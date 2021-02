Nájezd à la Kučerov! Kousal napodobil hvězdu NHL: Musel jsem to zkusit

Takový nájezd se jen tak nevidí! Boleslavský útočník Pavel Kousal ukázal při penaltové loterii v dohrávce 10. kola Tipsport extraligy proti Litvínovu vskutku nevídaný kousek, kterým v osmé sérii zařídil bonusový bod pro svůj celek. Před čtyřmi lety předvedl v NHL totožnou fintu Nikita Kučerov. A právě ruskou hvězdou se mladý forvard inspiroval. „Říkal jsem si, že to musím taky zkusit, když jemu to vychází i v NHL,“ usmíval se po výhře 3:2 na samostatné nájezdy.

Po pěti sériích nájezdů byl stav nerozhodný, trefili se jen David Bernad a na druhé straně Martin Hanzl. Šestá ani sedmá runda rozuzlení nepřinesla. A v osmé si vzal slovo Kousal, který moc dobře věděl, co udělá.

Mladý útočník se rozjel na Denise Godlu. Před brankovištěm pustil kotouč, hokejkou ho jen obkroužil a nechal volně projet mezi gólmanovy betony. „Zkouším to vždycky na tréninku, když přijde nějaký nový gólman třeba z juniorky a vždycky mi to vyjde. Růža (brankář Jan Růžička) mi říkal, že to nikdo nebude čekat, ať to někdy vyzkouším. Tak jsem to zkusil a fakt měl pravdu,“ vyprávěl s úsměvem.

Totožnou fintou se v NHL v březnu 2017 blýskl Nikita Kučerov. Ruský útočník Tampy Bay v utkání proti Buffalu puk poslal po ledě ještě méně razantně, než Kousal. I tak se povedlo a virální video bylo na světě.

„Inspiroval jsem se, mám to od něj,“ potvrdil útočník Boleslavi. „Rád ho sleduju, líbí se mi, jak hraje. Říkal jsem si, že to musím taky zkusit, když i jemu to vychází v NHL, tak že by to mohlo vyjít i tady. Samozřejmě nechci snižovat naší ligu, ale říkal jsem si, že to taky vyzkouším. A vyšlo to.“

Boleslavská střídačka po Kousalově úspěšném nájezdu propukla v jásot. „Říkal jsem jen dvěma klukům, že to zkusím, ale líbilo se mi, jak tam všichni skákali,“ zmínil. Ještě větší radost mohl mít, když Růžička následně lapil pokus Jana Ščotky a Boleslav slavila vítězství.

„Bylo to velice vyrovnané utkání, v podstatě jak minule. Litvínov dobře bruslil, přijeli na nás dobře připravení. Měli hodně šancí, my jich zase tolik neměli, ale naštěstí to bylo 2:2 a nájezdy. To už je pade na pade, buď dáme, nebo ne. Naštěstí jsme dali,“ zhodnotil dohrávku.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:57. Bernad, 45:40. Šťastný, . P. Kousal Hosté: 10:18. Irving, 34:21. Ščotka Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Allen, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Šidlík, Moravec, Klikorka – Šťastný, A. Zbořil (A), Kotala – Jääskeläinen, Claireaux, G. Szturc – P. Kousal, Najman, Polák – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Hosté: Godla (Zajíček) – D. Zeman, Balinskis, Štich (A), Demel, Ščotka, Irving, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Helt, Žejdl, M. Havelka. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Svoboda, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 43 27 3 5 8 162:95 92 2. Třinec 42 25 4 5 8 154:107 88 3. M. Boleslav 42 20 6 7 9 135:100 79 4. Liberec 41 20 6 4 11 122:89 76 5. Plzeň 42 20 5 6 11 135:107 76 6. Mountfield 42 21 4 3 14 120:100 74 7. Pardubice 42 18 5 4 15 112:115 68 8. K. Vary 42 15 5 4 18 115:140 59 9. Brno 42 13 5 4 20 110:124 53 10. Litvínov 42 11 8 4 19 102:122 53 11. Vítkovice 42 13 4 6 19 95:116 53 12. Olomouc 42 11 4 4 23 84:125 45 13. Zlín 42 9 3 3 27 85:137 36 14. Č. Budějovice 42 5 4 7 26 107:161 30