypadající tvář...

„Málokdy viděná prasečina hrubého kalibru s jasným úmyslem zranit hráče. Z mého pohledu byla celá situace ještě umocněná tím, že ten obtloustlý bolševik si troufl pouze na juniora,“ řekl iSportu ve středu dopoledne Erik Fürst, generální manažer HC Olomouc, v němž celá situace ještě pořádně bublala.

Není divu, zrovna Moru totiž v této sezoně zdravotní problémy klátí snad ze všech extraligových mančaftů nejvíce.

„Nikdo z nás v sezoně, která je už tak složitá, není nadšený, když mu ze zápasu odejde další zraněný hráč, navíc takovým způsobem... Už tak se celý ročník potýkáme s množstvím zraněných a marodka se nám nevyprazdňuje, což je pro nás velký problém,“ dodal Fürst.

A Kosticyn? O jeho případném trestu rozhodne předseda disciplinární komise Viktor Ujčík ještě dnes.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 5:2. Zohorna ozdobil vítězný návrat dvěma body

