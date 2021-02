Sparta vykradla Liberec, Tomášek o čtyřbodové show: Byla to paráda!

Příběh středečního extraligového šlágru odstartoval už v mixzóně po pondělních zápasech. Sparta ztratila dvougólové vedení nad vyšťavenými Karlovými Vary. „Je to vyústění už minulých zápasů, které nebyly dobré. Zvykli jsme si, že si můžeme dovolit prohrávat, protože to pak zvládáme otáčet. Do nekonečna to ale nejde,“ kroutil hlavou trenér Pražanů Miloslav Hořava. „Příště to musíme odčinit,“ hřímal útočník Miroslav Forman.

A to příště bylo právě ve středu v Liberci. Na ledě týmu, který v novém roce odcházel ze šestnácti zápasů bez bodu jen jedinkrát! Tygři uhráli 37 ze 48 možných bodů. Prostě forma jako hrom. Sparta pro ně byla navíc ve vlastní kleci velmi oblíbeným soupeřem, všechny body jim darovali naposledy v roce 2016.

Zpočátku to vypadalo, že zelená šňůra bodových fajfek bude pokračovat. V první třetině otevřel skóre přesnou tečí Dávid Gríger. Puk rozezvonil tyčku tak, že se zvuk nesl celou liduprázdnou arénou. Od ní se odrazil do sítě za bezmocného Alexandra Saláka , který znovu dostal přednost před Matějem Machovským .

„Snažím se motat kolem brány, brát oči gólmanovi, aby to měl těžší,“ komentoval trefu slovenský útočník, který je v aktuálním ročníku střelecky mimořádně efektivní. Na patnáct gólů mu stačilo pouhých 51 střel. Pálí tak s úspěšností třiceti procent. Téměř každá třetí rána je gólová.

Pak už však další branky nepřidal. Ve zbytku večera patřila scéna Spartě, konkrétně forvardovi Davidu Tomáškovi . Nejdřív zapsal asistenci u Sobotkova vyrovnání na 1:1 v konci druhé třetiny. Pak ve třetí části připravil lahůdku pro Jana Košťálka. Mezi libereckými kužely prokličkoval ve stylu „chyť mě, když to dokážeš“. No a to domácí beci nezvládli.

Košťálek tak oslavil své 26. narozeniny. „Dostal to ode mě jako dárek. Snad mi za to něco dá,“ smál se po utkání Tomášek. V rozmezí pěti minut pak sám dvakrát prostřelil Petra Kváču. Poprvé v početní výhodě, podruhé už za rovnovážného stavu. „Zlomila to naše přesilovka, vítězný gól. Dobře jsme to sehráli. Byla to velká bitva, rozdíl byl asi hlavně v produktivitě. Z těch mála šancí, co bylo, jsme dokázali vytěžit víc,“ hodnotil pak. Odpustek za minulý kolaps byl na světě.

Poprvé v kariéře předvedl Tomášek v extralize čtyřbodovou show. „Proti Liberci si toho ohromně vážím. Štěstí bylo na mojí straně, padalo mi to tam, vycházely nahrávky. Jindy tlučete hlavou o zeď a nespadne tam nic. Jsem rád, že jsem nám pomohl,“ pokýval vděčně hlavou.

Byl to pro něj první duel po účasti na reprezentační akci, kde sehrál všechny tři duely. Kouč Filip Pešán ho v národním dresu postavil doprostřed útoku. V centru ho po návratu ze Švédska nechali i trenéři Sparty, ač obvykle vlaje na křídle.

Na půl hodiny Sparta přepustila první místo tabulky Třinci, pak se ale před ně bryskně vrátila. Na čele má náskok dvou bodů „Víme, že na nás tlačí, ale během zápasu jsme tabulku nesledovali. Chtěli jsme prostě vyhrát,“ dodal Tomášek. Spokojený byl i kouč Hořava. „Byl to velice těžký zápas. Tentokrát to bylo optimální jak výsledkově tak herně,“ těšilo ho. Rudí bodovali už posedmnácté v řadě.

To Liberec čeká ještě nervózní boj o čtyřku, která zaručuje přímou účast ve čtvrtfinále. Právě tohle místo aktuálně Tygři drží. S bodovým odstupem jsou však za nimi seřazeni Plzeň a Mountfield.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:50. Gríger, 49:28. Lenc Hosté: 36:36. Sobotka, 44:39. Košťálek, 50:39. Tomášek, 55:52. Tomášek, 58:25. Pech Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – D. Špaček, Šír, Průžek. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Polášek, Němeček, O. Němec, M. Jandus – Říčka, Pech (A), Forman – Kudrna, Tomášek, Rousek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Dvořáček, Sukeľ, Vitouch. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

