SESTŘIHY: Sparta drží vedení, řádil Tomášek (2+2). Derby pro Dynamo

Marcinko hrdinou Ocelářů

Třinci chyběl produktivní centr Špaček i ve druhém zápase po návratu ze Švédských her. Plzeň začala šancí, v níž ale Suchý zblízka nepřehodil levý beton Kacetla. V dalším střídání udeřil Marcinko, když překonal Pavláta z dorážky.

Domácí Rodewald zazvonil v úvodu druhé třetiny na tyč, následující minuty ale patřily Plzni. Pour, který v elitním útoku nahradil Gulaše, vyrovnal z nenápadné akce střelou zpoza obránce. Vzápětí se Malát hezky zbavil beka a dostal se tím před Kacetla, kterého ale neprostřelil. To se povedlo až Kvasničkovi po přihrávce Dočekala zpoza branky. Vyrovnání měl na hokejce Michal Kovařčík, ale z úniku jen těsně minul levou tyčku.

Třinec vstoupil podle očekávání do třetí části aktivně. Vynutil si hned přesilovou hru, ve které zahodil Stránský gólovou šanci, ale pár sekund po vypršení trestu se prosadil na hranici brankoviště stojící Rodewald. Ke kanadskému útočníkovi se odrazil puk od tyčky po Romanově střele.

Pavlát následně udržel nerozhodný stav po šancích Michala Kovařčíka a Hrehorčáka. Kacetl byl ve třetí třetině až na střelu Poura, kterou efektně ukryl v lapačce, bez práce. Domácí se ale dlouho nemohli prosadit a zápas už směřoval k prodloužení, když se ve skrumáži před brankou prosadil v čase 59:58 bekhendem Marcinko.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Viděli jsme vyrovnaný zápas. Možná jsme měli více šancí, ale jejich brankář chytal velmi dobře a udržel skóre v takovémhle stavu. Přestože nám Plzeň vstřelila ve druhé třetině v podstatě z brejků dvě branky a otočila, tak hráči nesložili zbraně. Bylo ve třetí třetině znát, že chtějí vyhrát a přiklonilo se k nám štěstí, když se nám v závěru podařilo dát gól. Pořád jsem věřil a ještě jsem navíc viděl na hráčích, že mají skoro každé střídání nějakou příležitost ohrozit branku anebo se dostali do šance. Říkal jsem si, že to může vyjít. Nakonec to klaplo. Nebyl to krásný gól, ale splnil účel. Pro soupeře je to kruté. Hrál velmi dobré utkání, ale odjíždí s prázdnou."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Nebyli jsme v zápase lepším týmem, ale přesto jsme sahali po bodu. Je kruté, že jsme dostali gól kousek před koncem (59:57), ale domácí byli lepší, aktivnější a měli střeleckou převahu. Dostáváme góly z předbrankového prostoru, dneska zase dva z brankoviště. Celý závěr jsme ale byli pod tlakem, přispěly k tomu i přesilovky soupeře. Už bylo předtím pár situací, které volaly po gólu. Myslel jsem si pak, že už to uhrajeme, ale neuhráli. Nevyhodili jsme puk, ten se dostal před branku a domácí tam byli důraznější. Aktivita a hra s pukem v poslední třetině byla žalostná. Kontrola puku nula a zřejmě to vyplývá, že se hráči bojí o výsledek. Jsou mladí, málo zkušení. Milan (Gulaš) je zraněný. Každý takový kvalitní hráč chybí především na ledě. I v kabině nám scházela jeho osobnost a zvlášť v naší situaci, kdy máme v sestavě plno mladých hráčů."

