Jak Plzeň šlechtí mladé talenty. Vlasák popsal zásady i trik s Gulašem

Z každého se nevyklube Dominik Kubalík, ale v zapracování mladých je v české extralize Plzeň jasný lídr. Petr Kodýtek tři sezony znepříjemňoval život soupeřům v útoku rafanů. Vlna zranění ho náhle vynesla do elitního spřežení, se 16 trefami je nejlepším střelcem týmu a už patří mezi plnokrevníky. O práci s mladými hráči, jejich zapracování do áčka, ale i talentovaném obránci Jiříčkovi, mluví v rozhovoru pro iSport Premium v zamčené části článku šéftrenér mládeže v Plzni Petr Vojan.

Filip Suchý je dokonce o rok starší než Kodýtek, ale na hokejovém nebi zazářil jako nový úkaz, s patnácti góly je na tom stejně jako Milan Gulaš. Už se také připojil ke Kodýtkovi v reprezentaci.

Západočeská líheň vypustí na extraligový led každoročně několik odchovanců a postupně si je zapracovává. Částečně je to nutnost, zároveň si to můžou dovolit. Indiáni jsou limitovaní možnostmi svého rozpočtu, současně mají z čeho brát. Talenty si umějí vychovat, připravit a posouvat je dál. „Když vidíme, že se hráč zlepšuje a o svou šanci v prvním týmu si říká, dostane ji,“ tvrdí sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Plzeň nemá tolik peněz, aby každý rok nakoupila drahé rozdílové hráče a vyhlásila útok na titul. Ale zároveň se vyhýbá náročnému přebudovávání. Základní osu má postavenou. V minulých letech na západě Čech vyrostli třeba obránci Michal Moravčík a David Sklenička. Ze zlaté party juniorů z roku 2017 se do současného týmu prosadilo sedm hráčů. Vyšlechtili si tam Petra Kodýtka, v žebříčku stoupají Matyáš Kantner, Jakub Pour, Lukáš Kaňák.

Plzeň - České Budějovice: To byla chyba! Plášil namazal mezi kruhy Kodýtkovi, ten nezaváhal, 2:2

„Velký kus práce jde za našimi trenéry mládeže. Zároveň musíme být trpěliví. Když se podíváme kolem, Švédi, Finové, Rusové i pár Němců, to jsou v osmnácti hotoví hokejisté. Hrají za dospělé mančafty a zastávají důležité role. My vytáhneme hráče v sedmnácti, osmnácti a dva, tři roky trvá, než se přizpůsobí dospělému hokeji. Tenhle trend navazuje na celou mládež, na špatné soutěže. Jestli se to nezmění, budeme vybírat střípky kluků a nikdy jich nebudeme mít dvacet jako Švédové, Finové a ostatní,“ soudí Vlasák, trojnásobný mistr světa.

Každý se nepovede. Kdysi nadějný Richard Kristl patřil k oporám plzeňské juniorky. Jenže měl problémy a jeho zaváté stopy končily v druholigových Klatovech. Jiní ustrnou nebo odejdou jako Jan Schleiss či Jakub Lev. Rodilý Jihočech Miroslav Indrák se vrátil přes Vítkovice z Českých Budějovic, David Kvasnička si taky odskočil do Ostravy a po roce je zpátky.

„Někdy je to tak, že agent řekne: