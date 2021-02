Pardubické Komando Z: Žádná improvizace, dril i teorie u videa

Minulost, kdy proti sobě stojí pomačkané pardubické hříbě a silný Hradec je pryč. Teď do sebe narážejí dva suverénní a silné týmy. Dynamo se snaží ostřelovat svého soupeře na vyšších pozicích, teď mu to vyšlo, vyhrálo 4:3. Jeho kouzlo? Nadupaná přesilovka, „Komando Z“, kdy do sebe všechno zapadlo po příchodu Tomáše Zohorny. A teď pozor! Pánové si na každého soupeře chystají nový vzorec. Nejedou jeden mustr.

Trochu ta pětka připomíná pověstný kufřík s jadernými zbraněmi a červeným tlačítkem. Soupeř jde do čtyř, pardubický kouč Richard Král otevírá víko, mačká knoflík a na led se sunou pánové Kousal-Zohorna-Camara a za první útok nastupují Kosticyn s Mikušem. Většinou začne cvrkot.

„Mají tam zkušené hráče, umí to sehrát, chtěli jsme hrát na ně rychlejší přístup, ale musíme to zlepšit, dvakrát jsme inkasovali,“ pronesl po utkání hradecký útočník Jakub Sklenář. Ano, ten druhý přesilovkový gól velkou bitvu rozštípl, Zohorna posunul na Camaru a rychlá střela znamenala vítězný gól v 59. minutě.

Dva zahraniční exporty do první přesilovkové formace dokonale pasují. Andrej Kosticyn v ní přesně plní svoji roli, přes mohutné tělo se mu nedostanete na puk, on ho z modré umí rychle rozdat. Anthony Camara se kombinace taky úplně neštítí, ale cítíte z něho, jak chce dát gól, žene se za ním, jde si pro střelu. Tyhle kolotoče, které jednou rozjíždí Tomáš Zohorna, příště Robert Kousal a jindy Juraj Mikuš prostě nekončí v koutě. Zohorna přišel do týmu poslední z celé přesilovkové pětky, k Pardubicím se připojil 2. února. Přidal poslední dílek do skládanky, takže se dá lajně přezdívat podle něj, Komando Z. Silní v něm jsou ovšem všichni, celá pětka si vyhoví.

Pardubice - Mountfield HK: Camara z první v přesilovce vystřelil Dynamu výhru, 4:3

„Děkujeme za pochvalu,“ usmál se Zohorna, když po zápase slyšel ódy na souhru s jeho parťáky. Zdá se, že dost věcí je založených na intuici, herním citu. „Ale trénujeme přesilovky hodně, nemyslím si, že bychom byli takoví frajeři, kteří by je dali bez tréninku,“ vypálil hned. „Každý máme něco a všechno nám klape, jsme dospělí, o všem jsme si popovídali, řekli si, kdo má co dělat. A vychází to,“ dodal.

Proti Hradci se takhle prosadili dvakrát, nejdřív vyšla dělovka Kosticynovi, v závěru následovala Camarova chvíle. Soupeř využil jednu početní výhodu, když Vladimír Růžička dával už v 6. minutě na 2:0. I když byl při hře pět na pět Mountfield o něco aktivnější, nakonec ho porazilo silné komando. „Nepohlídali jsme si jejich pasy křížem, oni je hráli na středové hráče, je to škoda, nás to stálo zápas,“ mrzelo hradeckého Sklenáře, který se snažil chodit likvidovat Kosticyna, Kousala a spol.

Kdybyste u sestavy Dynama hledali jeden přesilovkový vzorec, jde to těžko. Ano, puk chodí rychle. Vidíte výměny postů, otevírání hráče na kruzích. Jen nemůžete říct, že se všechno točí kvůli tomu, aby se otevřelo jedno řešení. „Na každého soupeře hrajeme trochu něco jiného,“ poodhalil plán Zohorna. „Sledujeme video, řešíme, jak proti nám budou hrát oslabení, podle toho se i chystáme. Takže bych ani neřekl, že tam je jedna věc, kterou bychom opakovali v každém zápase,“ dodal.

Poslední roky to byl vždycky stejný příběh. Pardubice se potloukaly bídným ročníkem, Hradec byl úplně jinde, výš, v klidu a toužil po úspěchu. Dynamo se hlavně klepalo, aby zůstalo v soutěži a přežilo. V plné hale působil tenhle souboj sice vždycky hodně vyhecovaně, ale nic neřešil. Po něm mezi rivaly zůstala vždycky propast, Mountfield hrál jinou ligu, vyšší.

Až teď se stav srovnává. Neměří se utrápené Pardubice s Hradcem, který je v pohodě. Teď rivalita postupně spěje k tomu, že se celky jednou potkají v play off. „My si ale nevybíráme,“ jen se nad scénářem pousmál hradecký útočník Sklenář. „Tím, že nejsou diváci, tak to nemá takový náboj, jaký by derby asi mělo mít,“ přidal ještě.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:54. A. Kosticyn, 17:35. T. Zohorna, 42:08. Ďaloga, 58:37. Camara Hosté: 04:35. Cingel, 05:55. V. Růžička, 27:59. Blain Sestavy Domácí: Barulin (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Hrádek – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – A. Kosticyn, O. Roman, Tybor – L. Horký, Zeman, Kusý. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Graňák, Blain, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Čáp, Váchal – Perret, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – Lev, Cingel, Smoleňák – R. Pilař (C), Kevin Klíma, Poppel. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Svoboda, Lhotský Stadion enteria arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 45 28 3 6 8 170:101 96 2. Třinec 44 27 4 5 8 161:112 94 3. M. Boleslav 44 21 6 7 10 141:105 82 4. Liberec 43 20 7 4 12 126:95 78 5. Mountfield 44 22 4 3 15 124:104 77 6. Plzeň 44 20 5 6 13 139:114 76 7. Pardubice 44 19 6 4 15 119:120 73 8. K. Vary 44 15 7 4 18 124:147 63 9. Brno 44 14 5 5 20 119:133 57 10. Vítkovice 44 14 4 6 20 103:123 56 11. Litvínov 44 11 8 5 20 106:128 54 12. Olomouc 44 12 4 5 23 90:131 49 13. Zlín 44 10 3 3 28 88:140 39 14. Č. Budějovice 44 5 4 7 28 114:171 30

Pardubice - Mountfield HK: Domácí v úplném závěru zablokovali střelu Blaina do odkryté branky