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:2. Marcinko před sirénou rozsekl dramatickou bitvu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:30. Marcinko, 42:23. Rodewald, 59:58. Marcinko Hosté: 23:43. Pour, 30:20. Kvasnička Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Hrňa – Dravecký (A). Hosté: Pavlát (Frodl) – Kvasnička, Čerešňák (A), V. Lang, Stříteský, Budík, L. Kaňák, Houdek – Suchý, P. Musil, Pour – Straka (C), Kodýtek, Malát – Michnáč, Kracík (A), Rob – M. Lang, Přikryl, Dočekal. Rozhodčí Hradil, Veselý – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec

Reprezentant Tomášek se vrátil parádně

Hned v úvodní minutě měl velkou šanci hostující Horák, Kváča ale proti jeho střele výborně zasáhnul. První přesilovku v zápase si zahráli Liberečtí a do vedení je mohl poslat Vlach, také Salák ale předvedl dobrý zákrok. Skóre utkání se tak poprvé měnilo až v polovině první třetiny, kdy další početní výhodu domácích už využil šikovnou tečí Vlachovy střely Gríger. Pražané mohli odpovědět rovněž v přesilové hře, Košťálkovo nahození ale zastavila horní tyč. Další příležitost měl vzápětí Rousek, ani nadvakrát však Kváču nepřekonal.

V úvodu druhé části hrál Liberec přesilovku, sehrál ji ale špatně a Saláka vůbec neohrozil. Na opačné straně měl velkou šanci na vyrovnání Řepík, Kváča ale svůj tým podržel. V další početní výhodě Bílých Tygrů měl dobrou pozici Vlach, Salák ale byl u své tyče včas. Poté dostali možnost přesilovky také hosté a v gólové pozici byl Sobotka, Kváča však bravurně zasáhnul. Hra však pokračovala a po Horákově přihrávce se dostal kotouč znovu k Sobotkovi, který se tentokrát už nemýlil a střelou nad Kváčovo rameno vyrovnal.

Hostující forvard byl hodně aktivní i po přestávce, Kváča ale tentokrát Sobotkovu střelu i následnou dorážku vyrazil. Sparta však pokračovala v náporu a odměnou ji ve 45. minutě po pěkné souhře s Tomáškem byla vedoucí branka z hole Košťálka, který dnes slaví 26. narozeniny. Tygři však dokázali odpovědět, dorážkou vlastní střely se prosadil Lenc.

Lídr tabulky si ale vedení vzal po minutě hry zpět. Sobotka v přesilovce nabil do mezikruží Tomáškovi, na jehož střelu bez přípravy byl Kváča krátký. Na rozdíl dvou branek mohl po rychlém protiútoku zvýšit Rousek, mířil ale těsně vedle. Čtyři minuty před koncem ale využil nedůrazu v domácí obraně Tomášek a svým druhým gólem a celkově čtvrtým bodem v utkání dodal hostům klid. Na konečných 5:2 pro Pražany ještě minutu před závěrečnou sirénou upravil Pech.

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 2:5. Čtyřbodový Tomášek k nezastavení. Hosté vítězí u Tygrů po čtyřech letech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:50. Gríger, 49:28. Lenc Hosté: 36:36. Sobotka, 44:39. Košťálek, 50:39. Tomášek, 55:52. Tomášek, 58:25. Pech Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – D. Špaček, Šír, Průžek. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Polášek, Němeček, O. Němec, M. Jandus – Říčka, Pech (A), Forman – Kudrna, Tomášek, Rousek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Dvořáček, Sukeľ, Vitouch. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

Zkrat ve druhé třetině stál Motor další zápas

O ideální vstup Vítkovic do utkání se postaral už po 85 sekundách Kalus, který zavezl puk do pásma a pak střelou zpoza obránce po ledě překvapil brankáře Čiliaka.

Motor se ale brzy inkasovaným gólem nedal zlomit a vyrovnal zásluhou Voženílka, který ve 12. minutě individuálně vyřešil s klidnou hlavou brejk v přečíslení a Svobodu si vychutnal blafákem místo očekávané přihrávky lépe postavenému spoluhráči.

Domácí rozhodli zápas ve druhé části, která se odehrála zcela v jejich režii. Radost z druhého gólu v přesilovce jim sice vzal videorozhodčí, ale náladu v pokračující hře pět na čtyři Ostravanům zakrátko spravil Mikyska, který z postupného útoku zavěsil ranou z mezikruží.

Pak se utkání stalo hladkou záležitostí Vítkovic, které převahu vyjadřovali dalšími góly. Po podobné kombinaci se prosadil ve 29. minutě Krenželok a přesně o dvě minuty poté ztrestal českobudějovický kiks v rozehrávce Dej, jemuž ideálně nabil Gewiese.

Hrálo se na jednu branku, hosté nevěděli, kam dříve skočit. Mikyska vzápětí orazítkoval tyčku, a tak pátou branku přidal až v 36. minutě Černý střelou od modré čáry a byla to jeho první extraligová trefa. Další gól mohl přidat znovu Mikyska, ale rozhodčí u videa podruhé v utkání zásah Vítkovic neuznal.

V závěru vítkovická palba utichla, po ráně Pyrochty však Čiliakovi musela pomoci znovu tyčka. Jediným střelcem posledního dějství se stal českobudějovický Holec, který v přesilovce proměnil Doležalovu přihrávku. A 53 sekund před koncem už při power play zmírnil porážku Motoru na přijatelný rozdíl.

SESTŘIH: Vítkovice - České Budějovice 5:3. Velmi dobře odehraná druhá třetina přinesla Rideře vítězství

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:25. M. Kalus, 24:15. J. Mikyska, 28:06. L. Krenželok, 30:06. Dej, 35:48. R. Černý Hosté: 11:32. D. Voženílek, 46:59. Holec, 59:08. Holec Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Dej, Schleiss. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Vydarený (C), Plášil, Štencel, Slováček, Lytvynov, Kubíček – Beránek, Toman, P. Novák – Jonák, D. Voženílek, Holec – Karabáček, R. Přikryl, Z. Doležal – M. Novák (A), Gilbert, Alderson – Ville. Rozhodčí Šír, Úlehla – Lučan, Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Střídající Zajíček podržel, prohře Vervy ale nezabránil

Domácím vyšel ideálně vstup do utkání. Už 89 sekundách hry se z předbrankového prostoru prosadil Klimek. O půl minuty později už vedli Hanáci o dvě branky. Po hezké individuální akci prostřelil Godlu ze středu hřiště také Handl.

Dvoubrankové vedení však Olomouci vydrželo pouhých 16 sekund. Konrád vyrazil první střelu jen k Irvingovi, který překonal domácího brankáře tvrdou střelou z dorážky.

Godla si poté připsal zákrok proti osamocenému Nahodilovi. Bezmocný byl ale ještě před polovinou první třetiny proti zakončení Koloucha, který po přihrávce Ondruška "uklízel" puk pohodlně do prázdné branky. Po třetí inkasované brance Godlu v brance Litvínova nahradil Zajíček.

Hosté vzápětí mohli znovu snížit, Konrád ale Žejdlovu střelu v samostatném úniku pokryl. Stejně úspěšný pak byl slovenský gólman proti střele Jarůška, dorážce Hanzla i další tvrdé střele Irvinga. Na konci první třetiny měl Konrát i štěstí, Ščotkova střela se zastavila o horní tyč jeho branky.

Aktivitu si Litvínov přenesl také do druhé třetiny a na jejím začátku snížil zásluhou Hanzla, který prostřelil Konráda střelou z pravého kruhu. Hostující Zajíček poté musel zasahovat proti střele Ostřížka z mezikruží. Z podobného prostoru o malou chvíli později střílel také Knotek a jeho nenápadný pokus skončil až za zády překvapeného Zajíčka.

Dobrou šanci na snížení měl vzápětí litvínovský Pospíšil, ale sám před Konrádem puk za olomouckého brankáře nedostal. Tři minuty před koncem druhé třetiny vytvořili hostující hráči závar okolo olomoucké branky a puk se po chvíli objevil za brankovou čárou. Rozhodčí však po kontrole videa branku odvolali, protože jí bylo dosaženou rukou.

