Oberte Spartu, hecoval třinecký Hrehorčák kamaráda. Díky, Honzo!

Hrehorčák se s Hladonikem, který momentálně hraje první lajnu v Karlových Varech, dobře zná z třinecké juniorky. V roce 2016 spolu byli u mistrovského titulu. Třinecké juniory tehdy trénoval Václav Varaďa, mládežnické zlato ze současného výběru Ocelářů pamatují také sourozenci Kovařčíkové, Marian Adámek, Miloš Roman, David Kofroň a Jan Zahradníček. Pro zajímavost, za třineckou juniorku v mistrovské sezoně hrával i Lukáš Doudera, aktuálně hráč Vítkovic.

Těší vás, Patriku, umazání ztráty na první Spartu?

„Jsme rádi. Čeká nás ještě jeden zápas na Spartě a budeme tam chtít získat tři body. Do konce základní části ještě zbývá dost zápasů a my chceme urvat maximum.“

Jak náročný byl zápas proti Vítkovicím?

„Podařil se nám vynikající start, dali jsme dva rychlé góly, byli jsme na koni. Je škoda, že poté jsme trochu polevili. Na druhou stranu je třeba uznat, že Vítkovice začaly hrát velmi dobře, šly po nás. Domácím se povedly do konce první třetiny tři góly, což nás zbrzdilo. Pauza nám přišla vhod. Od druhé třetiny jsme začali hrát jinak, bylo to mnohem lepší, už jsme měli hru pod kontrolou.“

U prvního gólu jste byl původně označen za střelce, ovšem po opravě je v zápisu střelcem Martin Růžička . Kde je pravda?

„Trochu jsem tu trefu Růžovi ukradl, lehce jsem puk zasáhl. Uvidíme, jestli mi gól nakonec přiznají, necháme se překvapit.“

Měli jste skvělé začátky první i druhé třetiny, čím si výborné starty vysvětlujete?

„Repre pauza byla docela dlouhá, předtím jsme hráli prakticky non stop a obden. Byli jsme pořádně natěšení, že si znovu můžeme zahrát. Byli jsme hladoví. A taky jsme chtěli odčinit minulou porážku na Spartě (2:3). To nás hodně mrzelo.“

Při absenci reprezentanta Matěje Stránského nastupujete v první formaci s Martinem Růžičkou a Petrem Vránou. Jak se vám s nimi hraje?

„Je to super, stačí vám málo a puk se k vám dostane každou chvíli. Někdy je to opravdu až jednoduché. Na druhou stranu je to ale dřina, protože jako mladý musím makat v rozích. Už několik zápasů jsem s klukama odehrál, ale konečně se mi povedlo přispět i body. To mě těší.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 3:4. Opět bleskový obrat v derby. Hosté se přiblížili Spartě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:30. Koch, 13:21. L. Kovář, 19:12. Lakatoš Hosté: 00:48. Martin Růžička, 03:33. M. Adámek, 21:38. Kofroň, 22:49. Martin Růžička Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, Dej, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Schleiss. Hosté: Štěpánek (21. Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – Hrehorčák, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrňa – Chmielewski. Rozhodčí Mrkva, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

