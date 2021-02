SESTŘIHY: Sparta po obratu udržela první místo! Kometa doma dál trpí

Další zkrat Pražanů na úvod opět hasil Salák

Sparta se vedle absencí kvůli marodce musela obejít bez dvou reprezentantů - obránce Davida Němečka a útočníka David Tomáška. Oceláři mimo zdravotně indisponovaných hráčů mají na Švédských hrách v Malmö hned trio opor - zadáka Davida Musila a z ofenzivy Michaela Špačka a nejlepšího střelce extraligy Matěje Stránského.

Hned po minutě hry se dostali do potyčky Kudrna s Freibergsem a při hře čtyř proti čtyřem Oceláři v čase 2:50 otevřeli skóre. Obránce Marian Adámek měl po Hrňově přihrávce čas si na levém kruhu najít ideální střeleckou pozici a zamířil pod vyrážečku Machovského.

Sparta se ubránila při vyloučení kapitána Řepíka, ale v deváté minutě znovu inkasovala díky práci Kurovského. Ten nejdříve zadovkou zpoza branky uvolnil Marcinka, jehož zakončení u levé tyče Machovský ještě vyrazil levým betonem, ale puk se odrazil na druhou stranu ke Kurovskému, který o pravou tyč a pravý beton dostal puk za brankovou čárou.

Machovského vystřídal Salák, který se dostal do hry místo jedničky týmu v průběhu druhého utkání za sebou. V neděli při výhře nad Pardubicemi 5:4 po samostatných nájezdech opustil Machovský brankoviště za stavu 1:3 po první třetině. Za domácí v úvodním dějství měli ojedinělé šance střelou z otočky Řepík a díky teči Pech.

Oceláři dlouho nepouštěli Pražany do velkých příležitostí. V jedné z mála se dostal před Kacetla Horák, ale neprostřelil jej. Až ve 32. minutě se sparťané radovali. Ve finální fázi přečíslili soupeře a po Horákově přihrávce zamířil k levé tyči Řepík.

Ve 36. minutě neuspěl se svým pokusem nejproduktivnější obránce soutěže Gernát a z protiútoku po Formanově přihrávce odražené o levý mantinel prostřelil Kacetla mezi betony Polášek.

Vrátit Třinci náskok mohl po efektní kličce mezi nohama Kurovský, ale atakovaný nezakončil. Před koncem druhé části nabídly fauly Adámka a Romana domácím na 104 sekund přesilovku pět na tři a po Kundrátkově vyloučení pak ještě na dalších sedm vteřin.

Přesilovku si zahrál při Jandusově trestu i Třinec, ale stav se neměnil. Další početní výhodu nabídl Třinci v 54. minutě Pech, ale Saláka ohrozil jen Ondřej Kovařčík z dorážky. Růžička při dalším tlaku zakončil do boční konstrukce. Udeřila naopak Sparta a Kudrna z dorážky rozhodl.

SESTŘIH: Sparta Praha - Třinec, 3:2. Pražané po obratu udrželi první místo, rozhodl Kudrna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:51. Řepík, 35:59. Polášek, 57:23. Kudrna Hosté: 02:50. M. Adámek, 08:26. Kurovský Sestavy Domácí: Machovský (9. Salák) – Tomáš Dvořák, M. Jandus, Košťálek, Polášek, Kalina, O. Němec – Rousek (A), Horák, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Šmerha, Pech (A), Forman – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, Marcinko, Kurovský – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Ramik. Rozhodčí Hodek, Šír – Lederer, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Motor rozebrala jediná trefa Mikuše

V oboustranně svižném úvodu domácí přežili vyloučení čerstvého třicátníka Gilberta, přesto zvolna narůstala převaha Východočechů, kteří otevřeli skóre zásluhou Mikuše. Ten si na útočné modré čáře dovolil riskantní kličku proti napadajícímu Aldersonovi, popojel do středu a zdálky propálil cloněného gólmana Strmeně.

Vyrovnat mohl Doležal, jenž v útočném pásmu odzbrojil nepozorného Pauloviče a jel sám na Barulina, ale střelou ho nepřekvapil. V závěru prvního dějství neuspěli Camara a Kousal v přečíslení dva na jednoho, na protější straně neprotlačili kotouč za brankovou čáru Jonák s Holcem.

Pardubická převaha se přenesla také do druhé části. Akce týmu hostí provázela rychlost a jednoduchost, domácí postupovali dopředu často příliš komplikovaně. Zvedli se při trestu Zohorny, ale jejich obléhání zůstalo bez efektu. Ve 34. minutě se dostal do zajímavé šance Novák po spolupráci s Tomanem a Beránkem, ani on však stavem nepohnul.

Vzápětí Pardubičtí vytvořili zámek kolem českobudějovické branky a vynutili si vyloučení kapitána Vydareného, jenž zůstal chvíli bez hole. Nevyužili však přesilovku. Domácí je napodobili při trestu Zdráhala.

Také ve třetí třetině zůstával větší díl útočné aktivity na hokejkách hostů, ale dvoustý vzájemný duel tradičních extraligových soupeřů čekal na definitivní rozuzlení do posledních vteřin.

S přibývajícím časem nabírali obrátky hráči Motoru. Slibnou příležitost si vytvořil Doležal, zahrozil však i pardubický Camara. Při power play domácích zkoušel přes celé kluziště skórovat Barulin, ale minul opuštěnou branku. Snaha Jihočechů o vyrovnání byla veliká, ale marná.

SESTŘIH: České Budějovice - Pardubice 0:1. Mikuš trefil hubenou výhru. Barulin málem skóroval

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 12:05. Mikuš Sestavy Domácí: Čiliak (Strmeň) – Vydarený (C), Kubíček, Lytvynov, Plášil, Štencel, Slováček – Jonák, D. Voženílek, Holec – Karabáček, R. Přikryl, Z. Doležal – Beránek, Toman, Ville – M. Novák (A), Gilbert, Alderson. Hosté: Barulin (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Oliva – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič (A), Poulíček, Tybor – L. Horký, Rohlík, Pochobradský – Štetka, Matýs, Zeman. Rozhodčí Horák, Pražák – Pešek, Malý Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva Bez diváků diváků

Mladá Boleslav - Litvínov 3:2sn

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 3:2sn. Napínavý duel rozhodl v nájezdech Kousal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:57. Bernad, 45:40. Šťastný, . P. Kousal Hosté: 10:18. Irving, 34:21. Ščotka Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Allen, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Šidlík, Moravec, Klikorka – Šťastný, A. Zbořil (A), Kotala – Jääskeläinen, Claireaux, G. Szturc – P. Kousal, Najman, Polák – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Hosté: Godla (Zajíček) – D. Zeman, Balinskis, Štich (A), Demel, Ščotka, Irving, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Helt, Žejdl, M. Havelka. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Svoboda, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

Karlovy Vary - Olomouc 3:4p

SESTŘIH: Karlovy Vary - Olomouc 3:4p. Dva góly Kohouta a Ondruška. Radují se Hanáci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:26. Kohout, 45:34. Vondráček, 52:06. Kohout Hosté: 22:34. Olesz, 39:40. Ondrušek, 42:22. Nahodil, 60:25. Ondrušek Sestavy Domácí: F. Novotný (Hamrla) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Kowalczyk – T. Mikúš, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A) – M. Zabloudil, Vildumetz, Osmík. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta, T. Černý – Ostřížek, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, Kolouch, Olesz – Burian, Handl, Gřeš. Rozhodčí Jeřábek, Pilný – Frodl, Komárek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Svoboda vynuloval Berany

Domácí si i bez svého nejproduktivnějšího hráče Lakatoše, který odjel na reprezentační sraz, poradili s rolí mírného favorita. Zlín v první části nebyl horší a domácí dokonce skoro dvojnásobně přestřílel, přesto šly do vedení Vítkovice. Brejk do otevřené zlínské obrany v 11. minutě zakončil nadvakrát Kalus.

