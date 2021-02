Třinec neriskoval s reprezentanty. Derby zvládl díky skvělým rozjezdům

Kolik nasadí do hry reprezentantů? Po Švédských hrách a dlouhém cestování z Malmö nakonec do derby Vítkovic proti Třinci (3:4) naskočili vítkovický útočník Dominik Lakatoš a třinecký obránce David Musil. Další dva Oceláři - Matěj Stránský a Michael Špaček byli utahaní a dostali volno. Třinec i tak dohrávku 16. kola Tipsport extraligy urval díky skvělým nástupům do první a druhé třetiny. V nich nasázel všechny čtyři branky.

V jakém přijedou stavu a rozpoložení? Trenéři Vítkovic i Třince s napětím čekali na návrat nominovaných borců ze Švédských her. Hrát chtěli všichni, byli připravení naskočit, ale třinečtí trenéři nechtěli po zápřahu riskovat zranění Matěje Stránského a Michaela Špačka.

„Unavení byli všichni tři, ani jeden z nich nebyl na dopoledním rozbruslení, přišli se jenom nahlásit a ukázat,“ popisuje třinecký kouč Václav Varaďa. „Chuť hrát měli, ale po zvážení toho, co nás ve finiši základní části čeká, jsme nechali hrát jen Davida (Musila). I proto, že v reprezentaci odehrál jen dva zápasy. Cítili jsme, že by to mohl zvládnout.“

Stránský i Špaček patřili k tahounům národního týmu, odehráli všechny tři zápasy. Chtěli naskočit i v Ostravě, ale trenéři jim dali volno. „Byl by to risk, který jsme nechtěli podstoupit,“ vysvětlil Varaďa. „Samozřejmě jsme byli zklamaní, že nám nemohli pomoct. Oni taky.“

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš ve Švédsku naskočil do dvou zápasů, hned po příletu trenérům hlásil, že proti Třinci chce hrát. „Cestování bylo trošku náročnější, ale těšil jsem se až přijedu a budu hrát,“ líčí Lakatoš, který se proti Ocelářům blýsknul dvěma body (1+1). „Proto všichni hokej děláme, abychom hráli. Ale přijel jsem až odpoledne, byli jsme tak domluvení s trenérem. Že dorazím až na zápas.“

Vítkovický trenér Miloš Holaň už v neděli večer zjišťoval, jestli může se svým nejlepším střelcem počítat. „Volali jsme si po příletu do Prahy, Dominik říkal, že je připravený. Jen jsem mu dal v pondělí ráno oddechnout. Z Prahy to vzal přes Liberec, mají malého, takže přespal tam. Ale byli jsme domluvení, že proti Třinci naskočí. Chtěl si spravit chuť a celkem se mu to i dařilo.“

Lakatoš přihrál na první gól, šťastnou trefu si připsal z přesilovky. Jeho ránu si do vlastní brány srazili třinečtí beci. Ostravané v tu chvíli otočili z 0:2 na 3:2. „Nechytatelná dělovka,“ usmíval se. „Nehráli jsme špatné utkání, byli jsme aktivní a měli spoustu šancí, bohužel jsme je nedokázali proměnit. V přesilovkách nebo při trestném střílení (ve 48. minutě ho měl Zbyněk Irgl).“

Oceláři derby urvali díky parádním vstupům do první a druhé třetiny. V první části dali dva góly za 213 vteřin, ve druhé za 169 vteřin. „Byli jsme hladoví a natěšení,“ pochvaloval si třinecký útočník Patrik Hrehorčák. „Pauza byla celkem dlouhá v porovnání s tím, že se předtím hrálo prakticky non stop. Konečně jsme mohli zase hrát! A taky jsme chtěli odčinit prohru ze Sparty.“

Lakatoše výpadky v začátcích třetin mrzely. „V tomhle nás tlačí bota. Ne, že to vypustíme, ale máme v zápasech hluchá místa. Ať už je to začátek, nebo v průběhu. Tohle nás provází celou sezonu a stojí nás to zápasy. Z toho se musíme poučit.“