Přesto Litvínov ještě do konce druhé třetiny snížil na rozdíl branky. Jarůšek s pukem na holi objel branku domácích, zasunout do ní puk se mu ale nepodařilo. Naštěstí pro hosty ho však doplnil Zdráhal a nadvakrát puk poslal do sítě.

Ve třetí třetině se už Olomouc více zaměřila na obrannou činnost a ubylo šancí na obou stranách. Více ze hry měli hosté a přestože se nejednalo o vyložené šance, musel Konrád zasahovat proti pokusu Demela a teči Hanzla. Vyrovnání Litvínovu málem nabídl Konrád, když mu vypadla střela Jarůška z velké dálky, nakonec však puk včas přikryl. Srovnat se pak hostům nepovedlo ani v závěrečné hře bez brankáře.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:29. Klimek, 01:59. Handl, 08:54. Kolouch, 27:36. J. Knotek Hosté: 02:15. Irving, 23:21. M. Hanzl, 38:47. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Strapáč, Handl – Burian, Kolouch, Olesz. Hosté: Godla (9. Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Kudla, Demel, Ščotka, Irving – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Žejdl – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – L. Stehlík, Helt, M. Havelka – Zygmunt. Rozhodčí Tomáš Horák, Daniel Pražák – Matěj Zíka, Petr Šimánek Stadion Zimní stadion Olomouc

Černou sérii Beranů ukončil Dufek

Zlínští, kteří se v předešlých dvou duelech nedokázali gólově prosadit, byli od začátku aktivní. Vyloučení Kotaly ještě nepotrestali, v 8. minutě se ale dostali do vedení. Obránce Řezníček měl pro svou střelu z kruhu mnoho místa a zamířil přesně nad rameno Růžičky. Další velkou šanci domácích měl posléze Köhler, navýšit vedení však nedokázal.

Bruslaři dokázali srovnat krok ve 24. minutě. Trest pro Hufa, jenž dle sudích úmyslně posunul svou branku, předčasně ukončil Ševc. Jeho střela od modré čáry však potřebovala k cestě do branky notnou dávku štěstí; kotouč před Hufem nejspíše někdo z domácích zády nadzvedl a ten přeloboval domácího gólmana.

Vedení si ale Berani vzali za necelou minutu zpět. Köhlerovu střelu z kruhu sice zblokoval Dlapa, opětovný pokus už ale skončil mimo dosah Růžičky. Právě autor druhé zlínské trefy seděl na trestné lavici v závěru prostředního dějství, přičemž v téže momentě se mohly prosadit krátce po sobě oba celky.

Nejprve domácí Fořt neproměnil přečíslení, jeho následnou nahrávku na modrou čáru pak nezachytil Gazda. Proti volnému kotouči vystartoval Huf, u puku byl však dříve hostující Šťastný a zakončoval do prázdné branky. Z bodu pro vhazování ale nečekaně minul.

Možnost znovu vyrovnat měli Středočeši na začátku třetí části, kdy si zahráli i šestnáct vteřin přesilovku pět na tři, Hufa ale nepřekonali. Postupem času si hosté vytvořili převahu, vyrovnat ale nedokázali. Značně přiblížit Zlín vítězství, které by přerušilo černou sérii zápasů bez zisku bodu, mohl při vyloučení Ciencialy Šlahař, jeho ránu z první ale Růžička vytěsnil.

Berani se však přeci jen dalšího gólu dočkali, v 56. minutě odražený puk napálil do sítě Dufek a pomohl tak svému týmu ke třetí výhře nad Bruslaři v řadě. Hosté ale v závěru mocně finišovali, sedm sekund před koncem snížili a poté měli i šanci vyrovnat. Prodloužení si ale nevybojovali.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:37. Řezníček, 24:26. Köhler, 55:21. Dufek Hosté: 23:28. Ševc, 59:53. Šťastný Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Řezníček, Gazda, M. Novotný, Ferenc, Žižka (C), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (A), Vopelka – Sebera, Honejsek, Šlahař – Dufek, Köhler, Dobiáš – Václavek, Karafiát, J. Ondráček. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Vacík – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – G. Szturc, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hodek, Svoboda – Pešek, Malý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Karlovy Vary - Kometa 5:4sn