Vedení Ostravanů mohl po chvíli zdvojnásobit Dej, ale Huf jeho střelu zlikvidoval.

Větší příležitosti se i přes snahu hostů rodily na straně Vítkovic. Irgl měl v 28. minutě šanci na druhý gól, ale blafák na Hufa nedotáhl a s dorážku neuspěl ani Flick. Domácí se dočkali uklidňujícího gólu na 2:0 až v 34. minutě: Flick se v mezikruží položil razantně do přihrávky Gewieseho a jeho rána si našla cestu až za Hufova záda.

Třetí gól, který přišel vzápětí, zápas vyřešil. Krenželok si zavezl puk do útočného pásma a v 38. minutě svůj pokus schoval za projíždějícího protihráče, takže Huf zaznamenal kotouč až v síti.

Vítkovice byly nebezpečnější i v závěru, ale zlínský gólman další šance zmařil. Huf zneškodnil možnost Malleta, poté Koch zazvonil na tyčku zlínské branky a neprosadil se ani Schleiss.

Vítkovičtí tak Zlín potřetí v řadě doma porazili s nulou.

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín, 3:0. Svěřenci trenéra Svobody si připsali další prohru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:22. M. Kalus, 33:31. Flick, 37:56. L. Krenželok Hosté: Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – L. Krenželok (C), Hruška (A), Schleiss – Svačina, Stach, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Huf (Kořének) – Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Nosek (A), Žižka (C), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, Dufek – Köhler, Vopelka, Šlahař – Sebera, P. Sedláček, J. Ondráček – Václavek, Karafiát, Dobiáš. Rozhodčí Kika, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Snajpr Mueller nezabránil dalšímu domácímu pádu

V domácím dresu nastoupil oproti původnímu předpokladu a po dohodě klubů i obránce Petr Zámorský, který v Brně hostuje právě z Hradce. V brance dostal podruhé v sezoně příležitost Pavel Jekel.

Kometa začala koncentrovaně se snahou napravit špatné výsledky z posledních kol. V první třetině jí hodně pomohl Hradec, jehož obrana vyrobila při rozehrávce hrubé chyby, které Mueller a Holík potrestali góly.

Hosté měli opticky více ze hry i více důrazu, což uplatnili v bezprostřední blízkosti branky. Dvěma dorážkami dokázali vždy reagovat na vedoucí góly Komety a vyrovnat.

Po první přestávce se rozehrála partie s řadou šancí na obou stranách. Nejlepší střelec domácích Mueller trefil v přesilovce tyč, slibně se rozjela akce Klepiše, na jejímž konci byla tvrdá střela Pláška. Na druhé straně vyslal Smoleňák do šance Lva, ale Jekel se vyznamenal skvělým reflexem.

Brno poslal potřetí do vedení Mueller, který zakončil brilantní přesilovkovou kombinaci prvního útoku, ale ani tento náskok Kometě dlouho nevydržel. Cingel byl nejblíže k odraženému puku a poslal jej do sítě.

Ve třetí třetině ubyly šance. Brnu se stalo osudným vyloučení Barinky a Gulašiho v závěru zápasu a 80 sekund dlouhá přesilovka Hradce pět na tři, kterou využil Orsava.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:01. Mueller, 09:58. P. Holík, 30:26. Mueller Hosté: 07:23. Orsava, 12:49. Blain, 36:51. Cingel, 57:08. Orsava Sestavy Domácí: Jekel (Vejmelka) – Svozil, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Mlčák, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Schneider, V. Němec, Klepiš (A) – Plášek ml., Süss, Vincour – Valský, Kusko, Bondra. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Čáp, Blain, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Gaspar – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Lev, Cingel (C), Smoleňák – R. Pilař, M. Zachar, Jergl. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Brejcha, Gerát Stadion DRFG arena