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kometa Brno 5:4sn. Divoká přestřelka! Blýskl se Kohout a Koblasa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:51. Kohout, 04:00. Koblasa, 28:54. Kohout, 37:29. T. Rachůnek, . T. Rachůnek Hosté: 08:16. Mueller, 11:31. Bondra, 21:35. Vincour, 49:45. P. Holík Sestavy Domácí: F. Novotný (náj. Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Hladonik, Kulich, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A). Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Schneider, V. Němec, Klepiš (A) – Valský, Rákos, Vincour – Kusko, Střondala, Bondra – Plášek ml.. Rozhodčí Kika, Sýkora – Hynek, Votrubec Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Šťastný Camara! Výhru v derby trefil v 59. minutě

Nástup do utkání se lépe povedl hostům, již v 5. minutě Mountfield otevřel v Pardubicích gólový účet. Nahození Lva od modré čáry Barulin neudržel a Cingel bez problémů dorazil kotouč za brankovou čáru. K navýšení náskoku pomohla Hradci Králové rychle proměněná přesilová hra po Zdráhalově vysoké holi: hned po šesti sekundách se prosadil Růžička.

Ke vstřelení snižující branky pomohla Pardubicím druhá přesilová hra. V ní nejprve promeškal velkou šanci Camara, jehož osamoceného vychytal Mazanec, o chvilku později královéhradecký brankář nestačil na Kosticynovu ránu bez přípravy po Mikušově pobídce. Běloruský útočník si tak připsal v šestém zápase první gól v extralize.

Dohrání první třetiny přerušilo rozbité tvrzené sklo v čase 17:28. Rozhodčí odveleli oba týmy do kabin a nechali vyžehlit ledovou plochu. Překvapivá přestávka lépe sedla domácím, hned po sedmi sekundách po návratu mezi mantinely srovnal Zohorna po druhé gólové přihrávce Mikuše v utkání.

Hradec Králové mohl kontrovat Zacharem, mladý útočník hostí ale nedotáhl svůj blafák do bekhendu. Lépe vyšla hostů akce tří na jednoho ve 28. minutě, Kevin Klíma předložil gólový pas Blainovi a ten vrátil černočerveným vedení. V závěru prostřední dvacetiminutovky, v níž byl Mountfield střelecky aktivnější, osamocený Cingel promarnil velkou příležitost před Barulinem. Na opačné straně se z protiútoku neprosadil Camara.

Pardubice dorovnaly stav na 3:3 na startu třetí části hry. Rychlostních předností po Romanově nahrávce využil Ďaloga, svůj únik zakončil do levého růžku. Po ubráněném oslabení měli domácí zajímavou možnost v 50. minutě, Zdráhal našel u tyče Poulíčka, ale ten nedokázal využít velkou šanci.

Mountfield mohl rozhodnout duel ve svůj prospěch v 52. minutě, všem ujel Lev, ale Barulin jej vypíchnutím holí vychytal. O šest minut později Perret nevyužil výborný Jerglův pas od mantinelu.

Dynamo nakonec získalo všechny body po využité přesilovce 82 sekund před koncem základní hrací doby. Cingelovo podrážení potrestal Camara střelou z mezikruží a rozhodl o pardubickém vítězství. Hosté se v samotném závěru vrhli do útoků bez brankáře, červenobílí ale na konci nabytý náskok uhájili.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:54. A. Kosticyn, 17:35. T. Zohorna, 42:08. Ďaloga, 58:37. Camara Hosté: 04:35. Cingel, 05:55. V. Růžička, 27:59. Blain Sestavy Domácí: Barulin (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Hrádek – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – A. Kosticyn, O. Roman, Tybor – L. Horký, Zeman, Kusý. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Graňák, Blain, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Čáp, Váchal – Perret, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – Lev, Cingel, Smoleňák – R. Pilař (C), Kevin Klíma, Poppel. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Svoboda, Lhotský Stadion enteria arena